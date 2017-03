Eskalation in Rotterdam

Berittene Polizei geht am Samstag abend in Rotterdam gegen Anhänger der türkischen Regierung vor Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Ausgegrabene Pflastersteine, zerstörte Fahrräder, zerbrochene Fensterscheiben: Am Sonntag morgen war in Rotterdam Aufräumen angesagt. Einige Dutzend Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Erdogan hatten sich eine Straßenschlacht mit der Polizei geliefert. Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Zwölf Menschen wurden Medienberichten zufolge festgenommen.

Die Demonstranten waren wütend, weil die türkische Familienministerin Fatma Kaya aus Rotterdam abreisen musste, ohne zu ihnen gesprochen zu haben. Kaya war am Samstag abend entgegen dem ausdrücklichen Wunsch der Regierung in Den Haag mit einem Fahrzeugkonvoi auf dem Landweg aus Deutschland in die Niederlanden eingereist und wollte bei einer Veranstaltung im türkischen Konsulat von Rotterdam für das Referendum werben, das Präsident Recep Tayyip Erdogan autokratische Machtfülle geben soll. Die niederländische Regierung machte Sicherheitsbedenken gegen den Auftritt geltend.

Als Kaya in Rotterdam eintraf, hatte die Polizei alle Straßen zum Konsulat abgeriegelt und verweigerte der Ministerin den Zugang zu dem Gebäude. »Sie verletzen das internationale Recht«, hörte man sie im niederländischen Fernsehen empört sagen. Kaya zog sich in ihr Auto zurück und wartete, während sich vor dem Konsulat mehr als 1.000 Demonstranten einfanden. Auch vor der türkischen Vertretung in Düsseldorf versammelten sich in der Nacht zum Sonntag Hunderte Anhänger Ankaras.

Kaya konnte schließlich überredet werden, mit einer Polizeieskorte nach Deutschland zurückzukehren, so die Tageszeitung Volkskrant. Von dort aus flog sie am Sonntag nach Ankara zurück. »Sowohl Ministerpräsident Rutte als auch Außenminister Koenders haben mit ihren Amtskollegen telefoniert«, teilte die niederländische Regierung gestern mit.

Die Situation war bereits am Samstag mittag eskaliert, weil die niederländische Regierung dem Flugzeug des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu die Landeerlaubnis verweigert hatte. Dieser hatte ursprünglich im Konsulat sprechen sollen. Mit der Entscheidung, ihm die Landung zu verbieten, reagierte Den Haag auf ein Interview im türkischen Fernsehen, in dem der Außenminister mit Sanktionen gedroht hatte, sollte er nicht in Rotterdam reden dürfen. Er rief außerdem alle Türken in den Niederlanden auf, in großer Zahl zu der Vertretung zu kommen. »Wir lassen uns nicht erpressen«, erklärte daraufhin Ministerpräsident Mark Rutte.

Präsident Erdogan reagierte wie gewohnt. »Das sind die Nachfahren von Nazis, das sind Faschisten«, wetterte er auf einer Veranstaltung und schickte die Familienministerin mit dem Auto nach Rotterdam.

Sowohl Rutte als auch Erdogan, die sich mitten im Wahlkampf befinden, dürften von der Eskalation politisch profitieren und konnten sich als unbeugsame Führer inszenieren. Am kommenden Samstag wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt.