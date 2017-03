Ruf nach Trainerwechsel

Donald Tusk bleibt EU-Ratspräsident Foto: Yves Herman/Reuters

Nach der Niederlage Warschaus auf dem Brüsseler EU-Gipfel und der Wiederwahl Donald Tusks zum EU-Ratspräsidenten am Donnerstag hat in Polen der Kampf um die Deutungshoheit über das Ereignis begonnen. Regierungschefin Beata Szydlo hatte nach der Entscheidung aller anderen EU-Staaten für Tusk die Verabschiedung einer gemeinsamen Abschlusserklärung des Gipfels blockiert. Daraufhin wurde das Papier unter dem Titel »Schlussfolgerungen« im Namen Tusks veröffentlicht und von 27 EU-Staaten, nicht aber von Polen, unterstützt. »Ich werde die Gipfelschlussfolgerungen nicht akzeptieren, der Gipfel wird damit nicht gültig sein«, behauptete Szydlo.

Der Chef der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, erklärte am Donnerstag abend, Tusk habe das Recht verwirkt, als polnischer Politiker (»unter der weiß-roten Fahne«) aufzutreten, da er gegen den Willen der polnischen Regierung bestätigt worden sei. Eine eventuelle Rückkehr Tusks in die Innenpolitik nach Abschluss seiner zweiten Amtszeit scheint Kaczynski ernsthaft zu fürchten, weshalb er ihm schon einmal vorab das Recht dazu absprach und der gegenwärtigen Mehrheit gleichzeitig die Berechtigung zuschrieb, sich ihre Gegner selbst auszusuchen. Tusks Verhalten sei »unerhört« gewesen, bemühte Kaczynski sein Lieblingsadjektiv. Der PiS-Chef bestritt im übrigen, dass das Abstimmungsergebnis 27:1 zugunsten von Tusk eine Niederlage von Regierungschefin Beata Szydlo gewesen sei. Sie habe den Finger in die zahlreichen Wunden der EU gelegt und den Weg zu einer Grundsatzdiskussion über die Zukunft der Union gewiesen. Wenn die EU so weitermache, wie sie es am Donnerstag vorgeführt habe, werde sie auseinanderbrechen, prophezeite Kaczynski.

Das Staatsfernsehen TVP rühmte den erfolglosen Einsatz Szydlos dafür, die Abstimmung wenigstens zu verschieben, als »unermüdlich«. Um die These von der Abgehobenheit der EU-Bürokratie von den Interessen der Bürger zu illustrieren, blendete TVP sogar ein Statement von Alexis Tsipras aus dem Jahr 2015 ein: »Die EU sieht nur die Zahlen, aber für uns ist es eine Überlebensfrage«. Dass dieses »es« in Griechenland ein etwas anderes war und ist als eine Personalie im Brüsseler Apparat, fiel unter den Tisch.

Die PiS setzt erkennbar dazu an, Polen als von der EU geknechtet darzustellen und so die bisher hohe gesellschaftliche Unterstützung für die polnische Mitgliedschaft zu unterminieren. Mit großer Entrüstung oder – je nach Standpunkt – Häme wurde in den Medien eine angebliche Äußerung des französischen Präsidenten François Hollande gegenüber Szydlo beim gemeinsamen Abendessen der Gipfelteilnehmer kolportiert: »Sie haben die Prinzipien und wir die Strukturfonds.«

Unter den Anhängern der liberalen Opposition löste das Brüsseler Ergebnis Jubel aus. In vielen Städten gab es am Abend spontane Freudenkundgebungen unter polnischen und EU-Fahnen. Schnell gemalte Transparente trugen das Ergebnis »1:27« und darunter die Forderung: »Trainerwechsel«.

Das Echo der seriösen polnischen Presse auf die Brüsseler Ereignisse ist für die Regierung vernichtend. Nicht nur die ohnehin PiS-kritische Gazeta Wyborcza warf Kaczynski vor, das Land in der EU isoliert zu haben. Das werde sich von der Haltung der EU gegenüber Russland bis zur nächsten Runde der Geldverteilung negativ auswirken. Die konservative und der PiS in vielem nahestehende Rzeczpospolita schrieb, ein solches Ausmaß an Dilettantismus und »Grimassenschneiderei« habe sich die polnische Diplomatie seit Jahrzehnten nicht geleistet.