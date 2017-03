Afrika, postwestlich

Auch das Volksfest auf dem Gelände bei der Fespaco-Zentrale wurde scharf bewacht Foto: Luc Gnago/Reuters

Von Paris nach Ouagadougou, genannt Ouaga, der Hauptstadt von Burkina Faso, sind es etwa 4.100 Kilometer. Der A 340 von Air France benötigt dafür fast sechs Stunden, fast zwei Drittel davon fliegt er über afrikanische Länder – Algerien, Mali, Burkina Faso. Die Staatsgrenzen, die er überquert, sind ein Produkt der Willkür französischer Kolonialisten, man kann auch sagen, sie sind so bekloppt gezogen, wie Europäer sich seit Beginn ihrer Eroberungsfeldzüge insgesamt in Afrika verhalten haben. Jetzt hocken da unten bald 1.000 deutsche Soldaten in einem Hochsicherheitscamp, das sie praktisch nie verlassen. Bedanken können sie sich außer bei ihrer Kanzlerin und deren Kriegsministerin bei den Gewohnheitskolonialisten in Paris, die Libyen zertrümmern ließen. Bei Bedarf vernichten die Weißen seit Jahrhunderten stets wieder mal einen »Negerstaat« und ändern auch gern die Grenzen. Die Kulturen, die Stämme, die Königreiche, Städte und Dörfer der Einheimischen spielten nie eine Rolle, schon gar nicht Menschenleben. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wurden Millionen Afrikaner gefangen, das besorgten zumeist afrikanische Sklavenjäger, unter viehischen Bedingungen über den Atlantik gebracht und für gewöhnlich auf Auktionen verhökert.

Vergessen ist das nicht, weder hier noch dort, vieles ist zudem noch Gegenwart und die Geschichte ein Streitfall. Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat Mitte Februar einem algerischen Fernsehsender gesagt, der Kolonialismus seines Landes sei »ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und eine wahre Barbarei«. Frankreich habe, erklärte er ganz ohne Ironie, Algerien die Menschenrechte gebracht, aber vergessen, diese selbst anzuwenden. Sein Land müsse sich entschuldigen (was Präsident François Hollande 2012 bei einem Besuch in Algier ausdrücklich ablehnte). In einem Land, in dem die zur Zeit aussichtsreichste Bewerberin für das Präsidentenamt eine erklärte Anhängerin von Massendeportationen zurück übers Mittelmeer ist, eine Rassistin aus dem Kolonialbilderbuch, erntete er das entsprechende Echo. Marine Le Pens Stellvertreter im Front National, Florian Philippot, nannte die Äußerung »extrem schockierend« und einen »sehr schweren Fehler«. Frankreich müsse an seine ruhmreichen Momente erinnern, statt sich ständig für seine Vergangenheit zu entschuldigen. Man muss nicht zu den Abschiebungsfans in Dresden fahren, um in EU-Europa wieder frühkapitalistischen, barbarischen Dreck zu hören.

Keine Rohstoffe

Zudem Grenzänderungen und Massenmorde unter Aufsicht des Westens in Afrika auch heute stattfinden. Die Medien der Wertegemeinschaft berichten nicht allzuviel, wenn z. B. der Sudan im Interesse von Ölkonzernen und Militärstrategen geteilt wird oder im seit 1960 dauernden Kampf um die Aufspaltung der Demokratischen Republik Kongo Massaker an Massaker gereiht wird. Burkina Faso, das die Franzosen »Obervolta« tauften, hat das »Glück«, über keine nennenswerten Rohstoffe zu verfügen. Es gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, die Bevölkerung wächst rasch. Von den etwa 19 Millionen Einwohnern leben mehr als zwei Millionen in der Hauptstadt, einem gigantischen, in alle Richtungen ausufernden Dorf, an dessen breiten Ausfallstraßen sich kilometerlang ein Geschäft, ein Handwerksbetrieb und Imbiss (vorzugsweise im Angebot: »Poulet byciclette«, »Radfahrhähnchen«, wie insbesondere die faden und wahrscheinlich zähen Importhühner aus Europa heißen) an den anderen reiht. Versteckter sind die Hausbrauereien für Dolo, reine Frauenbetriebe, die das traditionelle einheimische Bier aus roter Hirse herstellen. Wird es nicht frisch getrunken, soll es »irreversible Hirnschäden« hinterlassen. Die Brauerinnnen servieren es in Kalebassen, ein »Maß« kostet umgerechnet weniger als 15 Euro-Cent. Die Währung CFA-Franc ist übrigens wie im ganzen frankophonen West- und Zentralafrika fest an den Euro gebunden. Die Europäische Zentralbank regiert mit.

