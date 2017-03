Wenig schlafen, viel debattieren

»Vertretet offensiv die Positionen sozialistischer Demokratie und Freiheit!« Herbert Mißlitz (r.) in einem Hörsaal der Humboldt-Uni, Ende Januar/ Anfang Februar 1990 auf der Vollversammlung der VL Foto: Hans Scherner

Der Mensch ist erst wirklich tot,

wenn niemand mehr an ihn denkt.

Bertolt Brecht

Am vergangenen Samstag wurde Herbert Mißlitz auf dem St.-Matthäus-Friedhof in Berlin-Schöneberg beigesetzt. Gestorben war er schon Mitte November. Nachbarn im Bezirk Prenzlauer Berg hatten am zweiten Weihnachtsfeiertag die Polizei benachrichtigt. Die Todesursache konnte nicht mehr festgestellt werden, ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.

Herbert Mißlitz wurde 1960 geboren. Er wuchs in Berlin-Grünau in einem kommunistischen Elternhaus auf. Sein Vater war im Journalistenverband, seine Mutter arbeitete bei der FDJ und der NVA. In der Nachbarschaft wohnte Kurt Gossweiler. Es gab Wälder und Seen.

Wo Blues noch Blues war

Mißlitz ging schon früh den Weg eines Unangepassten. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Stuckateur. Und dann trampte er Ende der 1970er Jahre durch die Republik, in jedes Kaff, in dem Blues noch Blues und Schnaps noch Schnaps war. Er hatte lange Haare und eine große Leber. Er liebte Fänger im Roggen und schlief in Scheunen auf Hafer und Weizen.

Aus den Partys entwickelten sich Literaturkreise, aus Literaturkreisen wurden Politzirkel. Ab Anfang der 1980er Jahre engagierte er sich in der »Offenen Arbeit« der evangelischen Kirche in Berlin. Die »Offene Arbeit« bot Räume für Kunden, Punks und Querulanten. Es wurde diskutiert und Samisdat gedruckt.

In Folge des NATO-Doppelbeschlusses über die Aufstellung von neuen atomaren Mittelstreckenraketen in Westeuropa und der Reaktion der Staaten der Warschauer-Pakt-Staaten kam es 1983 in vielen Ländern zu Protesten. Auch in der DDR bildete sich eine Friedensbewegung – es wurden Friedensseminare und Friedenswerkstätten durchgeführt, es kam zu Protestaktionen im öffentlichen Raum, zu Inhaftierungen und Ausreisen von Mitgliedern oppositioneller Gruppen in den Westen. Herbert war immer und überall dabei. Er wollte nicht zur Armee. 1985 wurde er mit einhundert anderen als Wehrdiensttotalverweigerer inhaftiert. Nach kurzer Zeit wurden sie wieder entlassen; die Kirche hatte Druck gemacht, das Ausland und auch die Oppositionsgruppen.

Nach der Reaktorkatastrophe im ukrainischen AKW Tschernobyl schossen 1986 neue Umweltgruppen wie Pilze aus dem Boden. Es gab mit den Umweltblättern und Grenzfall wichtige neue Zeitschriften der Opposition. Unter dem Namen »Schwarzer Kanal« wurden drei Sendungen eines Piratensenders in Ostberlin produziert und mit Hilfe von Mitgliedern der Westberliner autonomen Szene in der Nähe der Mauer ausgestrahlt. Herbert fuhr als Kurier durch die Republik, verteilte aktuelle Schriften der Opposition wie auch den Mitschnitt der ersten Sendung des Ostberliner Piratensenders. Der Autor selbst erhielt im Herbst ’86 eine solche Kassette zum Friedensfest in Karl-Marx-Stadt. Das anschließende Weiterverbreiten reichte der Staatssicherheit für eine Inhaftierung – und für eine Verurteilung wegen staatsfeindlicher Hetze.

Bürgerlich oder marxistisch

Ab Mitte der 80er Jahre kam es zur Ausdifferenzierung innerhalb der DDR-Opposition. Pfarrer Rainer Eppelmann paktierte mit der West-CDU, und in Berlin spaltete sich die Vorbereitungsgruppe für ein Menschenrechtsseminar, das später verboten wurde. In der Folge gründete die bürgerliche Fraktion 1986 die Gruppe »Initiative Frieden und Menschenrechte« und die marxistische Fraktion die Gruppe »Gegenstimmen«, in der Herbert mitarbeitete.

1987 wurde das 750jährige Bestehen Berlins in beiden Teilen der Stadt gefeiert. Das bedeutete in Ostberlin auch intensive Gespräche und Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche für einen ruhigen Ablauf. Die alljährliche Friedenswerkstatt in der Erlöserkirche in Rummelsburg wurde abgesagt. Als Reaktion dagegen fanden sich die verschiedensten Oppositionsgruppen, Musiker und Künstler zusammen, besetzten die Räume der Pfingstgemeinde in Berlin-Friedrichshain und veranstalteten den ersten »Kirchentag von unten«. Seitdem liefen Verhandlungen zur Erlangung eigener Räume. Es gab mit der Umwelt-Bibliothek und den angeschlossenen Galerie- und Caféräumen und der Druckerei zwar schon ein wichtiges, autonom betriebenes Projekt in der Zionsgemeinde, aber das reichte längst nicht mehr aus. Herbert war an den Verhandlungen und dem Aufbau bis zum Herbst 89 beteiligt. Die »Kirche von unten« bekam Räume in der Elisabethgemeinde und existiert trotz mehrerer Umzüge bis heute.

