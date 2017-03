Merkels Strategiesorgen

Schwieriger Dreier: Trump- und Merkel-Martrioschka in Moskauer Souvenirladen. Putin fehlt Foto: Kay Nietfeld/dpa-Bildfunk

Berlin macht wieder auf Supermacht. Kurz vor Beginn des EU-Gipfels am gestrigen Donnerstag in Brüssel hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die EU vor einem Rückzug vom offenen Welthandel gewarnt. »Europa darf sich niemals einigeln, abschotten und zurückziehen«, verkündete die deutsche Regierungschefin in einer Regierungserklärung im Bundestag. Was soll man dazu sagen? Abhaken, weil Merkel immer so Sachen sagt? Oder nachfragen, was gemeint ist?

Lassen wir sie weiterreden: Europa müsse sich (statt sich abzukapseln?) vielmehr »seine Offenheit gegenüber der Welt bewahren – auch und gerade in der Handelspolitik«. Das gelte auch angesichts der nationalistischen und protektionistischen Ansätze, die weltweit »auf dem Vormarsch« seien. Nach Abschluss des CETA-Abkommens mit Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement) rief sie die EU-Partner auf, auch mit anderen Ländern entsprechende Verhandlungen über Handelsverträge »zügig« fortzuführen.

Es ist anzunehmen, dass Merkel damit nicht für ein umfassendes und faires Abkommen mit einem der früheren Haupthandelspartner plädiert hat – der Russischen Föderation. Die wird nämlich weiter routinemäßig sanktioniert. Der flammende Appell der Kanzlerin für »Freihandel« bezieht sich schlicht auf jene einschlägigen Deals, die der Entmündigung von Staaten und Bürgern im Interesse der großen Konzerne dienen – und damit absolute Priorität auf der Agenda der »Globalisierer« genießen. CETA ist da nur ein Einstieg – und entschieden ist das trotz feierlicher Unterzeichnung im Februar noch immer nicht ganz: Die Mitgliedsstaaten müssen es ratifizieren.

Damit kommen wir dem Kern der Merkelschen Sätze näher. In Belgien hatte das vorübergehende Veto der wallonischen Regierung im Herbst gegen CETA fast dafür gesorgt, dass es nicht einmal zur Unterzeichnung gekommen wäre. Noch wichtiger für die herrschenden Mehrheiten in EU und dem europäischen Kapital sind die tatsächlich großangelegten Abkommen wie TTIP (EU–USA) oder TISA (»Liberalisierung« des Handels mit Dienstleistungen zwischen 23 Staaten, u. a. EU und USA). Da drohen weitere Gefahren für ein reibungsloses Durchwinken.

In den Niederlanden steht nach den Parlamentswahlen am kommenden Mittwoch eine möglicherweise komplizierte Regierungsbildung bevor. Und nicht vergessen ist dort von vielen, wie mit dem Veto der Wählerschaft zum Assoziierungsabkommen der EU mit der Ukraine im April 2016 in Den Haag und Brüssel umgegangen bzw. nicht umgegangen worden ist: Es wurde schlicht ignoriert. Auch in anderen EU-Staaten wird der neoliberale Eifer Berlins und Brüssels nicht vorbehaltlos geteilt, man denke nur an die Visegrad-Gruppe. Und wie die politische Entwicklung in Frankreich weitergeht, ist trotz toller Umfrageergebnisse des neoliberalen Einzelgängers und bürgerlichen Hoffnungsträgers Emmanuel Macron offen.

Merkels Worte können auch als Pfeifen im Walde verstanden werden: jedenfalls vor dem Hintergrund der angedrohten Politik von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte im Wahlkampf klare Prioritäten mit »America first« gesetzt und auch protektionistische Maßnahmen nicht ausgeschlossen. Seitdem gilt vielen zumindest TTIP als gescheitert. Das ist jedoch voreilig, nicht zuletzt deshalb, weil Taten entscheiden, keine Wortblasen, wie sie von Trump und Merkel bevorzugt abgelassen werden.

In diesem Kontext hat der SPD-Politiker Matthias Platzeck eine alte Doktrin ausgebuddelt: Wandel durch Annäherung, wurde sie einst genannt. Die EU und Russland seien aufeinander angewiesen, sagte Platzeck am Donnerstag im SWR. Doch es gebe viel Möglichkeiten zur Förderung der zivilen Kontakte zwischen den Menschen beider Länder. »Das sind Dinge, die wir dringend brauchen, damit die Entfremdung zwischen unseren Gesellschaften nicht zunimmt.« Mit einer Entfremdung wachse auch die Eskalationsgefahr. Recht hat er.