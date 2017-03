Lied im Herzen

Zu jW vom 15. Februar: »MDR killt ­Friedenstaube« (Schreiben an den MDR)

(…) Warum sollte das Lied »Kleine weiße Friedenstaube« »ideologisch unvertretbar« sein? Ich darf Sie sehr bestimmt darauf hinweisen, dass die Friedenssehnsucht so alt ist wie die Menschheit selbst. Sie ist keine Erfindung der DDR. Kein Geringerer als Pablo Picasso hat die Taube als Symbol des Friedens gemalt. Sie ist als Bildnis der ganzen Welt zugänglich im Museum of Modern Art in New York. Sie ist ein Gleichnis in der biblischen Geschichte und steht als Zeichen der Versöhnung Gottes mit den Menschen bereits in der Bibel. Sie scheinen nicht zu wissen, wie viele Angehörige meiner Generation dieses Lied noch im Kopf und im Herzen tragen. Die Frage Krieg oder Frieden kann man nicht mit Paragraphen beantworten, das Recht auf Leben ist ein fundamentales Menschenrecht und setzt Frieden voraus. Sollten Sie diese Zusammenhänge anders sehen, würden Sie sich in meinen Augen durch ein Sendeverbot zum Handlanger kriegerischer Kräfte in der Welt machen. Die Schöpferin dieses Liedes, Frau Erika Schirmer, ist übrigens kürzlich erst mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bitte übermitteln Sie Ihren Mitarbeitern mit Nachdruck meine Meinung zu dieser Angelegenheit.

Friederike Raschke, Leipzig

Verantwortungslos und leichtfertig

Zu jW vom 22. Februar: »Sicher in den Tod«

In Afghanistan sei die Zivilbevölkerung nicht das »Ziel« von Angriffen, sondern nur »Opfer«. Keine Satire kann diese ungeheuerliche Aussage von Innenminister Thomas de Maizière überbieten. Aber die Betroffenen können sicher nicht darüber lachen, dass man sie in den Tod zurückschickt. Da beruhigt es sie kaum, wenn sie nicht zielgerichtet, sondern »nur versehentlich« getötet werden. Doch können wir Bundesbürger es lustig finden, dass ein hiesiger Politiker so verantwortungslos und leichtfertig mit dem Leben von Menschen umgeht? Oder müssen wir nicht alle eher selbst Angst haben vor solchen erbarmungslosen Entscheidungsträgern?

Monika Neidnicht, Gemeinde Niedergörsdorf

Aufrüsten statt Sozialleistungen

Zu jW vom 22. Februar: »Enormer Appetit«

(…) Sie nennen es »Sicherheitskonferenz« und beschließen, mit noch mehr Waffen die Welt »sicherer« zu machen. Das kostet Geld, da muss bei den Sozialleistungen gespart werden. Während der designierte Kanzlerkandidat der SPD die Hartz-IV-Empfänger mit Versprechungen für sich gewinnen will, redet der CDU-Staatssekretär Jens Spahn aus dem Finanzministerium Klartext: Sozialleistungen ab und zu kürzen, mehr auf die Verteidigungsausgaben schauen. Imperialismus kennt keine Solidarität, nicht einmal Wohltätigkeit. Wer bedroht eigentlich die BRD, gegen wen muss sie sich verteidigen? Mit ernsten Stirnfalten verwies die deutsche Kriegsministerin auf den IS-Terror, die Situation in Mali und Afghanistan und die wichtige Präsenz deutscher Soldaten im Baltikum. Wo bleibt der Aufschrei der Linken, der einzigen Antikriegspartei? (…)

Eva Ruppert, Bad Homburg

Als Politiker glaubwürdig?

Zu jW vom 17. Februar: »Bummi in der ­Löwengrube«

(…) Wenn Dietmar Bartsch sich dazu bekennt, dass das, wozu er 1987 stand, heute nicht mehr gilt, so ist das legitim. Aber dann doch bitte konsequent! Also: den Doktortitel zurückgeben! Alles andere ist schon in Worten nicht ehrlich – wie kann dann ein solcher Mensch als Politiker glaubwürdig sein? Aber nur mit glaubwürdigen Politikern, die konsequent für linke Ansätze stehen, können wir Bürgerinnen und Bürger aufklären und als Wählerinnen und Wähler gewinnen.

Ulrike Bretschneider, Frohburg

Korrekturen an »Agenda 2010«?

Zu jW vom 2. März: »Wind of Schulz in ­Passau«

(…) Martin Schulz genießt große mediale Aufmerksamkeit. In der Vergangenheit schwor Schulz auf die »Agenda 2010« und hob Gerhard Schröders Leistung hervor. Als möglicher Kanzler will er an ihr Korrekturen vornehmen. Mit der Verlängerung der Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I oder der Reduzierung zeitlich befristeter Arbeitsverträge (acht Prozent) greift er berechtigte Ängste auf. Bleibt zu fragen, warum die SPD nicht schon heute diese Vorschläge in den Bundestag einbringt. Als SPD-Vorsitzender, ohne Regierungsamt, könnte Schulz voll auf Angriff setzen. Die SPD, Schöpferin der »Agenda 2010«, will diese korrigieren, während Kanzlerin Merkel sie vehement verteidigt. Übrigens, schon 2013 sprach der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück von Fehlern bei der »Agenda 2010«. Sehr vage äußert sich Martin Schulz zu außenpolitischen Fragen wie der Haltung zu Russland, Perspektive der NATO, Auslandseinsätzen der Bundeswehr oder dem Veto der Bundesregierung gegen ein weltweites Abkommen zur Vernichtung aller nuklearen Waffen.

Wilfried Schubert, per E-Mail

Es geht um Pressefreiheit

Zu jW vom 2. März: »Rechte Hetzer ­›geistesverwandt‹«

Die Stellungnahme von Ulla Jelpke zum Umgang von Erdogan, »Pegida« und AfD mit der Presse ist nicht sehr gelungen ausgefallen. Sosehr man die Angriffe sowohl des türkischen Staates als auch des Pegida-Chefs und der AfD-Funktionsträger scharf verurteilen muss, sowenig bringt es, der Chimäre »Lügenpresse« eine Halluzination von »freier Presse« gegenüberzustellen. Den Kampf gegen Nationalchauvinismus sollten Linke nicht von bürgerlich-liberalen Positionen aus führen. Es geht um Pressefreiheit. Eine »freie Presse« gibt es nicht. Presse ist und bleibt interessen- und standpunktgesteuert, ein Tendenzbetrieb. Warum wohl lese ich sonst die junge Welt und nicht einfach andere Zeitungen? (…) Und dass hinter den bürgerlichen Hauptmedien schon immer einflussreiche Kreise steckten, ist nun wahrlich nicht neu. Neu ist nur deren gewachsener Grad an Primitivität und Ignoranz. (…)

Peter Andreas Schöbel, per E-Mail