Maracaibo. Mit »Hilfe von oben« hat der brasilianische Fußballverein AF »Chape« Chapecoense den ersten internationalen Auftritt nach dem Flugzeugabsturz gemeistert, bei dem im November 19 Spieler und 24 Betreuer des Klubs ums Leben gekommen waren. Die erste Auslandsreise nach dem Unglück führte das neu zusammengestellte Team in der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Gegenstück zur Champions League, nach Venezuela. Im Stadion »Pachencho Romero« in Maracaibo wurden die Gäste von den Fans des venezolanischen Landesmeisters Zulia FC mit warmem Applaus empfangen. Als »Chape«-Linksverteidiger Reinaldo dann in der 33. Minute einen Freistoß von der Torauslinie direkt in die Maschen der Hausherren zirkelte, sanken er und seine Kollegen im Kreis auf die Knie, streckten die Arme gen Himmel und sprachen ein kurzes Gebet (Foto). Sie wiederholten diese Zeremonie, als Luiz Antônio in der 69. Minute aus 17 Metern trocken zum 2:0 abzog. Und nach dem Anschlusstreffer durch den Ex-Gladbacher Juan Arango (78.), der nach 19 Wanderjahren in seine Heimat zurückgekehrt ist, hielt das Abwehrbollwerk der Gäste.

Der Gottesglaube hat in der Hafenstadt im Nordwesten Venezuelas, die mit mehr als zwei Millionen Einwohnern zu den Metropolen der Karibik gehört, schöne Tradition. Vor der Kirche »La Chinita« soll einer Frau einst die Jungfrau Maria erschienen sein – auf einem Waschbrett, das heute den Altar ziert. Täglich besuchen Hunderte Gläubige diesen Wallfahrtsort. In die Filmgeschichte ging Maracaibo 1974 als Kulisse der Klamotte »Porgi l’altra guancia« (»Zwei Missionare«) ein, in der Bud Spencer und Terence Hill als Pater Pedro und Pater Blauauge die Ortsansässigen zum Christentum bekehren sollen. Schon weil letzterer nur einem Gefängnispfarrer die Kutte geklaut hat, lassen sie das lieber und verbünden sich statt dessen mit den Sklaven gegen die Kolonisatoren aus Europa. Am Ende wird Pater Pedro im Urwald zum Häuptling gewählt. Denn nur einem guten Menschen fällt die Kokosnuss in die Hände und nicht auf den Kopf.

Nach dem Auswärtssieg in Maracaibo steht »Chape« an der Spitze der Copa-Gruppe 7. Die Gruppengegner Lanús (Argentinien) und Nacional (Uruguay) treffen am heutigen Donnerstag aufeinander. (jW)