Die roten Soldaten und Matrosen waren ein wesentlicher Stützpfeiler der nach der Oktoberrevolution gegründeten Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik – Plakat mit den kyrillischen Initialen des neuen Staates (Wladimir Koslinski, ca. 1920) Foto: jW-Archiv

Vor kurzem erschien das neue Heft der Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Schwerpunkt in dieser Ausgabe ist die Oktoberrevolution. Wir veröffentlichen daraus, stark gekürzt, den Beitrag von Stefan Bollinger: »Krieg und Revolution. Die russischen Revolutionen von 1917 bis 1922«. Wir danken dem Autor für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. Das Heft kann unter www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de bestellt werden. (jW)

»Die Revolution erwuchs unmittelbar aus dem Krieg, und der Krieg wurde allen Parteien und revolutionären Kräften zum Prüfstein«1, so brachte es der Bolschewik Leo Trotzki auf den Punkt. Heer und Land lagen in Agonie, ein Ausweg war nötig, und die Februar­revolution brachte ihn nicht. Im Gegenteil, es entfaltete sich ein erbärmliches Schauspiel. Noch einmal in den Worten Trotzkis: »Die intellektuellen Führer waren ›gegen den Krieg‹. Viele von ihnen hatten sich unter dem Zarismus für Anhänger des linken Flügels der Internationale gehalten (…). Doch änderte sich alles sofort, als sie sich in ›verantwortlichen‹ Stellungen befanden.«2

Sie begingen damit einen verhängnisvollen Irrtum, gleich dem, der 1914 die staatstragenden Linken auf allen Seiten, bei der Entente (Frankreich, Großbritannen und Russland, jW) wie den Mittelmächten (Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich und Bulgarien, jW), in das Lager, teilweise in die Regierungen ihrer bisherigen politischen Feinde brachte – unter der Parole: »Das Vaterland ist in Gefahr!« Verhängnisvoll im Jahr 1917 auch deshalb, weil die »neuen« politischen Akteure nicht verstanden, warum es zu den Unruhen kam, in deren Ergebnis eine »Palastrevolution« der bürgerlichen Duma-Parteien (im Einklang mit den Entente-Verbündeten) möglich wurde, eine Bewegung, die von den Massen mit riesigen demokratischen und Antikriegserwartungen aufgeladen wurde. Wer konnte sich den Erfolg des Umsturzes ans Revers heften?

Für Lenin war klar: »Die Arbeiter und Soldaten haben die Revolution gemacht. Aber die Macht hat zunächst, wie das auch in anderen Revolutionen der Fall war, die Bourgeoisie an sich gerissen. (…) Nicht die Reichsduma – die Duma der Gutsbesitzer und der Reichen –, sondern die aufständischen Arbeiter und Soldaten haben den Zaren gestürzt. Aber die neue, die Provisorische Regierung wurde von der Reichsduma ernannt.«3

Das konnte beide Seiten mit Illusionen erfüllen und war die Grundlage für eine Entwicklung, die zwei Machtzentren gleichzeitig in Russland regieren ließ: die Provisorische Regierung aus meist bürgerlichen, seit Mai auch aus linken, nichtbolschewistischen Politikern einerseits und die spontan, aber schließlich systematisch in allen Teilen der Gesellschaft von der Basis gewählten Räte, die Sowjets der Arbeiter, Soldaten, Matrosen und Bauern mit vorherrschend linker, zunächst aber nur bedingt bolschewistischer Ausrichtung. In dieser Doppelherrschaft formierte sich eine nichtparlamentarische, sehr dynamische Macht von unten her. Mindestens 200.000 Deputierte, gewählte Vertreter, arbeiteten in zunächst über 700, im Herbst fast 1.500 Räten, berieten, fassten Beschlüsse, setzten sie als arbeitende Körperschaften selbst um.

