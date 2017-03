China bleibt Zugpferd

Weiter geht’s: Baustelle für neue Flatscreen-Fertigungsanlage des Konzernriesen Foxconn in Guangzhou am 1. März Foto: Sijia Jiang/Reuters

Chinas Handelsbilanz wies im Februar erstmals seit zwei Jahren ein Defizit aus. Für die Weltwirtschaft sind das erfreuliche Nachrichten: Ursache ist ein ungewöhnlich kräftiger Anstieg der chinesischen Importe bei weiterhin reger Ausfuhr. Um beachtliche 44,7 Prozent hatten die Einfuhren im zweiten Monat des Jahres gegenüber Februar 2016 zugelegt. Die Exporte wuchsen hingegen »nur« um 4,2 Prozent, berichtet das Internetmagazin Asia Times online unter Berufung auf die chinesischen Zollbehörden. Demnach habe sich ein Handelsbilanzdefizit von 60,63 Milliarden Yuan (8,29 Milliarden Euro) ergeben. Das letzte monatliche Defizit hatte es im Februar 2014 gegeben, ansonsten verzeichnet die Volksrepublik seit Jahren hohe Handelsbilanzüberschüsse. 2016 hatte das Plus bei 3,35 Billionen Yuan (458 Milliarden Euro) gelegen, im Jahr zuvor waren es umgerechnet sogar rund 508 Milliarden Euro gewesen, wie die Zeitung China Daily bereits Mitte Januar berichtete.

Allerdings sind die Februarzahlen etwas verzerrt. Zum einen lag das chinesische Neujahrsfest, an dem die meisten Betriebe für eine Woche schließen, in diesem Jahr besonders früh. Dies bewirkte eine im Vergleich höhere wirtschaftliche Aktivität im Februar. Außerdem sind die Preise für viele Rohstoffe in den zurückliegenden Monaten wieder gestiegen. Das hat die Importe verteuert. So waren die Kupfer- und Eisenerzpreise seit der zweiten Jahreshälfte 2015 gesunken, steigen aber seit dem Herbst 2016 wieder. Auch das Fass (159 Liter) Rohöl ist gegenüber seinem Niedrigstand vom April 2016 um rund 40 Prozent teurer geworden. Schließlich hat der Yuan (die Währungseinheit des »Volksgeldes« Renminbi) gegenüber dem US-Dollar, in dem die meisten Rohstoffe gehandelt werden, im Laufe des vergangenen Jahres einige Prozentpunkte verloren, was die Importe zusätzlich verteuert.

Der Hauptgrund für das unerwartete Handelsbilanzdefizit dürfte die starke Nachfrage nach Rohstoffen gewesen sein, wie die Asia Times schreibt. Tatsächlich zeigen die Einfuhrstatistiken, wenn man allein die importierten Mengen betrachtet, einen klaren, ungebrochen positiven Trend für Eisenerz und Rohöl über die letzten zwölf Jahre. Überlagert ist dieser allein von kurzfristigen Fluktuationen. Krisenbedingte Rückgänge sind nicht zu verzeichnen, höchstens ein zeitweises Stagnieren in den Jahren 2008 und 2011.

Ein- und Ausfuhren werden meist in Preisen quantifiziert, die für die Rohstoffe Ende 2014 rapide gesunken sind. Daraus ergibt sich der Anschein, dass China zuletzt weniger importierte. In Wirklichkeit hatte die Volksrepublik (wie auch Deutschland) nur das Glück, billiger einkaufen zu können. Zum Beispiel war im Januar und Februar die durchschnittliche Tonnage an eingeführtem Rohöl um 12,5 Prozent höher, doch das Fass Öl war in Yuan ausgedrückt um 60,5 Prozent teurer. Ähnliches gilt für Eisenerz, dessen Menge um 12,6 Prozent zulegte – bei einer beträchtlichen Preissteigerung für chinesische Käufer um 83,7 Prozent.

Neben der Einfuhr von Rohstoffen legte im Februar jedoch auch der Import von Fertigwaren zu, so dass Chinas asiatische Nachbarn in Japan, Südkorea und Südostasien, aber auch die EU, sich über ein starkes Plus im Geschäft mit der Volksrepublik freuen dürfen. Wie es aussieht, spielt das Land einmal mehr die Rolle des Motors für die eher lahmende Weltwirtschaft. Quasi im Gegenzug darf es auf eine weiter wachsende Nachfrage für chinesische Waren hoffen. Diese haben sich zudem durch den leicht gesunkenen Yuan-Außenwert verbilligt. Auch hierin gleicht die chinesische Stellung in der Weltwirtschaft der deutschen mit ihrem unterbewerteten Euro.

Und in einem dritten Punkt gibt es eine auffällige Ähnlichkeit. China nutzt im zunehmenden Maße seinen gewaltigen Handelsbilanzüberschuss für den Kapitalexport. Mit einem Devisenpolster von umgerechnet gut drei Billionen US-Dollar (2.830 Milliarden Euro) im Rücken kaufen sich staatliche wie private chinesische Konzerne in aller Welt ein oder gründen neue Niederlassungen. Nach vorläufigen Zahlen des chinesischen Handelsministeriums wurden im vergangenen Jahr 1,12 Billionen Yuan (136 Milliarden Euro) im Ausland investiert. Das war eine Steigerung um rund 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei ist der Kapitalabfluss den Behörden nicht immer geheuer, weshalb verstärkte Kapitalverkehrskontrollen angekündigt wurden. Davon abgesehen sind die Auslandsaktivitäten chinesischer Unternehmen aber meist sehr im Sinne der Führung in Beijing. Insbesondere in Afrika, Lateinamerika und Osteuropa wird eine aktive Wirtschaftspolitik betrieben. Über Zentral- und Westasien treibt China zudem im Rahmen seiner Neue-Seidenstraße-Initiative diverse Infrastrukturprojekte wie Eisenbahnbau und Hafenausbau voran, um den Warenverkehr mit der Region und mit Europa zu erleichtern. Kein Wunder, dass Chinas Präsident Xi Jinping kürzlich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Globalisierung vehement verteidigt hatte.