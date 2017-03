Nachschlag: A weng derbleckt

Wer ist die echte? Sahra Wagenknecht mit ihren drei Doppelgängerinnen am Mittwoch nach dem »Singspiel« auf dem Nockherberg Foto: dpa/Tobias Hase

Der Nockherberg gehört zu München wie das Oktoberfest zum Besuchsprogramm japanischer Touristen. Für die Preißn unter uns sei es kurz erklärt: Dort wird auf das Wohl des bayerischen Ministerpräsidenten getrunken, es folgen Fastenpredigt und Singspiel. Doch wir sind nicht in einer katholischen Kirche oder beim Aschermittwoch der CSU, sondern bei der Starkbierprobe einer bayerischen Brauerei. Und die Veranstaltung ist Kult, denn Jahr für Jahr wird dort die bayerische Politprominenz »sauber derbleckt«, also durch den Kakao gezogen. Allerdings blieb die Kabarettistin Luise Kinseher alias »Mama Bavaria« in diesem Jahr als Predigerin handzahm. Horst Seehofer und seine Kompanie konnten sich entspannt zurücklehnen, von der Schärfe vergangener Jahre blieb wenig übrig. Dagegen war das Theaterstück, das »Singspiel«, eine echte Gaudi. Allein die »mehrfach geklonte Sahra Wagenknecht« – die echte saß erstmals im Publikum – war das Einschalten wert: »Ich heiße Sahra Wagenknecht, und ich kann das auch begründen!« (scha)