Das zentrale Ciné Burkina: Anstehen vor der Sicherheitskontrolle am Eingang Foto: Luc Gnago/Reuters

Das »Land der aufrichtigen Menschen«, wie es der revolutionäre Staatsführer Thomas Sankara, der »Ché« Afrikas, in den 80er Jahren genannt hat, ist vergleichsweise politisch stabil. Im Herbst 2014 zwang zwar ein Massenaufstand den Autokraten Blaise Compaoré, der seit der Ermordung Sankaras 1987 geherrscht hatte, ins Exil. Aber nach einem Jahr Übergangsregierung wurde der Bankier und frühere Parlamentspräsident Roch Marc Kaboré zum Präsidenten gewählt. Die Präsidentengarde, die noch im September 2015 aussichtslos einen Putsch versuchte, weil sie fürchtete, für die Ermordung Sankaras haftbar gemacht zu werden, gab nach wenigen Tagen ihre Waffen ab und wurde aufgelöst. Gut zwei Wochen nach der Amtseinführung von Kaboré am 29. Dezember 2015 verübten jedoch Dschihadisten der Gruppe »Al-Qaida des Islamischen Maghreb« (AQIM) am 15. Januar 2016 einen Überfall auf eines der größten Hotels Ouagadougous, das »Splendid«. Mehr als 20 Menschen kamen ums Leben.

Mit dem Islam in Burkina Faso hat das offenbar wenig zu tun. In Ouaga sind kaum Frauen mit Kopftuch oder gar Schleier zu sehen, auf jeden Fall weniger als in jeder deutschen Großstadt. Der Schrei der Saison sind lange schwarze Haarverlängerungen. Landesweit sind etwa 60 Prozent der Bevölkerung islamisch, ein Viertel ist christlich, 15 Prozent sollen afrikanischen Kulten anhängen. Allerdings entstehen in Ouaga einige riesige neue Moscheen, finanziert aus Saudi-Arabien und den Golfstaaten. Beim Freitagsgebet setzen sich die Gläubigen umstandslos in langen Reihen auf die Straßen und bringen den ohnehin chaotischen Verkehr zum Erliegen. Nicht einmal die Motorräder und Lastenmopeds (zumeist taiwanesischer Produktion), auf denen Hunderttausende, vor allem auch Frauen, mit Kind und Kegel herumdüsen, kommen durch.

Seit einem Jahr gab es keine weitere Attacke, und so fand vom 25. Februar bis zum 4. März das Fespaco, das »Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou« statt. Ein Muss. Die Zusammenkunft afrikanischer Filmleute, Schriftsteller und Wissenschaftler gibt es seit 1969, damals vor allem von kommunistischen Intellektuellen gegründet. Seit 1979 findet es alle zwei Jahre statt, in diesem Jahr zum 25. Mal. 950 Filme wurden eingereicht, 105 kamen in die verschiedenen Wettbewerbe von Spielfilm bis Studentenarbeit. Wieder kamen an die 100.000 Besucher in die neun Spielstätten, vorwiegend Einheimische. In den vergangenen Jahren blieben viele Europäer und Nordamerikaner zu Hause: Krise in der arabischen Welt 2011, Krieg in Mali 2013, Ebola-Epidemie 2015 – vor jedem Kino wurden damals die Hände desinfiziert. 2017 sind es wieder ein paar weiße Zuschauer mehr, dafür sind die Sicherheitsvorkehrungen so gigantisch wie nie. Statt medizinischem Personal stehen vor jedem Kino bewaffnete Uniformierte, die Sicherheitskontrollen entsprechen denen an Flughäfen.

