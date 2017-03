»Die Menschen sind unsichtbar«

Marokkanische Soldaten patrouillieren am Grenzzaun zu Melilla, einer der zwei spanischen Exklaven in Nordafrika Foto: Juan Medina/Reuters

Sie haben vor einigen Tagen in Marokko an einem Gerichtsverfahren teilgenommen. Um was ging es dabei?

Am 17. Februar hat die marokkanische Polizei zehn Jungen aus Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) und Niger festgenommen, die versucht hatten, über den Grenzzaun nach Ceuta auf spanisches Hoheitsgebiet zu gelangen. Ihnen wurden Gewalt gegen die Autorität, illegale Migration und Störung des öffentlichen Ordnung vorgeworfen. Am 22. Februar wurde eine gerichtliche Verfügung gegen sie erlassen. Unsere Anwälte beklagten jedoch, dass keine Dolmetscher und keine Verteidiger vor Ort waren. So wurde der Prozess auf den 28. verschoben. Als dann die zehn Migranten aufgerufen wurden und unser Anwalt ihnen zur Seite stand, konnte der Richter das kaum glauben – denn es war für ihn das erste Mal, dass solche Menschen anwaltlich vertreten wurden. Aber es gab immer noch keine Dolmetscher, also wurde die Verhandlung noch mal verschoben. Die Jungen saßen da in Handschellen, wie Kriminelle. Am vergangenen Dienstag gab es einen erneuten Anlauf, aber wieder war kein Dolmetscher da. Also wurde der Prozess nochmal verschoben. Es ist offen, was mit ihnen passieren wird.

Wie engagiert sich Ihr Verein in Marokko?

In Marokko führen wir Projekte durch, um ausgegrenzte Menschen, insbesondere Frauen, Kinder und Jugendliche, zu unterstützen. In Tétouan haben wir zusammen mit »Manos Solidarias« ein Hilfszentrum für die Migranten errichtet. Dort gibt es zur Zeit keine andere Organisation oder NGO, die mit den Flüchtlingen arbeitet. Vielleicht gibt es welche in Tanger, aber ich kenne sie nicht. Die meisten NGOs finden es zu kompliziert, dort mit den Migranten zu arbeiten. Unser Projekt »Annajda«, das bedeutet »Rettung«, richtet sich an jene Migranten, die in den Büschen bzw. im Wald von Belyounech an der marokkanischen Mittelmeerküste ohne jegliche Unterstützung ums Überleben kämpfen, in der Hoffnung, den spanischen Grenzzaun zu überwinden und nach Europa zu kommen. Allein im Jahr 2016 haben wir 1.500 Menschen geholfen. Wir werden dort sein, solange man uns braucht.

Warum haben Sie gerade dort angefangen?

Der Anlass waren die Ereignisse vom 6. Februar 2014, als 14 Menschen in den Gewässern von Ceuta ums Leben kamen. Die spanische Guardia Civil hatte dort Gummigeschosse auf die Flüchtlinge abgefeuert und Rauchbomben ins Wasser geworfen. Wir wollten herausfinden, in welcher Situation sich die Migranten in Marokko befinden. Dann mussten wir feststellen, dass alle anderen NGOs nur in Ceuta arbeiten, nicht aber auf der marokkanischen Seite. Mit den Vertretern von »Manos Solidarias« haben wir deshalb eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gebildet: Anwälte, Ärzte, Sozialarbeiter, Psychologen, Krankenschwestern.

Ich persönlich habe Gespräche mit den Flüchtlingen geführt, die dort unter unmenschlichen Bedingungen leben. Ihre Situation ist alarmierend. Sie haben im Wald an der Grenze zur spanischen Stadt Ceuta Camps errichtet, in denen nicht einmal minimale Voraussetzungen für ein Überleben existieren. Und sie sind dort Menschenrechtsverletzungen ausgeliefert. Sie essen, was sie im Wald finden oder was die Bauern ihnen ab und zu schenken. Die meisten von ihnen sind seit Jahren unterwegs, ohne Ressourcen. Manche sterben, weil sie nicht mal Wasser oder Essen haben, oder sie gehen an Krankheiten zugrunde. Sie mussten durch die Wüste reisen, wurden bestohlen, ausgebeutet. Sie sahen, wie ihre Kameraden oder Angehörigen auf dem Weg starben. In Marokko müssen sie außerdem mit dem herrschenden Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit umgehen.

Was machen Sie dort genau?