Im Januar 1988 wurde er zusammen mit Vera Lengsfeld am Rande der Rosa-Luxemburg-Demo verhaftet und nach vier Tagen wieder freigelassen. Die ebenfalls inhaftierten Mitglieder der Gruppe Initiative Frieden und Menschenrechte, Templin, Bohley, Fischer, Hirsch, traten wie auch Krawczyk, Klier und Lengsfeld die Ausreise in den Westen an.

Das ganze Jahr 1988 stand im Zeichen des geplanten Kongresses von IWF und Weltbank in Westberlin und dem Widerstand dagegen. Herbert war Mitgründer der »AG Weltwirtschaft«, daran beteiligte sich ein Bündnis aus allen Gruppen des linken Spektrums. Es wurden ein Reader erstellt, Veranstaltungen organisiert und öffentliche Protestaktionen durchgeführt. Banker, die in der DDR übernachteten, wurden vor dem Pergamonmuseum mit Münzen beworfen. Festnahmen waren die Folge, die DDR brauchte Devisen und wollte ihre Gäste nicht ärgern. Der Ostblock zerfiel, Polen und Ungarn verhandelten mit IWF und Weltbank, Gorbatschow brachte vieles durcheinander.

Anfang September 89 war Herbert Mißlitz Mitverfasser des Appells der »Böhlener Plattform – für eine Vereinigte Linke in der DDR«. Diese Erklärung gilt als Gründungspapier der späteren Vereinigten Linken (VL). Es war der wichtigste linke Aufruf im Herbst 1989, verglichen mit den Erklärungen anderer Oppositionsgruppen enthielt die »Böhlener Plattform« den detailliertesten Katalog von Forderungen für ein Reformprogramm. Der Appell begann so: »Entwickelt die enge Zusammenarbeit und das Bündnis der Linken! Vertretet offensiv die Positionen sozialistischer Demokratie und Freiheit! Erarbeitet eigenständig alternative Konzepte und Programmatik im Geiste einer demokratischen, freiheitlichen sozialistischen Entwicklung in der DDR!«

Schnell wurden die Unterschiede der einzelnen Gruppen deutlich. Auf der einen Seite ging es in Richtung Marktwirtschaft, gefordert wurden Wahlen, Reisefreiheit und Wehrersatzdienst. Auf der anderen Seite wollte man einen Volkskongress, Betriebsräte, gewählte Betriebsleitungen, unabhängige Gewerkschaften, die Reform des Bildungssystems und der Armee. In einem Interview für das Buch »Verlorene Zeiten. DDR-Lebensgeschichten im Rückblick« (2010) beschreibt Herbert Mißlitz diese Zeit: »Jeder Tag war ein 36-Stunden-Tag: wenig schlafen, viel debattieren und immer das Gefühl haben, der Zeit hinterherzurennen. Wir waren einfach noch nicht soweit, waren noch nicht richtig organisiert. Wir haben darüber gestritten, was jetzt unsere Aufgaben sind, woran wir uns mit welchen Zielen beteiligen. Da ist immer mehr abgebaut worden von den ursprünglichen Idealen: Der Volkskongress hat nicht stattgefunden – sollten wir uns an der Modrow-Regierung beteiligen, mit welcher Position gehen wir an den Runden Tisch? Außerdem gingen wir in die Betriebe – das war eine Katastrophe für uns.«

Nach der Volkskammerwahl 1990 war Herbert für die VL kurzzeitig als Mitarbeiter für Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik angestellt. Dann kamen der 3. Oktober 1990 und das Ende der DDR – und ihres kurzen Sommers der Anarchie.

Unzählige Zirkel

Schon vor dem Mauerfall hatte Herbert Kontakte zu linken Gruppen im Westen geknüpft. Ab 1990 arbeitete und lebte er mit verschiedenen Menschen aus der autonomen und antiimperialistischen Westberliner Szene zusammen und war Mitglied des »Ermittlungsausschusses« (EA) im Kreuzberger Mehringhof. Er beteiligte sich an unzähligen Diskussionszirkeln und war ab 1998 für einige Jahre Redakteur der Zeitschrift telegraph, der Nachfolgezeitschrift der Umweltblätter, der wichtigsten DDR-Oppositionszeitung.

Im Juli 2007 stürmte ein Spezialeinsatzkommando seine Wohnung. Der Vorwurf lautete: Verstoß gegen Paragraph 129a – Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Mit ihm wurden weitere Personen verdächtigt, darunter auch der Stadtsoziologe Andrej Holm, der wochenlang inhaftiert wurde. Bei den Verhören wurden Herbert Mißlitz auch die umfangreichen Akten vorgelegt, die die Staatssicherheit über ihn angelegt hatte. Man befragte ihn über seine damaligen Kontakte zu Mitgliedern des südafrikanischen PAC (Pan Africanist Congress) und zur Anti-IWF-Aktionswoche 1988. Die Stasiunterlagenbehörde, aus der die Akten an das BKA weitergegeben worden waren, stand damals unter Leitung von Marianne Birthler, einer ehemaligen Mitstreiterin aus DDR-Oppositionszeiten.

Nebenbei studierte er ab Ende der 1990er Jahre in Berlin Slawistik an der Humboldt-Universität und später Osteuropawissenschaften an der FU. Er fuhr Taxi und gründete den »Osteuropaservice«. Für dieses letzte Projekt betrieb Herbert wissenschaftliche Forschungen und Recherchen in Archiven, vor allem in Russland. Russland war immer sein Sehnsuchtsland, trotz aller Widersprüche und Enttäuschungen. Dort Fuß zu fassen und zu leben, davon träumte er. Dazu wird es leider nicht mehr kommen – auch der Rätekongress muss jetzt ohne ihn organisiert werden.