Nachschlag: Betrug und Selbstbetrug

VW Tiguan auf deutscher Autobahn Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Das Politmagazin »Frontal 21« hatte es am gleichen Abend nochmals zusammengefasst: Seit 2006 ist klar, dass die von VW und Co. angegebenen Abgaswerte von Dieselautos manipuliert sind. Die Behörden waren informiert, schritten aber nicht ein, sondern beteiligten sich an der Vertuschung. Die Kanzlerin intervenierte in den USA, um kostspielige Nachbesserungen zu verhindern. Hinzu kommt der Selbstbetrug der Autofahrer: Dass die Werte nicht stimmen, konnte jeder vermuten. Schließlich wird auch bei den Angaben über den Verbrauch betrogen – was sich beim Tanken feststellen lässt. Woher rührt das Wegschauen? Hier setzte die »Anstalt« an: Die Kabarettisten attackierten nicht allein die staatliche Förderung schädlicher Technik. Treffsicher legten sie die Arroganz und Ignoranz der Autofahrer bloß, ohne die die Geschäfte der Automafia längst nicht so geschmiert liefen. Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf – das ist die Moral, die auf den Straßen täglich durchexerziert wird. (jt)