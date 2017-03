Fritz Bauer unvergessen

Seit Freitag erinnert eine Gedenktafel am ehemaligen Wohnhaus von Fritz Bauer in Frankfurt am Main an den Juristen und Sozialdemokraten, der den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess initiiert hatte. »Den Namen Fritz Bauer sollte jedes Schulkind kennen«, sagte die Kulturdezernentin der Stadt, Ina Hartwig (SPD), anlässlich der Enthüllung. Er habe das Schweigen gebrochen, das auch noch zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in der bundesdeutschen Gesellschaft herrschte – und er habe den Überlebenden von Auschwitz eine Stimme gegeben. (dpa/jW)