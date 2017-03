Ein ausufernder Sumpf

Noch immer nicht fertig – das Terminal des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg, der bereits im Oktober 2011 den Betrieb hätte aufnehmen sollen (Aufnahme vom 14.6.2016) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Bei folgendem Beitrag handelt es sich um die Niederschrift eines Vortrages, den die beiden Autoren am 30. Januar 2017 im besetzten Institut für Sozialwissenschaften der Berliner Humboldt-Universität gehalten haben. Das Institut wurde aus Protest gegen die Entlassung von Andrej Holm besetzt. (jW)

Ich bekunde unseren unbeugsamen Willen, dass die Mauer fallen und Deutschland mit seiner Hauptstadt Berlin in Frieden und Freiheit wieder vereinigt werden muss.« Diese Worte wurden bis in die 1980er Jahre von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Westberliner Abgeordnetenhauses zu Beginn jeder Plenarsitzung vorgetragen. Die CDU-Fraktion verfolgte die kleine Ansprache im Stehen.

Die meisten der im folgenden behandelten Skandale wären ohne das damalige Selbstverständnis Westberlins nicht erklärbar und hätten wohl so auch nicht stattgefunden. Dieses Selbstverständnis setzte sich zusammen einerseits aus der Auffassung, man habe einen gleichsam historischen Auftrag zu erfüllen: Westberlin war »Oase der Freiheit«, »Schaufenster der freien Welt« oder gar »Pfahl im Fleisch der DDR«. Andererseits wurde mit dieser Auffassung auch eine Anspruchshaltung transportiert, die die Stadt über die Jahre aus ihrer damaligen Insellage heraus entwickelte. Den Anspruch nämlich, sich weitgehend auf Kosten Westdeutschlands am Leben zu halten.

Eine Zahl zur Veranschaulichung: Im Jahr 1989 bestand der Westberliner Haushalt zu 49,9 Prozent aus Zuschüssen der Bundesrepublik. Die Teilstadt wurde seitens der Bundesrepublik mit unterschiedlichen Fördermaßnahmen ausgestattet – als Beispiele seien das »Notopfer Berlin« (1948–1956) oder das 1950 verabschiedete und seitdem mehrfach novellierte Berlinförderungsgesetz genannt, mit dem die Berliner Wirtschaft durch Steuervergünstigungen und Investitionszulagen unterstützt werden sollte. Es war sicher richtig, Berlin nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beim Wiederaufbau zu helfen. Es herrschte Wohnungsmangel, ein großer Teil der Wohnhäuser war zerstört worden. Zudem strömten sogenannte Vertriebene und Flüchtlinge in die Stadt. Für unser Thema wichtig sind besonders die verschiedenen Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaus und die Möglichkeit, Geld in sogenannten Berlin-Darlehen anzulegen. Eingesammelt und weiterverteilt wurden diese Gelder unter anderem von der Wohnungsbau-Kreditanstalt (WBK), mit der wir es im folgenden mehrfach zu tun haben werden.

Ruinen und Neubauten

Der erste große Bauskandal, der sich um ein Abschreibungsprojekt drehte, war der 1969 begonnene Bau des Steglitzer Kreisels im Südwesten Berlins. Der Gebäudekomplex, bestehend aus einem mehrstöckigen Sockelbau und einem 30stöckigen Hochhaus, sollte einst »dem Niveau eines Weltstadtzentrums entsprechen«. So stand es im Fondsprospekt der Avalon-Bau GmbH. Das Unternehmen gehörte der Architektin Sigrid Kressmann-Zschach, damals eine bedeutende Persönlichkeit der Berliner Bauszene. Unter ihrer Ägide wurden zum Beispiel das Kudamm-Karree, mehrere Kirchen sowie ein Studentenwohnheim errichtet. Ursprünglich war an dem Platz, wo heute der Kreisel steht, kein Hochhaus vorgesehen, sondern eine eher karge Bebauung, die im Zuge der damals beabsichtigten Änderung der U-Bahn-Führung erfolgen sollte. Kressmann-Zschach war es jedoch zuvor gelungen, mehrere Grundstücke im betroffenen Gebiet anzukaufen, so dass man bei einer Umgestaltung des Areals nicht mehr an ihr vorbeikam.

