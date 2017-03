Arbeitskampf am Airport

»Schluss mit Lohndumping«, forderte die Gewerkschaft am Flughafen Tegel (10. März) Foto: Hannibal Hanschke / Reuters

Keine Kondensstreifen, am Freitag blieb der Himmel grau über Berlin. Das Bodenpersonal streikte an den Flughäfen Tegel und Schönefeld, Hunderte Flüge wurden gestrichen. Fast alle Verbindungen wären betroffen, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg gegenüber dpa.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zeigte sich zufrieden. »Besondere Vorfälle oder Streikbrecher wurden bislang nicht registriert«, erklärte Streikleiter Enrico Rümker. Die Beschäftigten hätten den ver.di-Aufruf befolgt, erklärte die Gewerkschaft am Freitag morgen in einer Pressemitteilung. In einer Urabstimmung vor rund einer Woche hätten sich 98,6 Prozent der Mitglieder für den Ausstand ausgesprochen. In Tegel seien 455 Verbindungen inklusive Frachtflüge gestrichen worden, in Schönefeld 204. Einige Fluglinien wollten ihre für Berlin bestimmten Flüge umleiten – etwa nach Leipzig und Dresden, deren Flughäfen nach Angaben ihrer Sprecher jeweils mindestens 25 Landungen übernehmen wollten. Die Passagiere sollten von dort aus mit Bussen weiter nach Berlin gebracht werden. Auch nach Ende der Arbeitsniederlegungen seien noch Einschränkungen zu erwarten, hieß es bei der Flughafengesellschaft. Fluggäste der Lufthansa, Eurowings und Air Berlin könnten ihre elektronischen Tickets für Flüge innerhalb Deutschlands in eine Zugreise umwandeln lassen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Die Gewerkschaft verhandelt derzeit an mehreren deutschen Flughäfen Tarifverträge für das Bodenpersonal. Es sei bedauerlich, dass die Unternehmer bislang kein Entgegenkommen signalisiert hätten. Ver.di sei verhandlungsbereit und strebe eine faire Lösung des Konfliktes an, wenn die Unternehmer ein Angebot vorlegten, das deutliche Einkommenssteigerungen für die Beschäftigten ermögliche. Doch die rührten sich kein Stück. Deshalb seien sie für die »Verschärfung des Konfliktes verantwortlich«, erklärte Rümker. Der Arbeitskampf des Bodenpersonals ist besonders drastisch. Ver.di fordert eine Vertragslaufzeit von einem Jahr und lediglich einen Euro pro Stunde mehr. Auf Plakaten erklärten die Streikenden, »Qualität, Pünktlichkeit, Sicherheit – das geht nicht für einen Ticketpreis von 19,95 Euro«, und verwiesen auf die »Rekordgewinne für Airlines«. Die Berliner Airports waren im Februar bereits zwei Mal bestreikt worden. »Wir hoffen, dass die Arbeitgeber heute begreifen, wie ernst den Beschäftigten die Situation ist, so Rümker. Die Gewerkschaft sei jederzeit gesprächsbereit und offen für ein neues Angebot.

Aber die Flughafenchefs zeigten den Beschäftigten die kalte Schulter. Die Konzernchefs hatten Tarifverbesserungen um insgesamt acht Prozent innerhalb von drei Jahren angeboten, wovon aber nur ein Teil in Lohnerhöhungen fließen solle. Für die Stundenlöhne würde dies laut ver.di einen jährlichen Anstieg um etwa 27 Cent bedeuten.

»Wir halten unser Angebot von acht Prozent gerade vor dem Hintergrund, dass alle Anbieter am Standort rote Zahlen schreiben, im Gesamtvolumen sehr hoch«, sagte Tim Alexandrin vom Forum der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg, am Freitag dem RBB. »Wir sehen ver.di jetzt am Zug, denn wir haben unser Angebot stark verbessert«, so Alexandrin im RBB-Inforadio. Damit sei der Spielraum für Tarifverhandlungen »fast ausgereizt«.