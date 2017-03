Verkehr geht vor

Foto: Lucas Jackson/Reuters

Zum Internationalen Frauentag ließ sich US-Präsident Donald Trump dazu herab, per Twitter die »vitale« Rolle der Frauen bei der »Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft« zu würdigen. Wenn die Frauen sich jedoch selbst zu Wort melden, mag man das in »America Great Again« weniger gern. In New York gingen Polizisten am Mittwoch gegen eine Demonstration im Rahmen des Frauenstreiktages vor. Mindestens drei Teilnehmerinnen wurden einem Bericht von The Intercept zufolge festgenommen, weil sie den Verkehr vor dem »Trump International Hotel« blockiert hätten. (jW)