Das Projekt erwies sich als gigantische Fehlkalkulation: Die Kosten von 180 Millionen DM (aufgeteilt in Kredite, Kommanditanteile und Mittel des Landes Berlin) waren deutlich zu niedrig veranschlagt, die Gewinnrechnung war überzogen. Später wurde klar, dass sich das Projekt selbst bei Vollvermietung nicht gerechnet hätte. Zudem kamen nicht genug Kommanditisten zusammen, die Anteile zeichnen wollten. Das Projekt wurde 1973 gestoppt, eine von Berlin für die Kredite gegebene Bürgschaft wurde fällig, und das Land befand sich schließlich im Besitz einer Bauruine. Geprüft hatte das Vorhaben keiner so richtig – ein Muster, das uns beim nächsten Skandal wieder begegnen wird. Im Zuge der Kreisel-Affäre musste der damalige Finanzsenator Heinz Striek (SPD) schließlich seinen Hut nehmen, nachdem – letztlich unbegründete – Vorwürfe laut geworden waren, er habe vor dem eingerichteten parlamentarischen Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt. Sein Nachfolger wurde Klaus Riebschläger (SPD).

Der nächste Skandal, der »Garski-Skandal«, wäre wohl keiner geworden, hätte sich Westberlin in den Jahren 1980/81 nicht ohnehin in einer als Krise wahrgenommenen Situation befunden. Der Spiegel widmete der Stadt eine Titelseite mit dem Schriftzug »SPD-Ruine Berlin«. In den Reden, die damals im Abgeordnetenhaus gehalten wurden, wurde immer wieder auf die krisenhafte Situation hingewiesen. Eine wichtige Ursache hierfür war sicherlich die nach wie vor bestehende Wohnungsnot im Zusammenspiel mit der damals sich entwickelnden Hausbesetzerbewegung, die auch auf die zumindest vorsichtige Solidarität von Teilen der Bevölkerung zählen konnte. Denn Mitverursacher der Wohnungsnot waren auch solche Bauunternehmer, die man in einer Broschüre dieser Zeit als »Sanierungsmafia« bezeichnete. Die investierte in Altbauten, riss sie ab und errichtete teure Neubauten. Verbliebene Mieter, die diesem Ansinnen im Weg standen, wurden mit zum Teil kriminellen Methoden vertrieben. So zeigt ein zeitgenössisches Foto ein abgebranntes Haus mit einem Graffito: »Dieses Haus war bewohnt! Entmietung durch Brandstiftung«.

In der durch solche Ereignisse aufgeheizten Stimmung spielte sich der Skandal um den Bauunternehmer Dietrich Garski ab, seines Zeichens FDP-Mitglied und Parteispender. Garski hatte in der Stadt schon mehrere Hochschulzentren und Universitätsgebäude errichtet, bevor er sich anschickte, Projekte im Nahen Osten stemmen zu wollen. Mit seinem Unternehmen Bautechnik AG machte er sich zusammen mit einem belgischen Projektpartner an die Errichtung von zwei Militärakademien in Saudi-Arabien. Finanziert werden sollten diese Vorhaben durch die Berliner Bank, die sich ihren Kredit wiederum zu einem großen Teil vom Berliner Senat verbürgen ließ. Warum nun Berlin für ein Projekt in Saudi-Arabien bürgen sollte, begründete man seinerzeit mit dem »Berlin-Effekt«, wonach die Förderung lokaler Unternehmen grundsätzlich gut für die Stadt sei. Nach kurzer Zeit musste die Kreditsumme erhöht werden, was mit einer Erhöhung der Bürgschaft der öffentlichen Hand einherging. Die Bautechnik AG ging trotzdem Ende 1980 pleite, die Bürgschaft wurde fällig, und Garski setzte sich in die Karibik ab.

