Auch hier geht es um Gleichberechtigung: Näherinnen auf den Barrikaden in »We Want Sex« Foto: © Tobis Film/Foto: ARD

Auf dem Nockherberg 2017

Die Starkbierprobe

Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg: Mama Bavaria alias Luise Kinseher sagt allen die Meinung. Im Singspiel auf der Bühne soll es laut Regisseur Marcus H. Rosenmüller und Autor Thomas Lienenlüke unter dem Titel »Scheining« um Wahrheit und Fälschung gehen. Erstmals mit dabei: Martin Schulz! Durch das Liveprogramm führen Amelie Fried, Christoph Deumling und Eva Mähl. Schön wird’s!

BR Fernsehen, 18.30

Malala – Ihr Recht auf ­Bildung

Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai wurde in ihrer Heimat Pakistan von den Taliban auf die Todesliste gesetzt, weil sie sich für das Recht auf Bildung von Mädchen einsetzt. Dokumentarfilmer Davis Guggenheim zeigt, wie Malala, ihr Vater Zia Yousafzai und ihre Familie den Kampf für das Recht auf Bildung aller Mädchen weltweit unterstützen.

3sat, 20.15

We Want Sex

Swinging Sixties in London, aus dem Radio tönt »Wooly Bully«, Mary Quants Minirock hat die Modewelt revolutioniert: Doch davon bekommen die Arbeiterinnen im Ford-Werk Dagenham nur wenig mit. Ihr Leben spielt sich ab zwischen Nähmaschinen, Sozialbauviertel und einem Pint nach der Arbeit. 1968 arbeiten hier 55.000 Männer und 187 Frauen, die in mühevoller Arbeit Bezüge für Autositze zusammennähen. Eine von ihnen: Rita O’Grady. Doch in der stickigen Halle beginnt es zu brodeln. Die Näherinnen, alle qualifizierte Fachkräfte, werden in die Lohngruppe für ungelernte Kräfte zurückgestuft. Das bringt sie auf die Barrikaden. Und der Titel? Abwarten! GB 2010. Regie: Nigel Cole.

Arte, 20.15

UEFA Champions League: Borussia Dortmund – Benfica Lissabon

Achtelfinale, Rückspiel. Na klar, was soll das ZDF sonst am Internationalen Frauentag senden? Und bei RTL läuft »Der Bachelor«. Oh, Mann! Modera­tion: Jochen Breyer. Gäste: Oliver Kahn.

ZDF, 20.25

Kriegsfotografinnen

Mehr Frauen als Männer berichten heute aus Krisengebieten. Manche kommen an Orte, die Männern verwehrt sind. Der Film stellt Frauen vor, deren Kriegsfotos in den letzten 100 Jahren um die Welt gingen und immer noch gehen: Das Bild von Lee Miller in Hitlers Badewanne ist legendär. Camille Lepage starb zu jung, um Geschichte zu schreiben. Die Französin dokumentierte die Greuel im Bürgerkrieg von Zentralafrika. Ihre Mission musste sie mit dem Leben bezahlen.

SWR, 23.30