Ohne gute Optionen

Im Sejm in Warschau am 21. Januar: PiS-Führer applaudieren, nachdem Oppositionsabgeordnete aus Protest den Saal verlassen haben (v. l.: der stellvertretende PiS-Sprecher Ryszard Terlecki, Pis-Chef Jaroslaw Kaczynski und Innenminister Mariusz Blaszczak) Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Einen Stich hat die Kanzlerin Jaroslaw Kaczynski sogar noch geschenkt. Mit ihrem Bekenntnis zur Wiederwahl des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk in ihrer Regierungserklärung vom Donnerstag hat sie die Interviewäußerung Kaczynskis aus der letzten Woche, Tusk sei der Kandidat Merkels (und nicht der Polens), auf den ersten Blick bestätigt.

Das fiel ihr vermutlich leicht, denn zuletzt ging das Spiel um mehr. Wenn die Informationen aus Brüssel stimmten, dass 27 der 28 EU-Staaten Einwilligung in die Bestätigung Tusks signalisiert hätten, dann war Tusk eben nicht mehr nur der Kandidat Merkels, sondern auch der Hollandes, Ruttes, Gentilonis und Tsipras’, auch der des Tschechen Sobotka, des Slowaken Fico und des Ungarn Orbán. Letzterem kommt es nur gelegen, wenn er den Schwarzen Peter des europäischen »Sorgenkindes« nach Warschau weiterreichen kann. Und es ist egal, ob diese Einheitlichkeit minus eins auf Überzeugung von der Vorzüglichkeit des Kandidaten Tusk oder auf der Einsicht beruht, dass die Kräfteverhältnisse in der EU sind, wie sie nun einmal sind: Gegen den Willen der BRD ist eine solche Personalie nicht zu entscheiden.

Die polnische Regierung hat es trotzdem versucht. Mit dem Argument, eine Bestellung Tusks entgegen dem Willen seines Herkunftslandes widerspreche dem intergouvernementalen Charakter der Zusammenarbeit im EU-Rat. Das stimmt nicht. Im Rat arbeiten 28 Regierungen zusammen, nicht, wie es sich die PiS ausmalt, Polen und der Rest der EU-Welt. Ein Vetorecht des Herkunftslandes eines Kandidaten gegen seine Bestellung, also eine Art »goldene Stimme«, sehen die Verträge nicht vor. So hat Polen den Einsatz erhöht und gedroht, die Verabschiedung des Abschlussdokuments des Gipfels – für welche Einstimmigkeit erforderlich ist – zu blockieren.

Das glich nun endgültig dem Aufstampfen des Kindes nach dem Motto »Schadet meiner Mutter gar nichts, wenn mir die Ohren abfrieren«. Die EU hatte schon viele Gipfel, in deren Abschlusserklärung die Feststellung, dass sie stattgefunden hatten, die einzig konkrete Aussage war. Blockiert worden wären dadurch aber auch Beschlüsse auf Gebieten, an denen Polen sehr wohl gelegen ist: etwa zur verstärkten Militarisierung der EU. Jaroslaw Kaczynski selbst hatte noch Anfang Februar gegenüber der FAZ über eine europäische Atommacht spekuliert, gegen die er gar nichts habe. Das wird er sich abschminken können, jedenfalls eine polnische Beteiligung daran.

Zum Zeitpunkt, als diese Zeilen geschrieben wurden, lag das Abstimmungsergebnis zu Tusk noch nicht vor. Aus polnischer Perspektive war jedes Ergebnis schlecht: Seine Wahl hätte die diplomatische Isolation des Landes offenkundig gemacht. Polen in der Personalie Tusk aber noch einmal nachzugeben, wäre ein erster Schritt in eine Richtung, die Warschau von allen Optionen für eine EU-Reform am meisten fürchtet: eine Union der mehreren Geschwindigkeiten. Rational ist das alles nur, wenn die PiS in Wahrheit sowieso etwas ganz anderes will: Polen aus der EU herausführen.