Was diesen Vorgang zum Skandal machte, war der Umstand, dass im Kreditausschuss der Berliner Bank, der über das Engagement zu entscheiden hatte, der damalige Finanzsenator Klaus Riebschläger saß. Ebenfalls dort Mitglied war der damalige Wirtschaftssenator Wolfgang Lüder (FDP). Im sogenannten Landesbürgschaftsausschuss, der über die Bürgschaftsvergaben der Stadt befand, saßen wiederum Vertreter der Senatoren Riebschläger und Lüder. Es stand demnach der Vorwurf im Raum, dass der Finanzsenator einmal auf seiten der Bank und einmal auf seiten des Landes in die Entscheidung über Kredit und Kreditbürgschaft eingebunden war. Der damalige Regierende Bürgermeister Dietrich Stobbe (SPD) war seit Sommer 1980 über die Probleme bei der Bautechnik AG informiert und geriet somit ebenfalls in den Strudel des Skandals. Lüder und Riebschläger traten schließlich zurück, bzw. letzterer wurde wieder Direktoriumsmitglied der WBK. Doch die von Stobbe angestrebte Senatsumbildung scheiterte, wohl an Stimmen der FDP, im Januar 1981, was diesen ebenfalls zum Rücktritt veranlasste. Dietrich Garski wurde 1983 verhaftet und zwei Jahre später wegen Kreditbetrug und Untreue zu einer Haftstrafe von drei Jahren und elf Monaten verurteilt. Dennoch überstand er all diese Vorgänge mehr oder weniger unbeschadet und konnte in den 1990er Jahren in Potsdam zu einem angesehenen Mitglied der Bauszene avancieren – auch wenn er dabei nur als »Berater« der Firmen seiner Frau fungierte.

Sozialer Wohnungsbau als Geldanlage

Der größte politische Skandal Westberlins nahm 1985 in einer Tiefgarage seinen Lauf. Ein Rechtsanwalt mit Kontakten in die Berliner Unterwelt hatte einen Mordanschlag auf einen vormaligen Geschäftspartner verüben lassen, der misslang. Bei den späteren Ermittlungen wurde in den Räumlichkeiten des Rechtsanwalts ein Brief gefunden, der an den damaligen Baustadtrat von Berlin-Charlottenburg, Wolfgang Antes (CDU), gerichtet war. In dem Brief, den der Spiegel später veröffentlichte, heißt es: »Lieber Wolfgang! Aus gegebenem Anlass muss ich Dich an unsere Abmachung erinnern. Wie Du weißt, habe ich Dir 200.000 DM bezahlt, weitere Beträge sind für deine Parteimitglieder aufgewendet worden. […] Besorge mir den versprochenen Erbbaurechtsvertrag sowie die Baugenehmigung, wie Du es versprochen hast, sonst werde ich sehr ungemütlich!«1

Die Ermittlungen wurden daraufhin ausgeweitet und drehten sich alsbald auch um den Bauunternehmer Kurt Franke. Bei diesem wiederum wurde ein Taschenkalender für das Jahr 1984 gefunden, in dem Geldsummen und abgekürzte Namen verzeichnet waren. Demnach hatte Franke nicht nur 160.000 DM an Antes gezahlt, sondern auch 145.000 DM an den damaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Kittelmann, 50.000 DM an den CDU-Politiker Eberhard Diepgen – ab 1984 Regierender Bürgermeister von Berlin – und 130.000 DM an Klaus Riebschläger. Dass die Zahlungen an Riebschläger etwas mit dessen Posten als Direktor der WBK zu tun hatten, bestritt Franke.

Was während der Aufarbeitung des Antes-Skandals schließlich offenbar wurde, war zum einen ein weit verzweigtes Netzwerk aus Bauunternehmern, Verwaltungsmitarbeitern, Politikern und politisch kontrollierten Geldvergabestellen wie der WBK, der seitdem sprichwörtliche »Berliner Sumpf«. Zum anderen rückte das Westberliner Fördersystem für den »sozialen Wohnungsbau« ins Licht der Öffentlichkeit.

