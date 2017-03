Ergebnis nach neun Runden

Leere Gleise, wie hier in Stuttgart während des Streiks der GDL im Mai 2015, wird es nach dem Schlichtungsergebnis auf absehbare Zeit nicht geben Foto: Wolfram Kastl/dpa

Nach wochenlangen Schlichtungsverhandlungen, an einem geheim gehaltenen Ort, ist der seit Monaten schwelende Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL beendet. Wie die beiden Schlichter, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) und der frühere brandenburgische Regierungschef Matthias Platzeck (SPD), am Freitag vor Journalisten in Berlin mitteilten, hätten sich beide Seiten auf ein umfangreiches Tarifwerk geeinigt, das neben den Einkommenserhöhungen vor allem die Arbeitszeitgestaltung der rund um die Uhr tätigen Lokführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen regelt. Damit sind Streiks bei der Deutschen Bahn für eine längere Zeit ausgeschlossen.

Zum ersten Mal habe man »für Lokführer und Zugbegleitpersonal konkrete Rahmenbedingungen vereinbart, die eine bessere persönliche Planungssicherheit für die Beschäftigten im Fahrdienst schafft«, erklärte Ramelow bei der Präsentation des Schlichtungsergebnisses in der Thüringer Landesvertretung. »Das ist nicht nur ein Gewinn an Lebensqualität für die Betroffenen, sondern auch für deren Familien, die nun viel besser auch ihren Alltag planen können.« Damit sei es »offenkundig gelungen ist, den Boden für eine neue Qualität in der Zusammenarbeit der Tarifparteien zu bereiten«, so Ramelow, der das Vertrauen der GDL genießt. Für den vom Bahnvorstand als Schlichter benannten Matthias Platzeck ist mit dem Ergebnis die »Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens Deutschen Bahn« ebenso gewahrt wie die individuellen Rechte der Lokführer und des Zugbegleitpersonals. Auch wenn die Verhandlungen zeitweilig auf der Kippe gestanden hätten, habe man sich »in zähem Ringen immer weiter angenähert und letztlich Vertrauen zueinander gefasst« und sich »wirklich frei von Vorurteilen auf die jeweiligen Beweggründe in der Argumentation des Gegenüber eingelassen«, freute sich der SPD-Mann. Nach vielen Verdächtigungen und Unterstellungen sei es gelungen, Vertrauen wiederherzustellen, so Platzeck und Ramelow übereinstimmend.

Nach Angaben von GDL-Chef Claus Weselsky soll nun erstmals im Durchschnitt des Jahres das Prinzip »fünf plus zwei« gelten, wonach das Bordpersonal nur an durchschnittlich fünf Tagen je Kalenderwoche arbeiten und anschließend zwei freie Tage haben soll. Ab Anfang 2018 soll eine Mindestschichtlänge von sechs Stunden gelten. Die individuelle Planungssicherheit für die einzelnen Beschäftigten werde in drei Schritten hergestellt. Demnach werde zuerst eine Jahresplanung für Ruhe- und Urlaubstage erstellt. In einem zweiten Schritt folge dann eine Monatsplanung mit verbindlichen Ruhetagen und -zeiten, auf die sich dann die konkrete wöchentliche Schichtplanung stütze. Für Teilzeitbeschäftigte bestehe keine vertragliche Verpflichtung zur Leistung von Mehrarbeit.

Weiterer zentraler Bestandteil des Tarifpakets ist eine allgemeine Einkommenserhöhung um 2,5 Prozent ab dem 1. April 2017. Für die zurückliegenden Monate seit Ablauf der alten Tarifverträge erhalten alle eine pauschale Einmalzahlung in Höhe von 550 Euro. Eine Reihe spezifischer Lohnzulagen soll ab Januar 2018 um 2,62 Prozent erhöht werden. Gleichzeitig soll jeder Beschäftigte zwischen mehr Geld und kürzeren Arbeitszeiten wählen können.

Die GDL hatte Ende 2016 nach einem langen Gesprächsmarathon die Verhandlungen mit dem Bahnvorstand für gescheitert erklärt und das Schlichtungsverfahren in Gang gesetzt. Anders als in früheren Tarifrunden hatte sich die GDL-Spitze in den vergangenen Monaten jedoch mit Streikdrohungen deutlich zurückgehalten.

Die Akteure im Schlichtungsverfahren sind offenbar gut aufeinander eingespielt. Sie hatten im Sommer 2015 schon einmal nach einem langen, von insgesamt neun GDL-Streikrunden gekennzeichneten Konflikt in wochenlanger Kleinarbeit eine Einigung erzielt und damit den Konflikt entschärft. Das letzte Wort über die Annahme des Verhandlungsergebnisses hat nun die GDL-Tarifkommission. Beobachter rechnen mit einer Zustimmung des Gremiums.

Die große DGB-Bahngewerkschaft EVG hatte bereits im Dezember für ihre Mitglieder ein umfangreiches neues Tarifpaket mit dem DB-Vorstand vereinbart. Zu den Kernpunkten gehören ein Festbetrag von 550 Euro für sechs Monate bis zum 31. März 2017, ein Lohnplus um 2,5 Prozent ab April 2017 sowie als Novum in der Tariflandschaft die individuelle Wahlfreiheit der Eisenbahner ab 2018 zwischen 2,6 Prozent Einkommenserhöhung, einer Wochenarbeitszeitverkürzung um eine Stunde und sechs Tagen zusätzlichem Jahres-Erholungsurlaub. Daran orientiert sich jetzt offensichtlich auch der Abschluss mit der GDL.