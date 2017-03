Maximal pragmatisch

Keiner kannte Brechts Leben so genau wie Werner Hecht (1926–2017) Foto: (c) dpa - Fotoreport/ Fotograf: Erwin Elsner

Der Bertolt-Brecht-Forscher Werner Hecht ist am 26. Februar im Alter von 90 Jahren verstorben. Am 18. Dezember 1926 in Leipzig geboren, studierte er bei Hans Meyer und wurde anschließend enger Mitarbeiter Helene Weigels während deren Intendanz am Berliner Ensemble (BE). Er war von 1959 bis 1973 als Mitarbeiter für Regie und Dramaturgie am BE beschäftigt und leitete von 1971 bis 1990 das Brecht-Zentrum. Als Mitherausgeber verantwortete er ab 1988 die »Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe« der Werke Brechts. Seine bedeutendste wissenschaftliche Leistung war aber die Erarbeitung der »Brecht-Chronik« (1997). Obgleich einer der wichtigsten Brecht-Experten der DDR, passte er sich den neuen Bedingungen in der erweiterten BRD schnell an und vertrat nach 1990 Positionen, welche den ostdeutschen Sozialismus diskreditierten. In seinem letzten Buch »Die Mühen der Ebenen. Brecht und die DDR« (2013) reduzierte er das komplizierte solidarisch-kritische Verhältnis von Brecht und SED auf einen Gegensatz zwischen einem großen kommunistischen Künstler und einem Parteiapparat, der ihn angeblich zu sabotieren suchte. Hecht hielt zuletzt sogar eine Ermordung Brechts durch die Staatssicherheit für denkbar. (pm)

Mit Werner Hecht starb am 26. Februar einer der bekanntesten Brecht-Forscher der DDR. Wissenschaftliche Verdienste hat er sich vor allem mit Editionen von Brechts Werk erworben sowie mit der Ausarbeitung der fast alle Tage in Brechts Leben minutiös aufschlüsselnden Chroniken, die er ständig zu ergänzen suchte. Damit schuf er der Forschung ein wichtiges Orientierungsinstrument.

Helene Weigel hatte Hecht 1959 als Dramaturgen ans Berliner Ensemble geholt. Bald wurde er ihr wohl engster Berater, auch in brenzligen politischen Fragen der in beiden deutschen Staaten koordinierten Herausgabe von Brechts Werken. Mit seiner Unterstützung setzte die Weigel gegen große Widerstände durch, dass Brechts Arbeitsjournal, das in vielem der offiziellen Geschichtsschreibung der DDR widersprach, bei Suhrkamp und dann im Aufbau-Verlag erschien – jeweils ungekürzt.

Auch ich habe Hecht als politisch mutigen Mann kennengelernt, der als Leiter des Brecht-Zentrums einen von mir für die Brecht-Tage 1985 eingereichten Vortrag über den Vergleich politischer Ansichten Brechts und Antonio Gramscis annahm. Die Artikelfassung des Vortrags hatte zuvor die Zeitschrift für Philosophie höhnisch mit der Bemerkung abgelehnt, dass es Brecht nicht gerade zur Ehre gereiche, wenn er ähnlich fragwürdige Ansichten wie Gramsci vertreten hätte. Hecht dagegen ermöglichte einer jungen Frau einen erfolgreichen Auftritt vor internationalen Brecht-Forschern und nahm den Beitrag auch in den Tagungsband auf.

Hart aneinander gerieten wir indes, als ich mich mit Brechts Frauen beschäftigte. Er stellte mir großzügig eine dicke Mappe mit westdeutschen Kritiken des von ihm edierten Bandes »Gedichte über die Liebe« zur Verfügung, die Brecht Machotum, Pornographie und Frauenverachtung vorwarfen. Mit der Frechheit der Jugend schrieb ich in einer Kritik des Bandes, die ich in einer westdeutschen und einer DDR-Zeitung unterbrachte, dass nicht Brecht, sondern die Editionskonzeption der Gedichte pornographisch sei. Durch explizites Verschweigen biographischer Bezüge hätte sie die Grenzen zwischen biographischen, halb-biographischen und Rollengedichten verwischt und so der Verunglimpfung Brechts Vorschub geleistet. Das nahm mir Hecht übel, und er legte der Herausgabe meines Buchs »Ein akzeptabler Mann« (1987) bei etlichen Verlagen schwere Steine in den Weg. Als es schließlich doch im Buchverlag Der Morgen erschien, schrieb er einen Totalverriss in der Weltbühne, der jedoch, karrikiert im Eulenspiegel, eher zum Werbegag geriet.

Meine Erwartung, dass ich es mir nun mit dem Brecht-Zentrum verdorben hatte, war falsch. Erstaunlicherweise gestalteten sich unsere persönlichen Begegnungen danach recht freundlich, und wir pflegten hin und wieder wissenschaftlichen Austausch. So schlug Hecht vor, meine Entzifferung von Elisabeth Hauptmanns Tagebuch von 1926 mit der seinen zu vergleichen, um Widersprüche zwischen meinem Buch über sie und seiner Chronik zu vermeiden. Diese pragmatische Fähigkeit zur Versöhnung hatte er wohl von Brecht und Weigel.