Auf diesen umfangreichen Komplex, auf den ein bedeutender Teil des heutigen Berliner Schuldenbergs zurückgeht, können wir hier nur am Rande eingehen. Wichtig an diesem System war, dass die öffentliche Hand über die WBK bei der Errichtung von Sozialwohnungen auch durch private Bauträger die sogenannte Kostenmiete massiv subventionierte. Und zwar so massiv, dass ein Neubau sich selbst zu finanzieren in der Lage war: Durch die bis zu 30 Jahre währende Förderung konnten Kredite zurückgezahlt und den Anlegern der Kommanditgesellschaften Renditen ausgezahlt werden. Zudem waren letztere steuerlich so begünstigt, dass sie es, wenn sie es bei einem entsprechend hohen Steuersatz richtig anstellten, schaffen konnten, statt eine gewisse Summe ans Finanzamt zu zahlen dieselbe Summe in einem Immobilienfonds zu investierten und so Besitzer von Berliner Wohnungen zu werden. Berechnungen dieses absurden Systems ergaben, dass, wenn der Staat die Sozialwohnungen auf eigene Kosten gebaut und danach an die Mieter verschenkt hätte, dies die öffentliche Hand billiger gekommen wäre als die jahrzehntelange Subvention. Dass Bauunternehmer und Initiatoren solcher Fonds an die Fördertöpfe wollten, ist nachvollziehbar. Und dass sie dabei versuchten, sich mit der die staatlichen Förderstellen kontrollierenden Politik auf die eine oder andere Weise gut zu stellen, ebenfalls.

Legal, illegal, Bankenskandal

Einer der für Berlin prägendsten Skandale spielte sich im ersten Halbjahr 2001 ab. Prägend auch deshalb, weil kurz nach der mit dem »Berliner Bankenskandal« einhergehenden Ablösung der großen Koalition schließlich eine »rot-rote« Landesregierung gebildet wurde, was für bestimmte Kreise einen Tabubruch darstellte. Nach wie vor von der eigenen Herrlichkeit überzeugt, ergingen sich die alten Westberliner »Eliten« nach 1990 in weltmännischem Gehabe. Der bis heute anhaltende – und im Kern provinziell gebliebene – Metropolenwahn nahm seinen Lauf.

Und eine Weltmetropole benötigte natürlich auch einen Weltstadt-Bankenkonzern. Dieser wurde 1994 durch die Zusammenführung mehrerer Banken in Gestalt der Bankgesellschaft Berlin AG geschaffen. Unter diesem Dach wurden die Berliner Bank, die Landesbank Berlin samt Sparkasse, die in Investitionsbank Berlin (IBB) umfirmierte WBK und die Pfandbriefbank Berlin Hyp AG zusammengefasst. Bei letzterer war seit 1978 Klaus-Rüdiger Landowsky, seit 1991 Fraktionsvorsitzender der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Vorstandsmitglied.

Der Möchtegernweltkonzern legte seinen Schwerpunkt alsbald auf die Auflage geschlossener Immobilienfonds. Hierzu schuf er mit einer Tochtergesellschaft einen Konzern im Konzern, der wahllos Immobilien in ganz Deutschland zusammenkaufte, um sie schließlich in die Fonds zu packen. Darunter befanden sich auch Objekte mangelhafter Qualität wie zum Beispiel Plattenbauten, die die Bank der Aubis-Gruppe abgenommen hatte. Die Aubis war das Unternehmen der beiden ehemaligen CDU-Politiker Klaus-Hermann Wienhold und Christian Neuling und zudem Kreditkunde bei der Berlin Hyp AG. Als die Aubis ins Straucheln geriet, sprang die Bankgesellschaft dem Unternehmen dergestalt bei, dass sie ihm Immobilienbestände abnahm und diese in den Fonds ihrer Tochtergesellschaft unterbrachte.

