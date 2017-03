Hamburg schiebt Afghanen ab

Am 12. Februar demonstrierten Aktivisten in Hamburg als Flugkapitäne verkleidet gegen die Abschiebungen nach Afghanistan Foto: dpa/Axel Heimken

Wegen der katastrophalen Sicherheitslage in Afghanistan haben Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen Abschiebungen von Flüchtlingen in das Land am Hindukusch ausgesetzt. Nicht so das von SPD und Grünen regierte Hamburg. Der Stadtstaat hat sich an den drei Sammelabschiebungen nach Kabul am 15. Dezember, am 24. Januar und am 22. Februar beteiligt. So waren von Hamburg elf Afghanen für die Abschiebung im Februar über München vorgesehen. Am Ende flogen nur zwei mit, alle anderen durften aufgrund gerichtlicher Entscheidungen oder Erkrankungen nicht zurückgeschickt werden. Mit einer Anfrage hat die Linksfraktion in der Bürgerschaft jetzt aufgedeckt, wie rigoros die Stadt bei den Abschiebungen vorgeht.

In seiner Antwort musste der Senat einräumen, dass zwei der Männer, die abgeschoben werden sollten, Christen sind. Ein weiterer gehört der Minderheit der Hasara an. Beide Bevölkerungsgruppen sind Verfolgungen ausgesetzt. Christiane Schneider, flüchtlingspolitische Sprecherin der Linksfraktion, konstatierte, die Landesregierung halte sich nicht an ihr Versprechen, lediglich Straftäter und alleinreisende Männer mit »noch nicht verfestigtem Aufenthalt« abzuschieben. Offenbar seien ihr »die moralischen und rechtsstaatlichen Koordinaten völlig durcheinander geraten«, erklärte Schneider am Dienstag. »Während in Kabul jede Woche Menschen durch Anschläge sterben, schiebt der rot-grüne Senat ohne jede Scham weiter nach Afghanistan ab.«

Wie Schneiders Anfrage ergab, lebten alle elf von der Stadt für die »Rückführung« Ausgesuchten schon lange in Hamburg. Drei von ihnen hielten sich bereits länger als 21 Jahre in der Stadt auf, drei weitere mehr als sechs Jahre. Nur drei von ihnen haben laut Senat Straftaten begangen. Zwei waren auf Bewährung verurteilt, ein dritter zu einer Freiheitsstrafe von weniger als zwei Jahren.

Auch zum Suizidversuch eines der elf Afghanen hat Schneider Details erfragt. Der 28jährige Ali Reza K. hatte sich am 14. Februar mit einer Rasierklinge sechsmal ins Handgelenk geschnitten, als er in der Ausländerbehörde festgenommen werden sollte. Im Interview mit der tageszeitung (24. Februar) sagte K., er sei seit sechs Jahren in Hamburg, habe seit vier Jahren einen Job, im Dezember sei seine Duldung abgelaufen. Seine Frau habe ebenfalls Asyl beantragt, wohne in Lübeck. Auf die Frage Schneiders, warum der verheiratete Mann abgeschoben werden sollte, antwortete der Senat lapidar: »Es liegt keine nach deutschem Recht anerkannte Eheschließung vor.« Ali Reza K. sagte der taz, er habe ein offizielles Dokument, die Ehe sei nach afghanischem Recht geschlossen worden.

Grundlage der jüngsten Abschiebungen ist eine Vereinbarung mit Afghanistan vom Herbst 2016, die von Menschenrechtsorganisationen, den Oppositionsparteien, aber auch von der SPD, scharf kritisiert worden war. Kanzleramtschef Peter Altmaier verteidigte die Maßnahmen Ende Februar auf einem Symposium zur Flüchtlingspolitik in Berlin. Im vergangenen Jahr seien 3.000 Afghanen »freiwillig« in ihre Heimat zurückgekehrt, sagte der CDU-Politiker. »Das würden sie nicht tun, wenn es dort nicht sichere Gegenden gäbe.« Zwar herrschten in etlichen Gebieten »bürgerkriegsähnliche Zustände«. Dies werde aber bei der Entscheidung über Abschiebungen berücksichtigt, behauptete Altmaier.