EU-Front gegen Polen

Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo am Donnerstag bei ihrer Ankunft zum EU-Gipfel in Brüssel Foto: REUTERS/Dylan Martinez

Vor dem zweitägigen EU-Gipfel, der am Donnerstag in Brüssel begann, stellte Angela Merkel gegenüber Polen klar, wer Herr im Hause ist. Die polnische Regierung der konservativen Partei PiS lehnte bis zu Beginn der Sitzung des Europäischen Rats um 15.30 Uhr die Wiederwahl von dessen Präsident Donald Tusk ab und drohte damit, den Gipfel platzen zu lassen. Die deutsche Bundeskanzlerin hatte am Vormittag im Bundestag dagegen erklärt: »Deutschland wird die Wiederwahl Tusks unterstützen«.

Wegen der Meinungsverschiedenheiten traf sie sich in Brüssel eine halbe Stunde vor der Ratssitzung mit der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo, die aber noch beim Hineingehen an ihrer Linie festhielt. Sie erklärte: »Es gibt kein Einverständnis dafür, dass der EU-Ratspräsident, wer auch immer es wird, ohne die Einwilligung seines Herkunftslandes ernannt wird«. Und fügte hinzu: »Die Länder, die das nicht verstehen, führen zur Destabilisierung.« Zuvor hatte Polens Außenminister Witold Waszczykowski damit gedroht, den Gipfel zu torpedieren. »Wir werden alles tun, damit die Abstimmung heute nicht stattfindet«, sagte er dem Fernsehsender TVN 24. Malta, das zur Zeit den EU-Vorsitz stellt, lehnte eine Verschiebung der Wahl aber ab.

PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski betrachtet Tusk als persönlichen Feind. Die Partei nominierte am Wochenende den polnischen Europaabgeordneten Jacek Saryusz-Wolski als Kandidaten für das Amt. Er galt jedoch als chancenlos und zog nach ungarischen Angaben seine Kandidatur zurück. Am späten Nachmittag wurde Tusk von 27 Staats- und Regierungschefs gegen die Stimme der polnischen Ministerpräsidentin erneut berufen.

Die Wahl sollte als erster Tagesordnungspunkt eigentlich nur wenig Raum einnehmen. Hauptthema des Frühjahrsgipfels ist traditionell die wirtschaftliche Lage. Merkel hob als wichtiges Vorhaben den Ausbau des Freihandels hervor. Verhandlungen zu einem entsprechenden Vertrag mit Japan seien weit vorangekommen, auch mit China gebe es in Handelsfragen Fortschritte. Ein zentrales Thema sei auch die Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. (AFP/dpa/jW)