Das Fondsgeschäft der Bankgesellschaft Berlin AG verlief vordergründig einige Jahre recht erfolgreich. Immerhin rund 70.000 Zeichner investierten in die Fonds. Das lag nicht zuletzt daran, dass diese mit umfangreichen Garantien ausgestattet worden waren: Zum einen garantierte die Bankgesellschaft für 25 Jahre die Mietzahlungen. Wenn die Fondsimmobilien also keine ausreichenden Mieteinnahmen erbrachten, wollte die Bank dafür aufkommen, um so die Rendite der Zeichner zu sichern. Zum anderen räumte sie den Zeichnern ein sogenanntes Andienungsrecht ein, d. h. nach 25 Jahren konnten die Fondsanteile zu 100 Prozent der Kaufsumme an die Bank zurückgegeben werden, nach 30 Jahren sogar zu 115 Prozent. Da das Fondsgeschäft aber mit wenig ertragreichen Immobilien aufgebläht war und sich die vermeintlichen Erfolge der Bank aus der Vereinnahmung der Gebühren der jeweils neu und größer aufgelegten Fonds speisten, kam bis zum Jahr 2000 ein Fehlbetrag von rund 1,6 Mil­liarden Euro zustande. Diesen wollte der Vorstand der Bankgesellschaft zunächst über ein In-Sich-Geschäft, also ein Geschäft mit sich selbst, via Cayman Islands und Luxemburg vertuschen. Das Manöver misslang.

Der investigative Journalist Mathew D. Rose brachte mit seinen Recherchen den »Berliner Bankenskandal« ins Rollen. Teil der Enthüllungen war auch eine Parteispende von Wienhold und Neuling in Höhe von 40.000 DM, die diese schon 1995 an Landowsky übergeben hatten. Berlin reagierte auf die Krise der Bankgesellschaft mit Maßnahmen, die man getrost als Vorwegnahme der Bankenrettungen nach der internationalen Finanzmarktkrise ab 2008 betrachten kann. Zunächst erhöhte das Land das Eigenkapital des Konzerns um 1,75 Mil­liarden Euro, 2002 folgte dann die Abschirmung für die Risiken der Immobilienfonds in einer Höhe von bis zu 21,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig schlug der damals frisch ins Amt gekommene »rot-rote« Senat einen harten Sparkurs ein. Die Fonds wurden schließlich 2006 aus dem Konzern herausgelöst, auf das Land Berlin übertragen und befinden sich heute im Besitz der landeseigenen Berlinovo Immobilien GmbH. Der so »sanierte« Bankenkonzern, zwischenzeitlich in Landesbank Berlin Holding umbenannt, wurde 2007 für rund fünf Milliarden Euro an den Deutschen Sparkassen- und Giroverband verkauft.

In der Reihe der Berliner Bauskandale wäre die Errichtung des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) ebenfalls ausgiebig zu behandeln. Ähnlich der Bankgesellschaft handelt es sich bei diesem um ein Produkt des Berliner Metropolenwahns der 1990er Jahre. Und ebenso provinziell wurde das Projekt zu Beginn angegangen: Der stadtnahe Standort, auf den sich die drei Anteilseigner der Flughafengesellschaft (Bund, Berlin und Brandenburg) schließlich verständigten, war laut mehrerer zeitgenössischer Studien der am wenigsten geeignete. Berlin hatte sich jedoch schließlich mit seiner Haltung durchgesetzt, dass ein 30 Kilometer entfernter Standort nicht weltstädtisch genug sei.2 Und schon lange vor dem ersten Spatenstich kam es zum »Baufeld-Ost-Skandal«, bei dem es um Grundstücksspekulationen rund um den alten Flughafen Schönefeld ging. Auch hier führten die Spuren in die Berliner Bauszene. Doch der bis heute nicht fertiggestellte Flughafen soll hier zu Gunsten eines öffentlich nicht ganz so präsenten Bauskandals zurückstehen: der um die Sanierung der Staatsoper Unter den Linden.