Wir bieten medizinische Hilfe für jene an, die im Wald von Belyounech leben. Wir haben einen Notruf, der 24 Stunden besetzt ist, vor allem für Situationen, wenn die Menschen versuchen, über den Zaun zu klettern, und es Verletzte auf der marokkanischen Seite gibt. Jede Woche bekommen wir Anrufe von Menschen, die krank oder verletzt sind und nicht in ein Krankenhaus gehen können. Wir bieten auch Medikamente an. Oft haben die Menschen Schmerzen in den Knochen wegen der Kälte oder Probleme mit dem Magen wegen fehlender Mahlzeiten oder weil das Essen schlecht war. Viele haben auch Zahnschmerzen. Außerdem bringen wir Kleidung, Decken und Hygieneprodukte direkt in den Wald. Eigentlich gibt es immer Schwierigkeiten, dort unsere Arbeit zu machen, aber irgendwie schaffen wir es. Darüber hinaus bieten wir juristische Hilfe, psychologische Unterstützung und Ausbildung an. Wir unterrichten Spanisch, Arabisch, Informatik. Wir versuchen auch, die marokkanische Gesellschaft zu informieren. Wir treten in Schulen auf, schreiben Reportagen, reden im Radio. Aber es gibt noch sehr viel zu tun.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Wir sind oft Jugendlichen begegnet, die seit Tagen nichts gegessen hatten, weil die marokkanischen Sicherheitskräfte sie nicht bis zur Straße durchgelassen haben. Wir müssen sie dann im Wald verstecken, damit wir ihnen etwas zu essen bringen können. Sie leben teilweise mehrere Jahre in diesen Wald. Im Hochsommer und im Winter ist es besonderes hart. Vergewaltigungen und Menschenhandel sind keine Seltenheit. Die Migranten sagen zudem, dass sie vom Militär misshandelt werden.

Die Situation dieser Menschen wird in den Medien nur dann thematisiert, wenn sich eine große Katastrophe ereignet. Es gibt keine soliden Daten und Informationen über sie. Sie sind unsichtbar. Die Menschen, die über den Zaun klettern, sind die ärmsten der Armen. Es sind diejenigen, die sich keine Mafia oder Schlepper leisten können. Andere bezahlen für eine Fahrt im Schlauchboot.

Stoßen Sie bei Ihrer Arbeit auf Schwierigkeiten?

Ich nenne mal ein Beispiel. Am 4. Februar organisierten wir eine Hilfsaktion im Wald von Belyounech, gemeinsam mit »Manos Solidarias« und der Vereinigung der öffentlichen Ärzte von Tétouan und dem Migrationsministerium. Als wir Hilfsgrüter verteilen und die Ärzte Patienten untersuchen wollten, die schon Schlange standen, erschienen ein Vertreter der Regierung und 60 Hilfspolizisten und stoppten ohne Erklärung unsere Aktion. Wir hatten alle vorgeschriebenen Genehmigungen eingeholt, trotzdem wurden wir aufgehalten.

Viele Marokkaner helfen den Migranten, geben ihnen Essen und tun, was sie können. Aber sie wollen den Menschen nicht zu nahe kommen. Dieser Widerspruch zeigt sich auch auf der staatlichen Ebene: Während einerseits das Migrationsministerium die Menschen integrieren will, macht das gleichzeitig das Innenministerium mit Abschiebungen, die gegen die Menschenrechte und die Gesetze verstoßen, unmöglich. Sie erlauben den Migranten nicht, zu arbeiten, und uns gestatten sie nicht, ihnen zu helfen. Ich muss leider feststellen, dass in meinem Heimatland Menschenrechte nicht existieren.

Gibt es einen Fall, der Sie persönlich besonders betroffen hat?

Am 17. Februar kletterten mehr als 350 Menschen über den Zaun. Ich sah in den Nachrichten ihre Gesichter und erkannte fast alle. Einige Stunden später bekamen wir einen Anruf aus dem Krankenhaus der Stadt Fnideq, weil einige Migranten schwer verletzt worden waren. Einer von ihnen wurde bewusstlos, als er versuchte, über den Zaun zu klettern. Er ist nur 17 Jahre alt, und Europa war sein Traum. Er muss­te operiert werden. Auch ein weiterer musste wegen eines Schädelbruchs not­operiert werden. Meine Frage war: Wie kann es passieren, dass er einen Schädelbruch erlitten hat? Wir haben danach herausgefunden, dass die marokkanischen Einsatzkräfte Steine auf die Menschen geworfen haben, als sie versuchten, an den Zaun zu gelangen. Was für Beamte sind das! Als Juristin hatte ich die Hoffnung, dass sich in meinem Land in der Frage der Menschenrechte etwas getan hätte. Ich war tief enttäuscht.

Welchen Eindruck haben Sie, von »draußen« gesehen, von dem Zaun um Europa?

2014, als wir angefangen haben, wussten wir, dass es nicht einfach sein würde. Aber wir wussten nicht, wie schlimm die Geschichte jedes einzelnen ist. Ich werde nie vergessen, was im Wald von Belyounech mit Menschen passiert. Ich vergesse ihre Schmerzen nicht, ihre Trauer, ihre Verzweiflung. Ich vergesse nicht die Worte: »Wir haben keine Wahl – springen oder sterben«. »Wir müssen etwas für unsere Familien schaffen.« Ein Nachricht habe ich gespeichert: »Sagt bitte den Spaniern, dass wir dasselbe Blut haben, dass auch wir Menschen sind!«

Ich sehe dort nur Ungerechtigkeit und Verletzungen der Menschenrechte. Ich bin traurig, dass in dem Land, in dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin, so etwas passieren kann. Dort, wo mir meine Eltern beigebracht haben, dass man jeden respektieren muss, unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Religion oder Nationalität. Ich bewahre das Wort, das diese Jugendlichen sehr oft sagen: »Boza«. Das bedeutet »Freiheit«.