In der Mitte der Fespaco-Hauptpreis: Die goldene Statue der Yennenga, einer legendären Prinzessin des Mossi-Volkes, das die Bevölkerungsmehrheit in Burkina Faso stellt Foto: Luc Gnago/Reuters

Eine Monstrosität

Nach der Ankunft geht es sofort ins Kino »Neerwaya«, dem größten Ouagas mit etwa 1.000 Plätzen. Gezeigt wird »Bois d’ébène«, »Ebenholz«, eine Dokufiktion des Senegalesen Moussa Touré, der mit seinem mehrfach preisgekrönten Film »Die Piroge« 2013 auch in der Bundesrepublik große Resonanz hatte. Darin ging es um den Versuch von Westafrikanern, auf einem Fischerboot von Dakar aus auf die Kanarischen Inseln zu gelangen. Vor zehn Jahren waren es Zehntausende im Jahr, jetzt, berichtet Tagesschau.de am 20. Februar, kommt keiner mehr durch. Im Hafen der senegalesischen Hauptstadt liegt ein spanisches Polizeiboot, das jedes Schiff überprüft. Viele derjenigen, die überlebt haben, kehren zurück, weil sich ihre Hoffnungen nicht erfüllt hat, sondern es oft den in Afrika gebliebenen Verwandten inzwischen materiell besser geht.

Die Parallelen des neuen Films zur »Piroge« sind unübersehbar, obwohl das Geschehen fast 200 Jahre zurückliegt. Touré schildert die Gefangennahme eines jungen afrikanischen Paares durch Sklavenjäger, die Transportkette, die Brandmarkung, die Übergabe an Beauftragte der weißen Sklavenhändler, vor allem aber die Überfahrt auf einem Schiff zu den französischen Antillen. Die Dramen auf der Karavelle sind von Anfang an von Todesangst, Gewalt und kaum Hoffnung auf Überleben geprägt. Touré hebt die individuelle Geschichte diesmal ins Allgemeine und zitiert z. B. den »Code Noir«, das Gesetzbuch vor allem für schwarze Sklaven. Die juristische Monstrosität wurde 1685 von Ludwig XIV. in Kraft gesetzt, blieb nach der offiziellen Abschaffung der Sklaverei 1794 de facto gültig und wurde von Napoleon I. 1805 ausdrücklich bestätigt. Erst 1848 wurde der Code außer Kraft gesetzt – eines der widerlichsten Dokumente der sogenannten Neuzeit. Touré zeigt nicht nur, welche bestialischen Strafen für Sklavinnen und Sklaven vorgesehen waren, sondern auch wie sie vollstreckt wurden. Er lässt nicht aus, dass es europäische Philanthropen gab, die auf die Antillen fuhren, um mit Sklaven über deren Schicksale zu sprechen, an den Verhältnissen aber nichts änderten. Keiner der großen Aufklärer des 18. Jahrhunderts setzte sich für die Aufhebung des »Code Noir« ein, der außerdem noch einen Nachfolger hatte: den 1875 zunächst in Algerien, dann in allen franzsösischen Kolonien eingeführten »Code de l’indigénat«, auch »Code matraque« (Knüppelgesetzbuch) genannt. Dieses Instrument zivilisierter Bestialität verschwand erst Anfang der 1950er Jahre, als die Kolonien in Auflösung gerieten. Nicht zu vergessen, wegen der Existenz der Sowjetunion und ihrer Unterstützung des antikolonialen Befreiungskampfes.

