»Getex« war nur der Anfang

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) informierten sich am Donnerstag in der Werdenfels-Kaserne in Murnau über den Fortgang der gemeinsamen Übung von Bundeswehr und Polizei, Getex 2017 Foto: dpa/Sven Hoppe