Feministische Vampirjagd

Horrorkomödie, Coming-of-age-Story und Kampfkunst, unterlegt von Indie-Rock: Das sind die Zutaten für eine US-Fernsehserie, deren Erfolg niemand ahnen konnte, als am 10. März 1997 die erste Folge ausgestrahlt wurde. Autor Joss Whedon erklärte später in Interviews, er habe mit »Buffy the Vampire Slayer« (Buffy, die Vampirjägerin) eine »feministische Ikone« schaffen wollen. Er störte sich daran, dass im konventionellen Horrorfilm typischerweise eine blonde, junge Frau das erste Opfer der Monster wird. Statt dessen wollte er sehen, wie diese Frau die Monster besiegt. Deshalb ist auch der deutsche Titel irreführend, wie Dietmar Dath festgestellt hat, denn Buffy ist gerade nicht »im Bann der Dämonen«.

Die Grundkonstellation der Serie ist einfach: Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) geht in Sunnydale nahe Los Angeles auf die Highschool und später aufs College. Als »Auserwählte ihrer Generation« in einer langen Linie von – ausschließlich weiblichen – »Slayern« jagt sie Vampire und Dämonen, die die allgemein verleugnete Kehrseite der kleinstädtischen Idylle bevölkern. Unterstützt wird sie dabei von ihrem »Watcher«, dem väterlichen Freund Rupert Giles, und ihren Freunden, der »Scooby Gang«, allen voran Willow Rosenberg und Xander Harris. Die Serie beginnt in den ersten zwei Staffeln als charmante und teilweise recht trashige Unterhaltung für Jugendliche, mausert sich aber zu einer zunehmend vielschichtigen Erzählung auch für Erwachsene. Vampire und Dämonen sind Metaphern: Anfangs stehen sie für Ängste vor Ausgrenzung, Beschämung und ungewollten Schwangerschaften. Später erweisen sich die »Stützen der Gesellschaft« als Monster: Polizisten, Soldaten und Politiker; Buffy jagt Dämonen in der Fastfoodindustrie, in Krankenhäusern und unterirdischen Zwangsarbeitslagern. Die von Männern geführten Institutionen einschließlich des von Giles repräsentierten »Wächterrats« erweisen sich als dysfunktional und lächerlich autoritär.

Whedon und sein Autorenteam entwickelten komplexe Geschichten, in denen Widersprüche, Grautöne und zahlreiche ambivalente Figuren Platz haben, etwa der Punkvampir Spike, mit dem Buffy eine sadomasochistisch getönte Affäre eingeht. Mit ihrer Skepsis gegenüber den gesellschaftlichen Einrichtungen demokratisiert die Serie das Superheldengenre. An die Stelle einsamer Männer auf der Seite der Eliten tritt eine junge Frau als »Warrior of the people«, die sich auf einen Kreis von Freundinnen und Freunden verlassen kann. In der abschließenden siebten Staffel (2002–2003) bekämpfen sie gemeinsam das »erste Böse« in Gestalt des misogynen Priesters Caleb. Um es zu überwinden, teilt Buffy in der letzten Folge ihre Fähigkeiten mit allen Frauen und Mädchen, die im Sinne der Mythologie potentielle »Slayer« sind.

Der kulturelle Einfluss der Serie ist kaum zu überschätzen. Aus ihr sind nicht nur der populäre Spin-off »Angel«, Fortsetzungen in Comics und Webseiten hervorgegangen, sondern auch kulturwissenschaftliche »Buffy Studies«.

Im Rückblick ist vor allem eine Schwäche der Serie auffällig: Das Ensemble der Hauptfiguren wie die Bevölkerung von Sunnydale sind mehrheitlich europäischstämmig, was sich angesichts der kalifornischen Demographie recht befremdlich ausnimmt. Das mag an einer »Farbenblindheit« der Autoren liegen und daran, dass das Thema Rassismus nur am Rande behandelt wird. Nicht zu vernachlässigen dürfte die Macht der TV-Studios und der Anzeigenkunden sein, die auf das Geld eines weißen Mittelschichtspublikums spekulieren. Gegen diese Tendenz protestierte die traditionsreiche National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) schon Ende der 1990er. An dem Missstand hat sich aber bis heute wenig geändert.