Wettlauf nach Rakka

Kämpfer der »Syrischen Demokratischen Kräfte« (SDK) beobachtet einen Konvoi seines Bündnisses beim Vorrücken auf Rakka Foto: Rodi Said/Reuters

Die Kämpfe in Syrien halten an. Im östlichen Stadtteil von Damaskus Qaboun, in Deraa, im Umland von Hama und Idlib liefern sich islamistische Kampfgruppen um die »Islamische Armee« und die seit Sommer 2016 unter dem Namen »Front für die Eroberung der Levante« firmierende Nusra-Front weiter Kämpfe mit der syrischen Armee und deren Verbündeten Russland, dem Iran und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah. Am Donnerstag griff erneut die israelische Armee mit Kampfhubschraubern zugunsten der Dschihadisten auf dem syrischen Golan ein und beschoss Wohngebäude und Büros der Baath-Partei in Qunaitra mit Raketen.

Die syrischen Streitkräfte hatten am vergangenen Wochenende die historische Ruinenstadt Palmyra von der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) zurückerobert und das Ölfeld Jazal wieder unter staatliche Kontrolle gebracht. Am Dienstag rückte die Armee in Khafseh am Euphrat nahe des Assad-Stausees östlich von Aleppo ein. Damit kann die Wasseraufbereitungsanlage und Wasserversorgung für mehr als zwei Millionen Menschen in Aleppo-Stadt und dem östlichen Umland wieder aufgenommen werden, erklärte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in Damaskus.

Die syrischen Streitkräfte planen offenbar, weiter in Richtung Osten auf die IS-Hochburg Rakka zu marschieren. Mit den kurdischen Volksverteidigungskräften YPG und deren Frauenbataillon YPJ wurde am vergangenen Wochenende die Übernahme von achtzehn Dörfern im Umland von Manbidsch vereinbart. Unmittelbar nach dem Vorrücken der syrischen Truppen zeigten sich US-Eliteeinheiten mit schweren Panzern in Manbidsch.

US-Spezialeinheiten waren erstmals im Mai 2016 im Norden Syriens an der Seite von YPG und YPJ gesehen worden. Zusammen mit Spezialkräften aus anderen NATO-Staaten, darunter auch aus Deutschland, sollen sie Augenzeugenberichten zufolge nach der Einnahme von Manbidsch im August 2016 dort ein Ausbildungslager errichtet haben, um weitere Kämpfer für die »Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) auszubilden – einem Militärbündnis aus YPG/YPJ und anderen, überwiegend arabischen Gruppen. Die Bundesregierung dementiert allerdings die Anwesenheit deutscher Soldaten in Manbidsch.

Offiziell hieß es beim US-Militär, man wolle Spannungen zwischen den verschiedenen Truppen in dem Gebiet entgegenwirken. Syrische und türkische Truppen sollten abgehalten werden, etwas zu unternehmen, das sie vom »eigentlichen Ziel«, dem »Angriff gegen Kämpfer des ›Islamischen Staates‹« ablenken könnte. Die in Manbidsch und westlich davon neu stationierten Marines der 11. Marine-Expeditionseinheit waren nach Angaben der Washington Post vom Mittwoch von Dschibuti über Kuwait nach Syrien geflogen worden. Die Zeitung beruft sich auf »offizielle Militärs mit direkter Kenntnis der Operation«. Mit ihrem schweren militärischen Gerät sollen die mehr als 400 Elitesoldaten demnach den Sturm »lokaler Kräfte« auf Rakka sichern. Weitere Bodentruppen sollen folgen.

Am Donnerstag meldete die syrische Armeeführung allerdings, ein syrischer Armeeposten bei Manbidsch sei von der türkischen Armee »mit Raketen und Artillerie« angegriffen worden, es habe Tote und Verletzte gegeben. Zu der Präsenz der US-Truppen in Manbidsch lag derweil am Freitag (bis Redaktionsschluss) noch keine Stellungnahme der syrischen Regierung vor.

Sowohl die türkische Armee als auch die US-Armee und deren Verbündete der sogenannten »Anti-IS-Allianz« operieren völkerrechtswidrig in Syrien und im syrischen Luftraum. Die US-Armee hat in dem von Kurden kontrollierten Gebiet im Norden Syriens (das von der kurdischen Bewegung Rojava genannt wird) mindestens vier Luftwaffenstützpunkte installiert. Bei einem hochrangigen militärischen Treffen vor wenigen Tagen mit der Türkei und den USA versuchte Russland offenbar, Militäroperationen im Norden Syriens und besonders gegen Rakka abzusprechen.

Klar scheint zu sein, dass die Türkei daran gehindert werden soll, auf Rakka zu marschieren. Klar ist auch, dass die SDK unter US-Führung gemeinsam mit der YPG/YPJ den Angriff auf Rakka forcieren sollen. Unklar bleibt hingegen, ob die offene und massive US-Präsenz die syrische Armee und deren Verbündete – die auch auf Rakka marschieren und gebietsweise bereits mit YPG und YPJ kooperieren – stoppen oder gewähren lassen soll.