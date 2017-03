Die Überbank

Die EZB-Zentrale in Frankfurt am Main Foto: Ralph Orlowski/Reuters

Banker regieren die EU. In Brüssel stellten am Mittwoch der frühere griechische Finanzminister Gianis Varoufakis und der Abgeordnete im EU-Parlament für die Partei Die Linke, Fabio De Masi, die Kampagne »Blackbox EZB« vor. Sie fordern den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, auf, brisante Papiere offenzulegen.

De Masi sagte, er werde in der Sprache des deutschen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble sprechen, damit sich Varoufakis in Brüssel »wie zu Hause« fühle. Die Europäische Zentralbank hatte als Teil der sogenannten Troika im Juni 2015 die griechische Regierung gezwungen, neue Kredite auf alte Schulden zu türmen, sagte De Masi. Als Voraussetzung für neues Geld habe Athen Sozialkürzungen umsetzen müssen. Die großen griechischen Banken wurden geschlossen. Doch ob solche Deals mit geltendem EU-Recht vereinbar sind, waren sich die Notenbanker nicht sicher. Sie beauftragten eine private Anwaltskanzlei mit einer Einschätzung. De Masi hatte EZB-Präsident Mario Draghi aufgefordert, ihm dieses Gutachten auszuhändigen, doch der verweigerte. Um doch einen Einblick in das brisante Dokument zu bekommen, haben De Masi und Varoufakis vor einer Woche eine öffentliche Anfrage gestartet, der sich mehr als 25.000 Personen angeschlossen haben. Außerdem hat die Linksfraktion im Europaparlament ein Rechtsgutachten erstellen lassen, das zu dem Ergebnis kommt, dass die EZB nicht berechtigt ist, die Herausgabe des Dokuments zu verweigern. Das Gutachten werde Grundlage einer möglichen Klage gegen die EZB sein, sollte diese ihre Weigerung aufrechterhalten.

Die Kampagne soll bis zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März laufen. Zu den Unterstützern zählen neben der Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Bundestag, Sahra Wagenknecht, die französischen Präsidentschaftskandidaten der sozialistischen Partei, Benoît Hamon, und der Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, sowie zahlreiche Ökonomen wie James Galbraith, Gustav Horn oder Jeffrey Sachs.

»Erpressung gehört nicht zum Mandat der EZB«, erklärte De Masi in einer Pressemitteilung. Indem sie griechischen Banken die Liquidität beschnitt, um Rentenkürzungen, Steuererhöhungen und Privatisierungen zu erzwingen, habe sie ihr Mandat überschritten. Varoufakis rief dazu auf, das Problem zu lösen, das Europa immer weiter auseinandertreibe: die Euro-Zone. Die EZB habe mehr Macht als jede andere Zentralbank der Welt. Andererseits gebe es keine Zentralbank, die sich so wenig Einfluss auf politische Gestaltungsmacht in ihrer Charta verpflichtet habe. Den Entscheidungen des Schattenkabinetts von Draghi, dem Rat der EZB sowie den Finanzministern der Euro-Gruppe werde blind vertraut. Die EZB sei ein Organ der EU, das in den Verträgen der Union überhaupt nicht existiere. »Draghi schien sich im Juni 2015 nicht sicher zu sein, soliden legalen Boden unter seinen Füßen zu haben«, sagte Varoufakis. »Herr ­Draghi, wenn Sie rechtmäßig gehandelt haben, warum verweigern Sie dann gegenüber den europäischen Bürgern die Veröffentlichung des Rechtsgutachtens?«

Griechenland hängt seit 2010 am Tropf der Finanzhaie. Die Troika aus EZB, Internationalem Währungsfonds (IWF) und EU-Kommission war auch am Mittwoch samt Vertretern des Euro-Finanzstabilitätsmechanismus ESM in Athen, um zu überprüfen, ob die Regierung weitere Kürzungen umgesetzt hatte. Weitere 3,6 Milliarden Euro soll die Syriza-Regierung der Bevölkerung abknapsen. Es geht in erster Linie um die Senkung des Einkommenssteuer-Freibetrags von 8.636 Euro auf etwa 6.000 Euro. Zudem werden weitere Rentenkürzungen und weitere tiefe Einschnitte im Arbeits- und Streikrecht verlangt. Athen fordert dafür Maßnahmen, die die Wirtschaft ankurbeln würden – wie die Senkung des Mehrwersteuersatzes für den Tourismusbereich. Am Donnerstag soll die Arbeitsgruppe der Eurogruppe über den Werdegang der Verhandlungen informiert werden.

Nach Darstellung der griechischen Seite habe man sich in zahlreichen Punkten geeinigt. Es gebe jedoch »noch vier oder fünf Themen«, über die noch verhandelt werden müsse, sagte ein hochrangiger griechischer Funktionär nach einer Sitzung am Mittwoch morgen, meldete Reuters. Ob und wann es zu einer Einigung auf Arbeitsebene (»Staff Level Agreement«) komme, sei am Mittwoch jedoch unklar geblieben. Im Juli muss Athen mehr als sieben Milliarden Euro an verschiedene Gläubiger zahlen. Das Geld dafür hat Athen nicht.

Anders als von der EU-Kommission prognostiziert, liegt die Wirtschaft des Landes auf schwachem Niveau. Brüssel hatte erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes um 0,3 Prozent zulegen würde, der IWF hatte sogar noch 0,1 Prozent draufgelegt. Beide rechnen mit einer deutlichen Belebung. Die Wirtschaft soll dieses Jahr um 2,7 Prozent wachsen. Die Realität sieht anders aus. Das Bruttoinlandsprodukt verharrte mit 184,5 Milliarden Euro auf dem Niveau von 2015, wie das Statistikamt Elstat am Mittwoch in Athen mitteilte. 2008 hatte das Land noch ein BIP von 337 Milliarden Euro ausgewiesen.