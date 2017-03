Sinnvolle Debatte

Zu jW vom 4./5. März: »›Wir brauchen ein Wort neben Opfer‹«

Sinnvolle Debatte, gut differenziert: Es geht um ein In-Rechnung-Stellen, dass ehemalige Opfer nicht weiter als »Opfer« gesehen werden möchten. »Opfer« impliziert, dass man sich quasi weiterhin ausliefert. Aber hier entsteht ja, wenn es gutgeht, genau das Gegenteil: die verstärkte Bereitschaft zur Gegenwehr, Selbstverteidigung, Anzeige, Öffentlichkeitsarbeit u. a. Und dies ist Ausdruck von starkem Selbstwertgefühl und fester Souveränität.

Mir selbst ist die Opfer-Täter-Debatte in einem anderen Kontext wichtig: In der sogenannten Psychoanalyse ist die Kategorie »Opfer« geradezu abgeschafft, so klage nicht nur ich selbst, sondern auch – meiner Erinnerung nach – Psychotherapeut Ulrich Sachsse. Irrsinnige Argumentation: Eine vom Vater vergewaltigte Grundschülerin erlebe diese Situationen »in typischer Weise … als einen sexuell erregenden Triumph über ihre Mutter«; sie müsse »ihre Schuld tolerieren«, um wieder gesund zu werden. Diesem Irrwitz eines Herrn Prof. Kernberg, als Koryphäe der Psychoanalyse gehandelt, habe ich 2009 in einem Artikel in der jW widersprochen (»Die Heilslehre von der oralen Wut«). Tatsächlich wird aber bis in die jüngere Zeit argumentiert, dass es quasi sinnvoll sei, wenn sich die (ehemaligen) Opfer von Gewalt über ihren eigenen Anteil an dem Geschehen klar würden. Dies entspräche einer (angeblich sinnvollen) »Abwehr von Ohnmacht nach dem Motto ›Lieber schuld als hilflos‹ – ich rede mir lieber ein, ich hätte etwas anderes tun können, als zu ertragen, dass ich so ohnmächtig war«. So die Argumentation von Wolf Büntig, Leiter des Instituts ZIST, in einer mit mir geführten Korrespondenz aus dem Jahr 2011. (…)

Klaus Schlagmann, per E-Mail

Geld arbeitet nicht

Zu jW vom 7. März: »Nahles will nachwässern«

Warum muss man selbst in der sich für marxistisch haltenden jungen Welt den Unfug lesen, dass die Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen zur Hälfte von dem jeweiligen Unternehmen getragen werden? Die sogenannten Arbeitgeberbeiträge sind ein formal juristisches Konstrukt, das real nicht existiert, dafür aber suggeriert, die Eigentümer von Produktivkapital würden aus ihrer privaten Börse den hälftigen Anteil an den Sozialversicherungsbeiträgen übernehmen. Tatsache ist und bleibt, dass das Unternehmen besagte Beiträge nur aus dem erarbeiteten Mehrwert des Unternehmens bezahlt. Wer aber erarbeitet den Mehrwert? Die Arbeitenden logischerweise, das Unternehmen, das Kapital allein, kann nicht arbeiten, denn Geld arbeitet nicht, nur Menschen arbeiten.

Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung werden somit von denen allein getragen, diese Beiträge fließen als Lohnkosten, die das Unternehmen selbstverständlich steuerlich vollumfänglich geltend macht, in die betriebswirtschaftliche Gesamtrechnung ein. Der sogenannte Arbeitgeber (was auch ein schönes Wort ist) zahlt also gar nichts in die gesetzliche Sozialversicherung ein. Was bleibt, ist ein demagogischer Furz, der sich Arbeitgeberbeitrag nennt. Haargenau dasselbe gilt für die sogenannten Lohnnebenkosten, die eben nicht neben dem Lohn existieren, sondern Bestandteil des Lohnes sind, was sich auf jedem Lohnzettel überprüfen lässt. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass wir betrogen werden bis zum jüngsten Tag. Wenn junge Welt das Kapitalverhältnis kritisiert, dann bitte qualifiziert.

Arvid Loerke, per E-Mail

Affäre um Schattenbank

Zu jW vom 6. März: »Kamikaze-Kaczynski«

Die nationalkonservative Regierung begründet ihre Weigerung, Donald Tusk zu unterstützen, vor allem mit den in Polen gegen ihn laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Zumindest die Affäre um die Schattenbank Amber Gold und eine mögliche Verstrickung Tusks darin sollte man in diesem Zusammenhang nicht leichtfertig als Inszenierung irgendwelcher PiS-getreuer Staatsjuristen ausgeben. Die in Danzig (Gdansk) beheimatete Amber Gold konnte offensichtlich nur in Folge politischer Protektion und trotz mehrfacher Warnungen der Finanzaufsicht drei Jahre lang mit betrügerischen Renditeversprechen von Anlegern fast eine Milliarde Zloty einsammeln. Tusks Sohn Michal stieg in der Amber-Gold-Tochter, der Fluglinie OLT Express Poland, zum PR-Manager auf.

Auch hinsichtlich Jaroslaw Kaczynskis Hinweis auf die engen Beziehungen Donald Tusks zur deutschen CDU weiß man heute sehr viel mehr als 2005. Pawel Piskorski, ehemals Generalsekretär der von Tusk in den 90er Jahren geführten Partei KLD, enthüllte 2014 in einem in Polen Wellen schlagenden Buch, dass die CDU die Tusk-Partei mit Zuwendungen in Millionenhöhe bedacht hat. Andere ehemalige Gefolgsleute Tusks bestätigten das. Wenn wir davon in Deutschland nichts erfahren haben, ist das unser Problem, nicht das der Polen.

Richard Kallok, per E-Mail

Da fehlt was

Zu jW vom 8. März: »Pünktliche Provokation«

Die Mittwochausgabe der jW war, wie gewohnt, informativ und rundherum gut. Besonders beeindruckt hat mich der konzentrierte Artikel von Reinhard Lauterbach über die Vorgeschichte der Oktoberrevolution. Die fundierten Artikel von André Scheer, so auch dieser über Ecuador, lassen einen aus der Ferne die brisanten Entwicklungen in Lateinamerika hautnah mitverfolgen. Bezüglich der Stichwahl in Ecuador hätte ich gerne noch die Prognosen der Umfragen gewusst. Leider sind sie weggefallen, vermutlich aus ästhetischen Gründen des Layouts? (…)

Manfred Groll, Gerlingen

Manfred Groll hat recht: Aufgrund eines Layoutfehlers verschwand in dem Artikel ein halber Satz. Er sei hier nachgeliefert: »Bei der Stichwahl am 2. April stehen sich der frühere Vizepräsident Lenín Moreno und der millionenschwere Bankier Guillermo Lasso gegenüber. Die meisten Umfragen prognostizieren einen klaren Erfolg Morenos.«