Russland wurde durch eine breite Bewegung der Massen umgewälzt, die im Februar und März an der sozialen Lage verzweifelten und sich spontan gegen Zar, Polizei, Ochrana (die Geheimpolizei) und die etablierten politischen Strukturen erhoben. Ende Februar berichteten Korrespondenten aus Petrograd: »Vor den unzureichend gefüllten Bäckerläden rottete sich der im höchsten Grade aufgebrachte Pöbel zusammen. Aber, daran erinnere ich mich sehr gut, unter diesen Störenfrieden befanden sich Leute, die sich mit einer solchen, aus der keineswegs verzweifelten Lage nicht erklärbaren Heftigkeit aufführten, als ob es ihre Parole sei, sich einen bequemen Vorwand zunutze zu machen. Geschäfte wurden geplündert, Scharen von Menschen, die rote Fahnen schwenkten, waren plötzlich auf der Straße zu sehen. Sie manövrierten überall in gleicher Weise, befolgten überall dieselbe Taktik, die darin bestand, den ihnen entgegengeschickten Hundertschaften der Kosaken zuzujauchzen. Die Kavalleristen, die ganz stolz waren, sich zu rehabilitieren und ihren Ruf als Henker des Volkes zu verlieren, den sie immer gehabt hatten, antworteten lächelnd: ›Nein, wir werden nicht auf unsere Brüder schießen.‹ Sie bewiesen übrigens eine Woche später die Aufrichtigkeit ihrer Gesinnungsänderung, als sie sich auf die Polizisten und Gendarmen stürzten (…) Dann schwoll alles an, als ob ein unsichtbarer Regisseur geschickt die Intensität dieser Unruhen eingerichtet und gesteigert hätte. Am 25. Februar wurde der Generalstreik ausgerufen. Lange, düstere Kolonnen zogen vorbei und schrien: ›Brot!‹«4

Mit der hier unterstellten Organisation war es wohl nicht weit her. Arbeiterfrauen waren diejenigen, die am lautesten nach Brot riefen; sie hätten auch Hunger skandieren können – und meinten doch alle nur eines: »Frieden«! Überhaupt spielten in der russischen revolutionären Bewegung die Frauen, die ihre Männer unterstützten, die im Kriegsverlauf mehr und mehr deren Stellen in den Fabriken einnahmen, aber auch viele Intellektuelle, in Gewerkschaften und linken Parteien Organisierte eine entscheidende Rolle. So war es nicht ganz zufällig, dass die Aktionen zum Internationalen Frauentag in einen Aufruhr, eine Revolution umschlugen. Nicht zu vergessen ist, dass auch diese Revolution Hunderte Opfer forderte, zusammengeschossen von noch zarentreuen Einheiten. Aber der Triumph war da, wirkte befreiend.

Diese Massenbewegungen bestimmten das ganze Jahr 1917. Sie radikalisierten sich und konnten mehr und mehr von den Bolschewiki zu aktivem Handeln gegen Regierung, Krieg, kapitalistische Ordnung und für eine Macht der Sowjets mobilisiert werden. Aus dieser Massenbewegung wuchsen die Bolschewiki zur handlungs- und kampffähigen Massenpartei heran, formierten sich die Roten Garden, die im Oktober diese Massenbewegung wohlorganisiert zum Sieg führten.

Warum und wie es begann

Vehemente Revolutions- und Sozialismuskritiker suchten seit Jahrzehnten Lenin und seine Genossen, die schließlich erfolgreich die Revolution weitertrieben und im Namen der Arbeiterklasse die Macht eroberten, zu diskreditieren. »Vabanquespieler«, »deutsche Agenten«, »Putschisten« sind die gängigen Etiketten. Lenin und seine Genossen waren aber eben keine Vabanquespieler, sondern Revolutionäre. Sie wollten Schluss machen mit dem Krieg, Schluss mit der Ausbeuterordnung, und sie wussten mehr oder weniger genau, dass sie in Russland eine Revolution in Richtung Sozialismus beginnen wollten und mussten. Sie wussten um die Stärke und Entschlossenheit der zahlenmäßig zwar überschaubaren, aber hochkonzentrierten und kampfentschlossenen russischen Arbeiterklasse; ihnen war bewusst, dass sie die Bauernschaft für sich zu gewinnen hatten. Dabei hatten sie keinen Zweifel daran, dass Russland das schwächste Kettenglied im imperialistischen System war und dass der Krieg die sozialen Widersprüche bis zur Unerträglichkeit zugespitzt hatte. Sie kannten zugleich die Härte und Unerbittlichkeit, mit der bislang der Staat des Zaren jeden Widerstand zu brechen verstand.

Vor allem aber wussten sie um die wirtschaftliche Schwäche Russlands und die Rückständigkeit seiner Gesellschaft, den Inselcharakter seiner Industrie und damit auch der dort Arbeitenden. Ein Bauernland umzukrempeln, das musste schwierig sein, konnte ohne Hilfe von außen keinen Erfolg haben. Russland war ein zwar starkes, aber im Vergleich zu anderen Großmächten und vor allem in bezug auf seine geographischen wie demographischen Dimensionen schwaches Land.