Falsche Freunde

Am 3. Oktober 2017 soll die Staatsoper wiedereröffnet werden. Aus einst avisierten drei Jahren Bauzeit wurden sieben, aus 239 Millionen Euro Kosten 400 Millionen. Mit diesen Entwicklungen beschäftigte sich ein Untersuchungsausschuss, der als Teilaspekt auch eine mysteriöse Spendenabsicht in den Blick nahm. Diese Absicht verkündete der inzwischen verstorbene Großunternehmer und Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Staatsoper, Peter Dussmann, im Frühjahr 2005. Dussmann gab an, er wolle 30 Millionen Euro mit Hilfe seines Vereins einsammeln. Dafür sollte dieser unter anderem die Mitgliederzahl verdreifachen, sollten Opernbälle und Benefizkonzerte stattfinden und die Mitglieder »zinsfreie Kredite« aufnehmen, um diese als Spende weiterzugeben. Erste Schätzungen gingen vormals von Gesamtkosten von 130 Millionen Euro für die Sanierung aus. Die Landespolitik, allen voran der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), zeigten sich jedoch »skeptisch« ob der Spendenankündigung. Im Herbst 2006 versprach der Freundeskreis 500.000 Euro für die Finanzierung des sogenannten Bedarfsprogramms, das im Oktober 2007 fertiggestellt wurde und einen Kostenrahmen von 239 Millionen Euro vorsah. Der Bund gab davon 200 Millionen. Mit der Spende über 30 Millionen Euro wäre das Projekt für Berlin gut finanzierbar gewesen. Auch stimmten der finanzkräftig besetzte Vorstand und das Kuratorium des Freundeskreises optimistisch, das Spendenziel zu erreichen.

Aber im Mai 2008 drehte sich der Wind. Das Land hatte einen Wettbewerb zur Findung eines Generalplaners ausgelobt. Dieser sollte auch den Zuschauerraum gestalten. Der Architekt Klaus Roth gewann den Wettbewerb mit einem modernen Raumentwurf samt besserer Akustik. Die Mitglieder des Freundeskreises und Peter Dussmann wollten allerdings den alten Saal aus den 1950er Jahren in Rokoko-Anmutung erhalten und drohten damit, die in Aussicht gestellte Spende über 30 Millionen Euro zurückzuziehen. Der Wettbewerb wurde daraufhin im Juli 2008 abgebrochen, was zu einem Zeitverlust von neun bis zehn Monaten für die Vorplanung führte. Der Freundeskreis zeigte sich zufrieden über das Ergebnis und bot nun an, mittels Großplakatwerbung an der Baustelle dem Spendenziel näherzukommen. Die Einnahmen aus dieser Werbung sollten hälftig als Spende für die Sanierung weitergegeben werden und so etwa 2,25 Millionen Euro einbringen. Allerdings ließ sich diese Form der Werbung nicht realisieren, da sie mit Ausschreibungsmodalitäten nicht kompatibel war.

Im Herbst 2008 erkrankte Dussmann schwer und wurde vom Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, Tessen von Heydebreck, als Vereinsvorsitzender abgelöst. Im Sommer 2010 gab dieser dem Senat zu verstehen, dass der Freundeskreis keine 30 Millionen Euro für die Sanierung einsammeln würde. Allerdings wurde im Herbst des gleichen Jahres eine Vereinbarung über eine Spende von drei Millionen Euro getroffen, die immerhin die erste Kostenerhöhung ausgleichen konnte. Zudem hatte sich der Freundeskreis im November 2010 bereit erklärt, eine Untertitelungsanlage für den neuen Zuschauersaal zu finanzieren. Im August 2014 unterzeichneten Senat und Freundeskreis eine Vereinbarung über 600.000 Euro zur Finanzierung der Anlage. Nachdem im März 2015 die Gesamtkosten der Anlage auf 2,15 Millionen Euro gestiegen waren, gab man das Vorhaben auf. Die Vereinbarung war damit hinfällig, da die 600.000 Euro zweckgebunden zu verwenden waren. Die Planungskosten der Anlage über 250.000 Euro trägt das Land Berlin.

Es mag hier im Vergleich zu anderen Skandalen um eher geringe Summen gehen – aber das Beispiel der Staatsopernfreunde zeigt, dass die Berliner Politik sich auch gegenwärtig noch gerne von wohlmeinenden Spendern beeinflussen lässt. Selbst, wenn deren Versprechen letztlich größer sind als ihre Spendenbereitschaft.