CIA-Drehbücher

Ein aufklärerischer Film in der Tradition, für die das Fespaco steht. Aber 2017 meldet sich etwas Neues zu Wort, Afrika – um mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zu sprechen – postwestlich. Als Beispiel seien hier drei Produktionen herausgegriffen, welche – die Vorhersage sei gewagt – in Europa oder den USA wahrscheinlich nicht so bald in Kinos zu sehen sein werden. Da ist zuerst der Spielfilm des seit 30 Jahren in Frankreich lebenden, aus Benin gebürtigen Schauspielers und Regisseurs Sylvestre Amoussou »L’orage africain, un continent sous influence« (Der afrikanische Sturm, ein Kontinent unter Einfluss). Er hatte 2006 in »Paradies Afrika« durchgespielt, was europäische arbeitslose Migranten erleben könnten, wenn sie in einem zukünftig prosperierenden Afrika illegal einwandern wollen. Jetzt beantwortet er die Frage, was passiert, wenn ein afrikanischer Staat westliche Großbetriebe, insbesondere Bergwerke und Ölproduktionsstätten nationalisiert. Die Antwort kommt schnell und mit den Mitteln der Kolportage: Amoussou hat sich die Drehbücher von CIA, MI 6, DGSE und BND, der entsprechenden »Verteidigungsministerien« und vor allem der westlichen Medien für solche Fälle angesehen – von Iran 1953, Guatemala 1954 bis Jugoslawien 1990, Libyen und Syrien 2011. Die erste Reaktion aus dem Westen ist ein freundlicher Bestechungsversuch in Milliardenhöhe samt Drohung gegenüber dem Staatspräsidenten, Streik aller westlichen Fachkräfte, gleichzeitig Anmietung von Gangstern, also »Freiheitskämpfern« oder »Revolutionären«. Die schreiben an Mauern Losungen wie »Nein zur Nationalisierung«, vor denen sich westliche Fernsehreporter aufbauen, die sorgenvoll über die angespannte Lage im Land berichten. Wird es Bürgerkrieg geben? Wer mit den Ganoven nicht einverstanden ist und ihre Parolen beseitigen will, wird erschossen – die TV-Leute vermuten Schergen des Regimes. Auch die Mehrheit der einheimischen Journalisten läuft mit wehenden Fahnen ins gegnerische Lager über, schreibt und redet gegen die Nationalisierung an. Bald ist der »Volksaufstand« da, im Nachbarland verüben Männer in den Uniformen des Übelstaates ein Massaker, der UN-Generalsekretär ruft den Präsidenten an und schnarrt etwas von »Menschenrechten« und »Diktator«, woraufhin ihn der Afrikaner darauf hinweist, dass er gewählt wurde. Der Film endet mit dem Sieg über die westliche »Companie Coltan Petrol«, dem Drahtzieher der Gegenaktionen. Der Präsident bedankt sich bei seinem russischen und chinesischen Amtskollegen für ihre Unterstützung.

Zu sehen waren viele Porträts der frühen großen Regisseure des afrikanischen Films: Sembene Ousmane, Salah Tawfik, Moustapha Alassane und hier Tahar Cheriaà. Er rief 1966 die Filmtage von Karthago in Tunesien ins Leben

In Ouaga bekam Amoussou 2017 den zweiten Preis. In einem Interview, das auf Youtube zu sehen ist, erklärt er auf die Frage, ob er in Europa oder den USA Geld für die Produktion erhielt: Nein, dort gebe es nur Geld für afrikanische Filme, in denen Armut, Epidemien, Krieg und Chaos die Hauptrolle spielen. Das erinnert an die Begründung des kürzlich verstorbenen Kunsttheoretikers John Berger in seinem Picasso-Buch, warum die Bilder des Malers, auf denen sentimental Armut abgebildet wird, von den Reichen so gemocht werden: »Es nimmt ihnen die Angst vor den Armen, die sich organisieren und solidarisieren.«

