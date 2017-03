»Wir mussten bereits 130 Ermordete beklagen«

»Nie wieder Verbrechen des Staates«: Friedensdemonstration am 12. Oktober in Bogota Foto: John Vizcaino/Reuters

In Berlin versammeln sich an diesem Wochenende Menschen aus Kolumbien, die in verschiedenen Ländern Europas im Exil leben. Sie sind zu diesem Treffen eigens aus Bogotá angereist. Welche Bedeutung hat die Konferenz?

Diese Versammlung ist für uns sehr wichtig. Das erste Treffen unserer im europäischen Exil lebenden Landsleute fand 2014 statt. Dieses zweite nun steht ganz im Zeichen der begonnenen Umsetzung des Friedensvertrages zwischen der Regierung und den FARC (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens, jW); das Treffen ist damit ein wichtiger Teil der notwendigen internationalen Begleitung dieses Prozesses. Zum anderen ist das künftige Leben der Exilierten, die Opfer des bewaffneten und sozialen Konflikts in Kolumbien sind, ein zentrales Anliegen. Die Möglichkeit ihrer Rückkehr nach Kolumbien muss ein Teil des Friedensprozesses sein.

Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Regierung und den FARC bedeutet aber noch keinen Frieden für Kolumbien. Gerade Mitglieder Ihrer Bewegung sind Opfer von Repression und Mordanschlägen.

Es stimmt, die Unterschrift bedeutet noch keinen Frieden. Für den gesamten Prozess der Umsetzung des Friedensabkommens sind zehn Jahre vorgesehen. Anfangen wird der Prozess mit einer Reihe von Gesetzen, die der Kongress bis Juni beschließen soll. Zugleich haben die FARC eingewilligt, ihre Waffen den Vereinten Nationen zu übergeben. Allerdings hat die Regierung ihre Verpflichtung nicht eingehalten, die Sammelpunkte für die Guerilleros angemessen vorzubereiten. Wir bewerten das als den Versuch, die eingegangenen Verpflichtungen nicht einhalten zu müssen. Deshalb ist es so wichtig, dass sich die gesamte kolumbianische Gesellschaft und die internationale Gemeinschaft für die vollständige Umsetzung des Friedensabkommens einsetzen.

Als Marcha Patriótica mussten wir bereits die Ermordung von 130 Mitgliedern unserer Bewegung beklagen, mehr als 300 unserer Führungspersönlichkeiten sitzen im Gefängnis. Das vereinbarte Amnestiegesetz ist bisher noch nicht angewendet worden, weder für die inhaftierten Guerilleros noch für die politischen Funktionäre der Volksbewegung, von denen insgesamt rund 1.000 in den Gefängnissen unseres Landes sitzen.

Im Vorfeld der Unterzeichnung des Abkommens haben Beobachter vor der Gefahr gewarnt, dass sich die Tragödie wiederholen könnte, die die Unión Patriótica erlitt. In den 80er Jahren waren Tausende Mitglieder dieser legalen Linkspartei ermordet worden. Nun wurden, wie Sie sagen, bereits 130 Mitglieder Ihrer Bewegung umgebracht. Stehen wir schon am Anfang einer Wiederholung dieses Verbrechens?

Weder wir noch die Mitglieder der neuen Bewegung, die die FARC Ende Mai gründen wollen, sind bereit, diese Erfahrung noch einmal zu machen. Sonst würde unser Land um Jahre und Jahrzehnte zurückgeworfen, denn dann müssten die Aufständischen erneut über den bewaffneten Kampf nachdenken. Die FARC haben ihre Bereitschaft bekundet, ihren Teil der Verpflichtungen zu erfüllen. Als Volksbewegung treten wir dafür ein, dass auch der Staat seinen Teil erfüllt. Aber wir sagen auch: Wenn der Paramilitarismus weiter existiert, wenn die Paramilitärs jetzt in die bisher von den FARC kontrollierten Gebiete vordringen, wenn der Paramilitarismus eine Politik des Staates bleibt, wird der Friedensprozess scheitern und unser Land zurück in den Konflikt gestürzt, mit noch mehr Opfern als bisher. Das wollen wir in unserem Heimatland nicht, deshalb setzen wir uns mit aller Kraft für eine politische Lösung ein und rufen die internationale Gemeinschaft auf, uns dabei zu unterstützen.

Führende Vertreter der Regierung streiten allerdings die Existenz einer Mordkampagne gegen die Volksbewegung ab.

Nach den Morden sprechen die Vertreter der Regierung regelmäßig von Einzelfällen, die nichts miteinander zu tun hätten. Das beweist uns, dass ihnen der Wille fehlt, das Friedensabkommen wirklich umzusetzen. Das birgt natürlich ein großes Risiko. Die Regierung und Präsident Santos müssen endlich anerkennen, dass es den Paramilitarismus gibt, er eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt und es für seine Existenz Verantwortliche im Staatsapparat auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene gibt.