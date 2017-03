Rote Fahnen als Platzverweis

Rote Karten und Nelken gegen die reaktionäre Geschlechterpolitik der Regierung: Frauenproteste vor dem Parlamentsgebäude in Warschau am Mittwoch Foto: Reuters/Slawomir Kaminski

In mehr als 80 polnischen Städten haben am Mittwoch Demonstrationen gegen die reaktionäre Geschlechterpolitik der Regierung von Beata Szydlo (PiS) stattgefunden. Die Teilnehmerzahl lag landesweit sicher solide im fünfstelligen Bereich; einigermaßen präzise Angaben fehlen allerdings in den polnischen Medien. In Poznan etwa kamen am Mittwoch circa 4.000 Demonstrantinnen und Demonstranten jeden Alters zusammen, trotz erheblich besseren Wetters nur halb so viele wie im Oktober, als aus ähnlichem Anlass circa 8.000 Menschen gegen die Regierung protestierten.

Der kämpferischen Stimmung tat das keinen Abbruch. Erstmals seit – gefühlt – Jahren waren über einer polnischen Demonstration wieder rote Fahnen zu sehen (neben weiß-roten und EU-Bannern). Die jungen Leute, die sie trugen, hatten die Vorgabe der Veranstalter, jeder möge als »rote Karte« für die PiS-Regierung ein Blatt rotes Papier mitbringen, extensiv interpretiert und schwenkten die Fahnen mit Inbrunst. Der visuelle Eindruck von Tausenden in die Luft gestreckten roten Blättern war ohnehin der einer Massendemonstration aus alten Zeiten. Denn – so eine der Parolen – »die Revolution ist weiblich«.

Weitere Forderungen waren (Sexual)»Erziehung statt Indoktrinierung«, »Polen weltlich statt katholisch«, »Pfaffen – Finger aus meiner Unterwäsche« und Klassiker wie »Mein Körper, meine Entscheidung«. Zur Melodie des kubanischen Schlagers »Guantanamera« sangen die Massen (frei übersetzt): »Beata, leider – du hockst schon längst auf der Schleuder.« Alles in allem: viel – befreiende – Emotion, wenig Analyse. Flugblätter, von denen man auf vergleichbaren Demonstrationen in Deutschland eine ganze Plastiktüte voll mit nach Hause nehmen kann, fehlten hier völlig. Vielleicht auch deshalb, weil die Organisatorinnen des »Frauenstreiks« allen unterstützenden Organisationen nahegelegt hatten, auf separate Werbung in Form von Parteifahnen und ähnlichem zu verzichten.

Für großes Aufsehen sorgte in Poznan eine Ansprache von Joanna Jaskowiak, der Ehefrau des linksliberalen Oberbürgermeisters der Stadt. Sie forderte neben der rechtlichen auch soziale Gleichberechtigung für Frauen, gleiche Chancen für beruflichen Aufstieg und gleiches Geld für gleiche Arbeit. Dass Jaskowiak im Hintergrund der Bühne stand und während der Rede die Handtasche seiner Frau hielt, brachte ihm in den sozialen Netzwerken viel Sympathie ein. Neben der First Lady der Stadt sprachen Gewerkschafterinnen und Lehrerinnen, eine Vertreterin des LGBT-Spektrums (die Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bi- und Transgender) und eine Rentnerin, die die Frauen ihrer Generation aufforderte, sich im Alter nicht mit dem Griff zur Fernbedienung zufriedenzugeben, sondern sich zu engagieren.

Die Reaktionen offizieller Vertreter waren diesmal vorsichtig. 2016 hatte PiS-Fraktionssprecherin Beata Mazurek zu den Protesten nur zu sagen gewusst, dass die Teilnehmerinnen »spönnen«, und andere PiS-Politiker hatten Chauvisprüche nach dem Motto »Haben die sonst nichts zu tun?« oder »Die haben wohl zu wenige Kinder« abgesondert. Diesmal erklärte der Regierungssprecher schmallippig, man unterstütze die Proteste nicht, »respektiere« sie aber.

Das entspricht nicht wirklich den Tatsachen. Wo sie glaubt, es sich leisten zu können, sucht die PiS die Proteste zumindest durch Einschüchterung einzudämmen. Erst vor wenigen Wochen entgingen neun Lehrerinnen im oberschlesischen Zabrze nur knapp einem Disziplinarverfahren wegen Unterstützung der Proteste vom Oktober. Der Vorsitzende der Betriebsgruppe der PiS-nahen Pseudogewerkschaft »Solidarnosc« an der Schule, wo die Frauen in der Pause im Treppenhaus ein Selfie in schwarzer Kleidung geschossen und dieses ins Netz gestellt hatten, hatte sie wegen »Politisierung« der Einrichtung denunziert.

Im Verlauf des Verfahrens, bei dem prominente Anwälte die Frauen kostenlos verteidigten, gelang es, die Vorwürfe abzuwehren. Aber nur mit dem Argument, es habe sich schließlich um eine Sonderschule für geistig Behinderte gehandelt. Wie die Teilnehmerinnen hier außerhalb des Unterrichts ihre Schüler durch dieses Selfie hätten agitieren und beeinflussen sollen, sah auch der Vorsitzende der Disziplinarkammer nicht ein. Was nur heißt, dass die Drohung mit ähnlichen Repressalien bei Protesten an allgemeinbildenden Schulen im Raum steht.