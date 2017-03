Zentrum des Holocaust

Die gigantische Mordaktion war für die Nazis ein riesiges Geschäft, wie Dokumente des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses belegen. In Schreiben an die SS-Führung berichtete Globocnik, dass nach der »Aktion Reinhard« Geld, Devisen in gemünztem Gold und in Noten, Uhren, Juwelen, sonstiger Schmuck sowie Textilien und Gold in Barren im Gesamtwert von 178.745.960,59 Reichsmark den Reichsbehörden übergeben worden seien. Am 30. November 1943 antwortete Himmler dem inzwischen zum SS-Gruppenführer (Generalleutnant) beförderten und als Höherer SS- und Polizeiführer im Gebiet Triest eingesetzten Globocnik: »Ich spreche Ihnen für Ihre großen und einmaligen Verdienste, die Sie sich bei der Durchführung der Aktion Reinhardt für das ganze deutsche Volk erworben haben, meinen Dank und meine Anerkennung aus.« Als Globocnik im Mai 1945 durch britische Soldaten festgenommen wurde, beging er Selbstmord.

Bis Ende 1942 hatten die Faschisten mindestens 1.800.000, vielleicht sogar zwei Millionen Juden sowie etwa 50.000 Roma in den »Reinhard«-Einrichtungen umgebracht. Die drei Vernichtungslager wurden 1943 geschlossen. Damit war jedes dritte Opfer des Völkermordes an den Juden 1942 während der »Aktion Reinhard« getötet worden.

Um das gigantische Mordprogramm in der kurzen Frist mit geringem Personalaufwand zu verwirklichen, plante man den Bau eines neuen Typs von Tötungseinrichtungen. Die Mordstätten waren keine Konzentrationslager im herkömmlichen Sinne, in denen zwar auch massenhaft gemordet, die meisten Häftlinge aber längere Zeit festgehalten und als Arbeitssklaven ausgebeutet wurden. In den »Reinhard«-Einrichtungen sollten alle Gefangenen sofort nach Ankunft ohne Selektion und die meist übliche Registrierung umgebracht werden. Als Tötungsmittel war Giftgas vorgesehen. Von der »Kanzlei des Führers« wurden deshalb Globocnik etwa 100 Spezialisten auf diesem Gebiet zugeteilt. Diese hatten zwischen 1939 und 1941 an der vorwiegend mit Kohlenmonoxid erfolgten Massentötung von etwa 70.000 geistig und körperlich behinderten Menschen in Deutschland im Rahmen des sogenannten Euthanasieprogramms mitgewirkt.

Inzwischen hatte der Reichsführer SS Heinrich Himmler nach einem Besuch des GG im Oktober 1941 den SS- und Polizeiführer im Distrikt Lublin, SS-Brigadeführer (Generalmajor) Odilo Globocnik, mit der Aufgabe betraut, die Völkermordpläne in Angriff zu nehmen und im Rahmen einer Sonderaktion die Tötung aller Juden des GG bis zum 31. Dezember 1942 durchzuführen. Der Sonderauftrag erhielt später die Deckbezeichnung »Aktion Reinhard« (in den Quellen häufig mit »dt« geschrieben und auch als »Einsatz« bezeichnet).

In diesem Zusammenhang gerieten die etwa 2,5 Millionen Juden im GG ins Visier der Germanisierungsplaner. Zur »Lösung« des Problems griffen die Machthaber im GG und in Berlin auf die seit dem Überfall auf die Sowjetunion übliche Methode zurück. »Wir müssen die Juden vernichten«, dekretierte Generalgouverneur Frank auf einer Sitzung am 16. Dezember 1941. Das GG müsse »judenfrei werden«, lautete seine Forderung, die er u. a. mit der angespannten Ernährungslage begründete. Wenn die Juden »verschwinden«, dann wäre man die »für uns außergewöhnlich schädliche(n) Fresser« und das Ernährungsproblem los.