Im Wissen um diese komplizierte Lage hatte Lenin sein ganzes politisches Leben und seine wissenschaftlichen Anstrengungen darauf gerichtet, den Charakter einer revolutionären Entwicklung zu prognostizieren. Mit den anderen linken politischen Kräften, auch vielen Marxisten herrschte Übereinstimmung, dass zunächst – so 1905 und nun auch im Februar 1917 – eine bürgerlich-demokratische Revolution auf der Tagesordnung stand. Russland musste Republik werden, demokratische Freiheiten einführen, demokratische Mechanismen entwickeln und Unterschiede nach Stand, Ansiedlungsform oder Nationalität beseitigen. Allerdings hatte Lenin keinen Zweifel, dass die Bourgeoisie unfähig sein würde, eine solche Umwälzung erfolgreich voranzutreiben.

Noch aus dem Schweizer Exil entwickelte Lenin in den Tagen nach der Februarrevolution in den »Briefen aus der Ferne« seine Instruktionen für die bolschewistische Partei im Ringen um die politische Hegemonie der radikalen Linken. Im Unterschied zu manch vereinfachten Vorstellungen war diese Avantgardepartei 1917 keineswegs ein monolithischer Zusammenschluss, in dem nur Lenins Auffassung galt. Es wurde gestritten. Parteiführer in Petrograd sahen die Aufgaben keineswegs so scharf wie Lenin, hatten größere Zeiträume im Blick, wussten nicht so recht, wie aus dem Kriegsdilemma herauszukommen wäre.

Lenin dagegen warf Fragen auf: »Welche Verbündeten hat das Proletariat in der gegenwärtigen Revolution? Es hat zwei Verbündete: erstens die breite, die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung bildende und viele Dutzende Millionen zählende Masse der halbproletarischen und zum Teil kleinbäuerlichen Bevölkerung in Russland. Diese Masse braucht Frieden, Brot, Freiheit und Land. Diese Masse wird sich unvermeidlich unter einem gewissen Einfluss der Bourgeoisie und besonders der Kleinbourgeoisie befinden, der sie ihren Lebensbedingungen nach am nächsten steht, und wird zwischen Bourgeoisie und Proletariat schwanken.«5

Dabei war ihm klar, dass es einen komplizierten Lernprozess geben würde, denn im Unterschied zu den bis heute allseits beliebten Agententheorien wusste Lenin, dass Agitatoren, Flugblätter, Zeitungen – so gut sie auch waren – Menschen in großer Zahl kaum mobilisieren würden. Sie mussten selber aus ihren Lebensumständen lernen, mussten so unzufrieden sein, sich so in ihrer Existenz bedroht fühlen, dass sie bereit waren, auch mit ihrem Leben für eine Sache einzustehen. Je weniger dies nur ein dumpfes Gefühl war, je mehr sie die Schwäche der Herrschenden erkannten, je mehr sie eine politische Perspektive aufgezeigt bekamen, desto eher konnte ein diffuses individuelles oder kollektives Handeln von der Desertion über die Lebensmittelbeschaffung bis zum Sturm auf Gutshöfe sich in organisiertem Handeln wiederfinden.

Lenin begriff den Krieg als den ausschlaggebenden Wendepunkt: »Die harten Lehren des Krieges (…) werden diese Masse unweigerlich zum Proletariat drängen und sie zwingen, ihm zu folgen. Wir müssen jetzt bestrebt sein, die relative Freiheit der neuen Ordnung und die Sowjets der Arbeiterdeputierten auszunutzen, um vor allem und am meisten diese Masse aufzuklären und zu organisieren. Sowjets der Bauerndeputierten, Sowjets der Landarbeiter – das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Hierbei werden unsere Bestrebungen nicht nur darauf gerichtet sein, dass die Landarbeiter ihre eigenen, besonderen Sowjets schaffen, sondern auch darauf, dass die besitzlosen und armen Bauern sich getrennt von den begüterten Bauern organisieren.«6

Angesichts der Rückständigkeit des Landes erkannte Lenin schon in seinen Überlegungen vom März 1917 die Zwickmühle für die russischen Revolutionäre. In Russland, dem »schwächsten Kettenglied«, entwickelte sich eine Konstellation, die es ermöglichen sollte, eine Bresche in das imperialistische Kriegslager zu schlagen. Der Erfolg eines solchen Umbruchs wäre aber kaum aus eigener Kraft zu halten. Deshalb hob er hervor: »Zweitens hat das russische Proletariat einen Verbündeten im Proletariat aller kriegführenden und überhaupt aller Länder. Zwar lastet jetzt auf ihm noch schwer der Druck des Krieges, und allzu häufig sprechen in seinem Namen die Sozialchauvinisten, die in Europa (…) zur Bourgeoisie übergelaufen sind. Aber die Befreiung des Proletariats vom Einfluss der Sozialchauvinisten hat mit jedem Monat dieses imperialistischen Krieges Fortschritte gemacht, und die russische Revolution wird diesen Prozess unvermeidlich ganz gewaltig beschleunigen.«7

