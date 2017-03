Nicht armutsgefährdet, sondern arm

Zu jW vom 28. Februar: »Erfolgsgeschichte Armut«

Bitte hört endlich auf, diese makroökonomischen Betrachtungen der Leserschaft zu präsentieren. Mikroökonomisch betrachtet, sind die, die als armutsgefährdet deklariert werden, arm. Und wer arm ist, fühlt sich von diesen Gefährdungsbeschreibungen verhohnepipelt.

Eva Willig, per E-Mail

Historisches Bündnis

Zu jW vom 31. Januar: »Was ist ein breites Bündnis?« und vom 20. Februar: »Beschränkte Sichtweise«

Die äußerst interessante wie aktuelle Thematik ist nicht nur eine marxistisch-leninistische Problematik von Theorie und Praxis des 19. und 20. Jahrhunderts, sondern zugleich eine hochaktuelle und brisante Frage der Anwendung der historischen Lehren der deutschen und internationalen Arbeiterklasse in der gegenwärtigen Klassenauseinandersetzung. (…)

Leider haben beide Autoren – Hans Christoph Stoodt und Hans-Peter Brenner – in ihren Darlegungen, ihren konträren Meinungsäußerungen das herausragende Bündnis von Hitler-Gegnern mit keinem Wort erwähnt: Das Nationalkomitee Freies Deutschland (NKFD) und der Bund Deutscher Offiziere haben sich in historischer Stunde im Kampf gegen den imperialistisch-faschistischen Krieg vereint. (…) Dieses Bündnis über Partei­grenzen hinweg entsprach nicht nur den Forderungen der »Brüsseler Konferenz« der KPD vom Oktober 1935 über die Notwendigkeit des Bündnisses auch mit dem bürgerlichen Antifaschismus, sondern auch der Forderung von Ernst Thälmann bei seinem letzten Auftreten in Ziegenhals am 7. Februar 1933. (…)

Aufgrund der Erfahrungen, die mir NKFD-Frontbeauftragte ab dem 6. Mai 1945 vermittelt haben, betrachte ich diese Bewegung Freies Deutschland als einen Vorläufer des heutigen Bündnisses von Antifaschisten mit oder ohne Parteidokumente im parteienunabhängigen »Rotfuchs«-Förderverein. Dieser widmet sich dem Kampf gegen die allgegenwärtige Kriegsgefahr, insbesondere die erneute Beteiligung Deutschlands, die direkte Unterstützung von Kriegen von deutschem Boden aus. (…)

Armin Lufer, Berlin

Pakt mit dem Teufel

Zu jW vom 3. März: »Propaganda für die NATO«

Die Zerschlagung Jugoslawiens, die im Interesse des Westens mit der NATO vorangetrieben wurde, konnte von der Mainstreampolitik und deren Medien bis heute als »humanitäre Intervention« verkauft werden. Tatsächlich war es ein jahrelang vorbereiteter »Pakt mit dem Teufel«: ein Sanktionskrieg, gefolgt von dem Pakt mit Faschisten im In- und Ausland, mit den »Gotteskriegern« im In- und Ausland, albanischer Mafia im Kosovo und zuletzt Mafia in Montenegro nach Djukanovic-Prägung. Dafür mussten Tausende sterben, Jugoslawien musste zerstört und die Überlebenden mussten demoralisiert werden.

Das, was heute auf diesem Gebiet in Europa als »Demokratie« verkauft wird, ist in der Tat nichts anderes als die Unterdrückung der Bevölkerung. Und zwar mit allen, z. T. kriminellen, Methoden, die von den politischen Marionetten vor Ort, die die Direktiven des Westens und der NATO streng befolgen, umgesetzt werden. Die Betroffenen sind sich ihrer Lage bewusst, jedoch machtlos.

Es ist eine Schande, dass hier im Lande – obwohl alles schon lange bekannt ist – sich keine Partei, nicht einmal Die Linke, traut, dieses bodenlose Defizit an Humanität ernsthaft zur (…) Debatte zu stellen. Die Frage im Wahljahr bleibt: Wie kann man über die Zukunft reden, wenn man ignorant über die Leichen der jüngsten Vergangenheit hinwegschaut? Die Linke (…) muss endlich verstehen, dass es keine menschliche Politik im Land auf Grundlage einer unmenschlichen Auslandspolitik gibt und geben kann.

Olivera Götz, per E-Mail

Ich rate ab

Zu jW vom 3. März: »Propaganda für die NATO«

Ich rate ab, der NATO beizutreten. Wird Montenegro bedroht? Nein, die Feinde sind nicht daußen, sondern im eigenen Land. Die NATO stiftet nur Unfrieden innerhalb des Landes. Der US-amerikanische Brückenkopf im Kosovo würde einen Zwilling in Montenegro erhalten, da könnt Ihr ganz sicher sein, dass früher oder später dieser Anspruch kommt.

Ich rate auch ab, der EU beizutreten. Zweifellos hat die EU gewisse Vorteile, aber die Nachteile überwiegen durch den Zentralismus, der bedeutet, dass kein Volk mehr Herr über das eigene Land ist, sondern dass mehr und mehr die Gesetze in Brüssel gemacht werden. Nicht einmal das EU-Parlament hat ausreichende Kontroll- und Weisungsmöglichkeiten. Die Briten haben die Schnauze voll von der EU, deshalb der »Brexit«, und Großbritannien ist nur das erste Land.

Was also will Montenegro in einer EU, die mehr und mehr zerfällt. Wollt Ihr wirklich Eure Souveränität aufgeben und Teil der »Vereinigten Staaten von Europa« werden? Ich rate ab. Belasst es beim Euro, den Ihr schon habt.

J. Reinders, per E-Mail

Herrschaft der Reichen

Zu jW vom 4./5. März: »Präsident der Superlative«

(…) »Sie dachten, sie hätten die Macht. Dabei waren sie nur an der Regierung.« Die gewöhnlichen Politiker bis zur Regierung sind also nur Diener des Kapitals. Sie sind nicht etwa die Mächtigen, als die sie im bürgerlichen Parteienstaat erscheinen. Was sie vorgeben, klingt immer nach der Stimme ihres Herrn. Was kann ein Wirtschafts- oder Gesundheitsminister ohne Rückhalt tun? Was können sie ausrichten? Bei Donald Trump ist das anders: Er ist schon das Kapital! Also ist in den USA erstmals das Kapital aus seiner traditionell unsichtbaren Stellung herausgetreten, beherrscht ohne Umschweife und offen das Land. Es will und braucht keine Vertreter mehr, was die Behauptung stützt, es gebe keine Demokratie mit ihrem leidigen Konstrukt der Volksherrschaft. Es ist, was es reell seit Jahr und Tag ist: eine Plutokratie, eine Herrschaft der Reichen!

Gerhard Schiller, Dresden