Ende Juli, Anfang August 1941 gingen die Naziführer davon aus, dass der Krieg gegen die Sowjetunion in wenigen Wochen gewonnen sein werde. In diesem Zusammenhang veränderte sich die Stellung der Faschisten zur Rolle des GG. Ursprünglich als Abschiebeplatz für »rassisch Unerwünschte« der annektierten Teile Polens und als frei verfügbares Reservoir billiger Arbeitskräfte geplant, sollten nun schnell große Gebiete von Deutschen oder anderen »Menschen germanischen Blutes« besiedelt werden. Damit wollte man eine »Volkstumsbrücke« zu den einzudeutschenden Teilen der besetzten Sowjetunion und in Richtung Süden zu dem von einer deutschen Minderheit bewohnten Siebenbürgen schaffen. Ausgangspunkt und Zentrum der »germanischen Besiedlung« sollte der Distrikt Lublin sein.

Nach der militärischen Unterwerfung hatten die Faschisten Polen in zwei etwa gleichgroße Besatzungszonen geteilt. Die nördlichen und westlichen Gebiete wurden von Nazideutschland annektiert. Die östliche und südöstliche Landeshälfte wurde zum Generalgouvernement (GG) mit dem Generalgouverneur Hans Frank an der Spitze erklärt. Nachdem die Wehrmacht 1941 die Ukraine erobert hatte, kam die sowjetische Westukraine als Distrikt Galizien mit der Hauptstadt Lwow hinzu.

Bei den Vorbereitungen für den Überfall auf die Sowjetunion fasste die Naziführung den Entschluss, die »Träger des Sowjetsystems« zu liquidieren. Außerdem behaupteten die Faschisten, »Juden« und »Bolschewisten« wären eine Symbiose eingegangen. Der »jüdische Bolschewismus« sei eine »ungeheure Gefahr für die Zukunft«, so Hitler auf einer Generalsversammlung am 30. März 1941. Kurz vor dem Überfall am 22. Juni 1941 wurde festgelegt, neben den »Systemnahen« auch die Juden zu ermorden. Seit dem ersten Tag des Feldzuges töteten spezielle Mordkommandos der SS in enger Zusammenarbeit mit der Wehrmacht innerhalb von fünf Monaten etwa eine Million Menschen jeden Alters und beiderlei Geschlechts.

Am anderen Morgen (19.8.1942, M. S.) kurz vor sieben kündigt man mir an: In zehn Minuten kommt der (…) erste Zug von Lemberg (russisch: Lwow; M. S.) aus an. 45 Waggons mit 6.700 Menschen, von denen 1.450 schon tot waren. (…) 200 Ukrainer (ukrainische Faschisten und zum Dienst in der SS gepresste gefangene Rotarmisten, M. S.) reißen die Türen auf und peitschen die Leute (…) aus den Waggons heraus. Ein großer Lautsprecher gibt die weiteren Anweisungen: sich ganz ausziehen, auch Prothesen, Brillen usw. Die Wertsachen am Schalter abgeben. (…)

Dann die Frauen und Mädchen zum Friseur, der mit zwei, drei Scherenschlägen die ganzen Haare abschneidet. (…) Dann setzt sich der Zug in Bewegung (…), alle nackt, Männer, Frauen, Kinder (…). Die Kammern füllen sich (…). 700–800 auf 25 Quadratmetern, in 45 Kubikmetern! (…) Mit Dieselauspuffgasen sollen die Menschen zu Tode gebracht werden (…), nach 32 Minuten ist alles tot! (…) Von der anderen Seite öffnen Männer vom Arbeitskommando die Holztüren (…). Wie Basaltsäulen stehen die Toten aufrecht aneinandergepresst in den Kammern. Man wirft die Leichen, nass von Schweiß und Urin, kotbeschmutzt, Menstruationsblut an den Beinen, heraus. Kinderleichen fliegen durch die Luft (…). Zwei Dutzend Zahnärzte öffnen mit Haken den Mund und sehen nach Gold (…). Die nackten Leichen wurden auf Holztragen nur wenige Meter weit in Gruben von 100 x 20 x 12 Meter geschleppt.

SS-Obersturmführer Kurt Gerstein über eine Vergasung in Belzec, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte Jahrgang 1 (1953) Heft 2, S. 188–191