Es reicht

Wenig sentimental auch ein zweiter Film. »Wùlu« von Daouda Coulibaly aus Mali ist ein Thriller, der den Zerfall des Staates beleuchtet. Ein junger Mann verliert seine Arbeit und will mit Drogenschmuggel rasch reich werden. Am Ende ist er ganz oben in der Hierarchie. Um eine besonders große Drogenladung vom Verkäufer zu den Dschihadisten in der Sahara bringen zu können, verhandelt er mit dem Militär Malis. Der Film nimmt ausdrücklich Bezug auf den Staatszerfall dort 2012, der Hollande Truppen schicken ließ. Der Staat wurde zerstört durch Drogenhandel (hinzugefügt sei: also westliche Geheimdienste), Dschihadisten (also ebenfalls Geheimdienste) und Militär (ebenfalls). »Wùlu« sollte den Herrschaften im Bundeswehr-Camp gezeigt werden. Vielleicht senkt er die Moral des deutschen Kanonenfutters noch ein bisschen.

In diese Reihe gehört auch die Dokumentation aus der Demokratischen Republik Kongo »Congo! Le silence des crimes oubliés« (Kongo! Das Schweigen der vergessenen Verbrechen), zweiter Preis bei den Dokumentarfilmen. Die Fakten sind schnell zusammengefasst. Seit der Unabhängigkeit des Landes 1960 und der Ermordung seines ersten Regierungschefs Patrice Lumumba wird versucht, das Land territorial zu spalten. Die Reichtümer sind, wie Fidel Castro hier im Film sagt, einfach zu groß. Seit über 20 Jahren herrscht im Ostkongo Krieg. Filmemacher Gilbert Balufu schätzt, dass in dieser Zeit ungefähr zehn Millionen Menschen dort getötet wurden, soviel wie im Ersten Weltkrieg. Er und der von ihm interviewte kamerunisch-belgische Journalist Charles Onana, der mehrere Bücher über den Konflikt veröffentlicht hat, klagen vor allem den Staatschef des benachbarten Ruanda, Paul Kagame, als Urheber der nicht abreißenden Massaker an. Onana spricht von Ruanda als einem »Neonazistaat«, der mit Duldung und Hilfe des Westens insbesondere die Versorgung der Hightechindustrie mit dem Erz Coltan sichert. Ruanda verfügt über kein Coltan, exportiert es aber. Gezeigt werden Faksimiles von UN-Berichten, in denen auf die permanente militärische Invasion Ruandas hingewiesen wird. Und es gibt obendrein einen Ausschnitt aus einem Auftritt von Nicolas Sarkozy, der als französischer Präsident 2009 die DR Kongo besuchte und dort unverblümt vorschlug, mit Gesprächen über Gebietsveränderungen im Osten Kongos zu beginnen. Was eine gute Grenzänderung ist und was nicht, bestimmen schließlich »wir«. Bei Wikipedia steht übrigens: »Rund die Hälfte des weltweiten Coltans wird von H. C. Starck (Deutschland) aufgekauft und verarbeitet.« Die Massaker gehen weiter.

Den Hauptpreis in Ouaga erhielt »Félicité« des Senegalesen Alain Gomis. Zwei Wochen zuvor hatte er in Berlin einen Silbernen Bären, den Großen Preis der Jury entgegengenommen. Beides zu Recht (auch wenn jW bisher nicht über den Film berichtet hat). »Félicité« ist ein afrikanisches Epos: Tragödie und Komödie zugleich, Prosa und Poesie, Sozialdrama und Oper. Ein Panoramabild eines Lebens in Kinshasa, eine Huldigung vor allem an eine unglaublich starke und schöne Frau, Véro Tshanda Béya, in ihrer ersten Kinorolle. Ein Ereignis.

Was bedeuten Filme dieser Art? Vermutlich erreichen sie vor allem Intellektuelle, in Afrika wie auf anderen Kontinenten. Sie zeigen an, dass das Bild von der Welt, das westliche Mainstreammedien produzieren, einfach nicht mehr ernstgenommen werden kann. Wikileaks mag die geheimen Hackerdateien der CIA besitzen, afrikanische Filmleute kennen die Drehbücher, in denen sie genutzt werden. Sie hatten viel Zeit, das zu studieren. Irgendwann reisst der Faden.