Ohne Arbeit keine Kunst

Foto: dpa/Guido Kirchner

Kurz vor dem Champions-League-Spiel des BVB gegen Benfica Lissabon am Abend des 8. März 2017 hatte ich einer Dortmunder Sängerin und Freundin noch geschrieben:

Heute ist der achte März,

wer eins hat, fasst sich ein Herz.

Da du sicher eines hast,

noch dazu ein schönes, großes,

musst du, ob dir das nun passt,

ran ans Hindernis, umstoß’ es!

Frauen, BVB, kein Scherz:

Sieg ist Pflicht am achten März!

Genauso kam es, und Aubameyang, der Unglücksvogel des Hinspiels, brauchte keine Extraeinladung, um drei Treffer beizusteuern. Und weil er über die beglückende Fähigkeit verfügt, jede Pflicht wie das uneingeschränkte Vergnügen einer Kür aussehen zu lassen, eine Gabe, in der Talent, Naturell, Gemüt und die Klarheit, hochkonzentrierte harte Arbeit als das Privileg empfinden zu können, das sie ist, zusammenfließen, schafft er, in seinem ganz persönlichen Ebenmaß, eine Schönheit, die ganz irdisch ist. Wenn Aubameyang abhebt, ist er ganz real, so königlich wie proletarisch, geerdet und schwebend zugleich.