»Phrasen gegen das Kapital«

Russland war als militärisch gefürchtete Großmacht in den Krieg gezogen, seine politische Klasse wollte bei der Neuordnung der Welt selbst etwas vom Kuchen abhaben. Sie träumte vor allem von der Konkursmasse des Osmanischen Reiches und setzte auf die Vormacht in einer slawischen Völkerfamilie. Schon in der Schlacht bei Tannenberg Ende August 1914 zerschlugen sich trotz der Zähigkeit, Duldsamkeit und Tapferkeit der russischen Soldaten solche Hoffnungen. Russland zahlte einen hohen Preis für sein Kriegsengagement, auch im Vergleich zu den anderen großen Kriegsmächten.

Die Stimmung im Lande, zumal im vierten Kriegsjahr, wurde immer schlechter. Es wurde nicht mehr nur gemurrt und still räsoniert. Die Wut des einfachen Muschiks, des russischen Bauern, des Arbeiters, der Soldaten und der Matrosen brach sich Bahn. Trotzkis Beschreibung gibt diese Atmosphäre im Herbst 1917 plastisch wieder: »An der Front wurde die Lage mit jedem Tage unerträglicher. Der kalte, windige, regnerische Herbst war im Anzug. Ein vierter Winterfeldzug kam immer näher. Nahrungsmittel wurden täglich karger. Hinter der Front hatte man die Front vergessen. Hilfs- und Ablösungstruppen ließen auf sich warten; es fehlte auch die notdürftigste Winterkleidung. Desertionen wurden häufiger. Die alten, in der ersten Revolutionsperiode erwählten Heeresausschüsse blieben auf ihrem Posten und unterstützten die Politik des Kriegsministers und Ministerpräsidenten Alexander F. Kerenski. Neuwahlen waren verboten. Ein Abgrund tat sich zwischen den Ausschüssen und den Soldatenmassen auf, der sich erweiterte, bis endlich die Soldaten den Ausschüssen nur noch mit Abscheu begegneten. Von den Schützengräben mehrten sich die Absendungen von Vertretern nach Petrograd, die in den Sitzungen des Sowjets offen die Frage stellten: ›Was nun? Wie und durch wen soll der Krieg beendet werden? Warum schweigt der Petrograder Sowjet?‹«8

Das war das Problem, vor dem die politischen Kräfte Russlands standen. Die Bolschewiki um Lenin – bei allen inneren Diskussionen – waren diesbezüglich weit weniger naiv als ihre linken potentiellen Bündnispartner und Konkurrenten, ja Gegner. Typisch ist Lenins Reaktion auf eine Erklärung der Provisorischen Regierung Ende April 1917 über die Weiterführung des Krieges bis zum Siege bei gleichzeitigem Verzicht auf einen Frieden mit Annexionen. »Mit Heiligenbildern gegen Kanonen. Mit Phrasen gegen das Kapital. Die ›Verlautbarung‹ der Regierung über den Verzicht auf Annexionen war ein zu nichts verpflichtendes diplomatisches Manöver, das zwar unwissende Bauern irreführen konnte, die Führer der kleinbürgerlichen Parteien der Sozialdemokraten und der Sozialrevolutionäre (…) aber nur dann ›verwirren‹ konnte, wenn sie betrogen sein wollten.«9

Für Lenin ging es um den politischen, den Klassencharakter dieser Regierung. Für ihn war wichtig zu zeigen, wessen Interessen diese Regierung jenseits aller wortreichen Erklärungen und deren Auslegung vertrat. Das waren die Interessen des russischen wie des westlichen Entente-Kapitals, die den Krieg für Profit und Geländegewinn brauchten und fortsetzen wollten. Für diejenigen Linken, die das nicht verstanden, hatte er nur Spott und Verachtung übrig: »Bei unwissenden Bauern ist es entschuldbar, wenn sie vom Kapitalisten das ›Versprechen‹ verlangen, ›nach Gottes Gebot‹ und nicht als Kapitalist zu leben, kein ›Verteidiger der Interessen des Kapitals‹ zu sein. Wenn die Führer des Petrograder Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten (…) eine solche Politik treiben, so heißt das die schädlichsten, für die Sache der Freiheit, für die Sache der Revolution verhängnisvollsten trügerischen Hoffnungen des Volkes auf die Kapitalisten nähren.«10

