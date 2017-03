Als Zeit-Herausgeber ist Josef Joffe in der Wochenzeitung für das große Ganze zuständig – weltgeschichtliche Betrachtungen, Untergang des Abendlandes etc. Aus solcher Perspektive gibt es nur selten Neues. Das erleichtert die Kommentierung. Am Donnerstag warnte er in seiner Kolumne »Nett reicht nicht« mit der Unterzeile »Warum Berlins Außenpolitik in üblen Zeiten schärfere Instrumente braucht« vor zu viel Liberalität im Umgang mit allen Bösewichtern und holt dazu historisch weit aus: »Vor knapp 100 Jahren veröffentlichte das Auswärtige Amt das 40-Bände-Mammutwerk ›Die Große Politik der europäischen Kabinette‹. Im Zentrum stand die deutsche Diplomatie bis zum Ersten Weltkrieg.« So ganz genau formuliert ist das nicht, aber bei gewaltigen Themen gilt Erhabenheit in bezug aufs Detail. Die Bände erschienen zwischen 1922 und 1927 und sollten den »Friedenswillen« von Wilhelm II. und seinen Schranzen belegen. Das gelang nicht, es war ja nur der Kaiser gegangen, seine Generäle und Diplomaten waren geblieben. Die hatten noch Großes vor, was ihnen mit der Zertrümmerung vor allem Osteuropas und Deutschlands dann auch gelang. Mit der Großzügigkeit Joffes in solchen Fragen ließe sich sagen: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute im Berliner Bendlerblock, der seit 1993 wieder zum Kriegsministerium gehört, und im Haus am Werderschen Markt, dem Auswärtigen Amt – zumindest ihr Geist.

Den wähnt Joffe aber in einer Gruft und möchte ihn dort herausholen, eine Gespensterbefreiung sozusagen. Er mosert jedenfalls, nach dem Zweiten Weltkrieg sei »die ›große Politik‹ aus dem deutschen Vokabular« verschwunden. Da die DDR für einen Ewigkeits- und Globaldenker wie Joffe nie existiert hat, bringt er das Verlorengehen »großer Politik« nicht mit ihr in Verbindung. Der ostdeutsche Staat war aber so kleinlich, Bonn an der Revanche für den 8. Mai 1945 zu hindern. Dafür und für die Aufstellung einer Armee war, wie einst Rudolf Augstein wusste, der westdeutsche Staat gegründet worden.

Bei Joffe liest sich die Geschichte so: »Die Republik hatte es danach (nach dem Zweiten Weltkrieg, A. S.) recht bequem. Der Rahmen der Außenpolitik war vorgegeben: Bündnis und Europa. Amerika sorgte für die Sicherheit. (…) Mit dem Zerfall der Sowjetunion wurde es noch besser. Den Deutschen fiel die Vereinigung in den Schoß, hernach keine strategische Bedrohung weit und breit. Wozu noch ›große Politik‹?« 20 Jahre habe die »Friedensmacht D« im »strategischen Schlaraffenland« gelebt, aber nun verdunkele sich die Bühne: »Im Osten betreibt Putin opportunistische Machtpolitik und rüttelt am europäischen Status quo. Der Mann ist aber halbwegs berechenbar, anders als Erdogan, der die Bundesrepublik ungeniert zu erpressen versucht.«

In Joffes Schlaraffenland fehlt einiges. Die strategische Rolle Bonns bei der Zerschlagung Jugoslawiens hatte Hunderttausende Tote und Flüchtlinge zur Folge, von der Teilnahme am NATO-Angriffskrieg 1999 zu schweigen. Mit der Selbstmandatierung zur Verhinderung eines vom Westen erfundenen Völkermords, mit dem offenen Bruch von UN-Charta und Völkerrecht insgesamt war eine Zäsur in der Nachkriegsgeschichte gesetzt, die globale Bedeutung, etwa im Verhältnis zu Russland hatte. Staatsterrorismus ist seither Teil der neuen deutschen Außenpolitik.

Joffe hält das alles für unzureichend. Berlin brauche einen »Plan B«, dekretiert er, einen »Bewusstseinswandel, der sich an den neuen brutalen Realitäten orientiert«. Die wurden zwar von hiesiger Kriegspolitik mitgeschaffen, na und? Die Lehre lautet wie einst nach Wilhelm Zwo: Der deutsche Imperialismus war und ist immer friedenswillig. Andersmeinenden drohen wir mit dem Plan B, vulgo dritter Weltkrieg.