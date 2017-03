Die Stimme erheben

Hoffnung auf Frieden trotz aller Rückschläge: Demonstration in Bogota am 2. Oktober 2016 Foto: EPA/LEONARDO MUNOZ

In Berlin sind am Wochenende im europäischen Exil lebende Menschen aus Kolumbien zu ihrem zweiten Treffen zusammengekommen. Neben Betroffenen, die unter anderem in Spanien, Italien, Frankreich, Österreich, Schweden und Deutschland Schutz vor der politischen Verfolgung in ihrer Heimat gefunden haben, hatte auch die kolumbianische Regierung erstmals eine Vertreterin entsandt. Xinia Rocio Navarro Prada ist im Arbeitsministerium tätig und hat selbst den Terror des Staates erlebt. Ihr Großvater und ihr Vater waren in den 80er Jahren für die Linkspartei Unión Patriótica (UP) aktiv und wurden Opfer von Anschlägen. Auf Nachfrage kündigte Navarro an, dass der Staat künftige Treffen finanziell unterstützen wolle.

Eine erste Konferenz der Kolumbianer im Exil hatte 2014 im baskischen Bilbao stattgefunden. Nun versammelten sich die Teilnehmer im »Bürgerbüro« des Willy-Brandt-Hauses der SPD. Man habe erst bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung angefragt, berichtete eine Organisatorin, aber dort habe es keinen Raum für dieses Datum gegeben. Die Kooperation mit den Sozialdemokraten sei dann dank eines Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung zustande gekommen. »Dies ist ein historischer Augenblick«, kommentierte das die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag, Heike Hänsel. »Politiker der DKP und der Linken treten bei einer Veranstaltung im Haus der SPD auf.«

Hänsel erinnerte daran, dass sie im Bundestag für ihre Forderung, die kolumbianische FARC-Guerilla von der Liste terroristischer Organisationen zu streichen, beschimpft wurde. Im vergangenen Dezember habe dann der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Bundestag per Skype ein Gespräch mit den Guerilleros Iván Márquez und Victoria Sandino geführt. Sie mahnte jedoch auch, dass die politische Situation in Kolumbien nach wie vor kompliziert ist und »Garantien für die Sicherheit« oberste Priorität haben müssten. Die Paramilitärs seien noch immer »die größte Bedrohung für den Frieden«.

Das Treffen eröffnet hatte zuvor der internationale Sekretär der DKP, Günter Pohl. Er machte darauf aufmerksam, welche Möglichkeiten die internationale Solidarität selbst »in einem imperialistischen Land wie Deutschland« habe. Allerdings reduzierten die meisten deutschen Medien den Konflikt in Kolumbien auf die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen FARC und Armee. »Für sie ist der Konflikt 2016 zu Ende gegangen. Sie reden nicht von den Ursachen der Gewalt und von den Ursprüngen der Guerilla.« Es gehe um Klassenkampf, aber oft sei nur die Rede von einem »Drogenkrieg«. »In Kolumbien neutral zu bleiben heißt, sich auf die Seite der Täter zu stellen«, unterstrich Pohl.

Eigens aus Bogota angereist war Alejandro Ramírez von der nationalen Leitung der linken Bewegung Marcha Patriótica. Diese 2012 gegründete Organisation fordere nach wie vor demokratische Reformen. Es müsse Garantien dafür geben, dass Oppositionelle ihre Stimme erheben können, ohne Gefahr zu laufen, ermordet zu werden. Doch die Regierung behindere den Friedensprozess, indem sie die Zonen, in denen sich die Kämpfer der FARC sammeln sollten, nicht entsprechend der Vereinbarung vorbereitet und die Amnestie für die politischen Gefangenen noch immer nicht umgesetzt werde. Priorität müsse zudem die vereinbarte Bodenreform behalten.

Für die Exilierten forderte Eliezer Jiménez Julio, dass die zur Flucht Gezwungenen sichtbar werden und sich als politische Akteure etablieren können. Dafür schlug er vor, den mehr als zwei Millionen im Exil lebenden Kolumbianern zwei Abgeordnete als Vertretung im Parlament zuzugestehen. Die Vertriebenen sollten zudem als Opfer des Konflikts anerkannt und entschädigt werden.