Unter dieser Prämisse war es für die Bolschewiki unmöglich, mit den anderen politischen Kräften, in diesem Falle den sozialdemokratischen Menschewiki und den Sozialrevolutionären, geschweige denn den bürgerlichen Parteien zusammenzugehen und als einzigen Vorzug der Februarrevolution den Sturz des Zaren und den Übergang zu einer »grenzenlosen Demokratie« der freien Presse, Versammlungen und Vereinigungen zu preisen. Sie wollten nicht nur die »Türschilder« auswechseln, sondern die Gesellschaft grundlegend verändern. Mit Reden und Sitzungen war weder der Krieg zu beenden noch waren so die sozialen Nöte zu beheben.

Die russischen Revolutionen von 1917 bis 1922 – die Februarrevolution 1917, die Oktoberrevolution 1917, die Wende zur Neuen Ökonomischen Politik 1921 und vor allem die Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken am 30. Dezember 1922 – sind heute umstritten wie eh und je. Sie bilden aber einen einheitlichen revolutionären Prozess von bürgerlich-demokratischer, antikapitalistischer, sich sozialistisch-verstehender und schließlich sich stabilisierender staatlich organisierter Revolution.

Zwar sind aus heutiger Erfahrung jene Thesen obsolet, die die Oktoberrevolution von 1917 überhöhten und alle Ereignisse der Welt an ihr messen wollten – wie es in der sowjetischen und der ihr nahestehenden Geschichtswissenschaft verbreitet war. Dennoch war die unmittelbare Wirkung der Revolution enorm. Auch dem Sozialismus sehr fern stehende Zeitgenossen waren von ihr beeindruckt. Der damalige britische Premier Lloyd George, wahrlich kein Linker, hielt diese Revolution für »ein so gewaltiges Faktum der Weltgeschichte, dass eine genauere Kenntnis ihrer Ursprünge für jeden Beobachter großer Menschheitsbewegungen stets von Interesse sein muss«11. Ohne die russische Revolution hätte es all die weiteren Revolutionen gegen den Krieg und für nationale und soziale Selbstbestimmung insbesondere zwischen 1918 und 1923 nicht gegeben. Ohne den Sowjetstaat als ersten sich als sozialistisch verstehenden Staat, ohne das Wirken der Kommunisten und die Wechselwirkung mit einer verzweifelten, kämpferischen radikalen Linken hätte es keine Systemkonfrontation und keinen Wettbewerb der Gesellschaftssysteme gegeben. Gerade der Rückblick auf 1990/91 zeigt, dass ohne die Systemkonkurrenz wohl auch das vielbeschworene »sozialdemokratische Jahrhundert« (Ralf Dahrendorf) nicht das Licht der Welt erblickt hätte, in dem es gelang, die Lage der arbeitenden Menschen deutlich zu verbessern und über mehrere Jahrzehnte den Kapitalismus in mancher Hinsicht zu »zähmen«.

Ereignis der Weltgeschichte

Nach dem Untergang des Realsozialismus und der Sowjetunion können die Wissenschaft wie die Politik die Ereignisse von 1917 mit ihren Folgen weit nüchterner betrachten. Heute kann unbefangener von der Permanenz der russischen Revolutionen gesprochen, können die Tücken einer Revolution in einem rückständigen Land beschrieben, die Leistungen und Grenzen jener politischen Kräfte herausgestellt werden, die gegen den Zarismus kämpften, aber nicht mit den Bolschewiki einverstanden waren.

»Die russische oder genauer: die bolschewistische Revolution vom Oktober 1917 war bereit, der Welt dieses Signal [zur Ablösung des Kapitalismus – St. B.] zu geben«, wie der marxistische Historiker Eric Hobsbawm betont. »Deshalb war sie für dieses Jahrhundert ein ebenso zentrales Ereignis, wie es die Französische Revolution von 1789 für das 19. Jahrhundert gewesen war. Die Oktoberrevolution hatte jedoch ein sehr viel stärkeres und globaleres Echo als ihre Vorgängerin. Zwar ist mittlerweile deutlich geworden, dass die Ideen der Französischen Revolution die des Bolschewismus überlebt haben, aber die faktischen Auswirkungen von 1917 waren bei weitem größer und anhaltender als die von 1789. Die Oktoberrevolution brachte die gewaltigste Revolutionsbewegung der modernen Geschichte hervor. Ihre Ausdehnung über die Welt ist seit dem Siegeszug des Islam in seinem ersten Jahrhundert ohne Parallele geblieben.«12

