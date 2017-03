Wirrwarr der Spaltung

Matteo Renzi hofft, von der Zerstrittenheit der Linken profitieren zu können Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Zumindest eines hat die Gründung der neuen Partei Italienische Linke (Sinistra Italiana, SI) am 18./19. Februar bewirkt. Sie hat, wie die Tageszeitung La Repubblica danach schrieb, die Spaltung der regierenden Demokratischen Partei (Partito Democratico, PD) herbeigeführt und, was das regierungsnahe Blatt nicht erwähnte, deren sozialdemokratisches Outfit zur Farce gemacht. Vor allem aber offenbarte die Gründung der SI die Zerrissenheit der Linken.

Beim gegenwärtig laufenden jährlichen Umtausch der Parteiausweise haben etwa 100.000 Angehörige der PD ihre Mitgliedschaft nicht erneuert. Somit hat die PD nur noch etwa 400.000 eingeschriebene Unterstützer. Die SI, deren Grundstock die Partei Linke und Umwelt (SEL) mit etwa 50.000 Mitgliedern stellte, verzeichnete 21.000 Beitritte. Diese dürften größtenteils aus der PD kommen.

Der frühere Ministerpräsident Massimo D’Alema, der einst an der Spitze der Linksdemokraten (DS) stand, die 2007 mit der katholischen Zentrumspartei Margherita zur heutigen PD fusionierten, sprach am Mittwoch in La Repubblica von einem »Befreiungsschlag«, nun müsse man sich vorwärts orientieren. D’Alema unterstützt eine inzwischen von bisherigen PD-Linken formierte »Bewegung für Demokratie und Fortschritt«, aus der eine neue PD hervorgehen soll. Eine zweite Gruppe ist das von dem parteilosen früheren Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Pisapia, formierte »Lager des Fortschritts«, das beträchtlichen Zulauf von ausgeschiedenen aber auch in der PD verbliebenen Linken erhält. Es wird unterstützt von der ebenfalls parteilosen Präsidentin der Abgeordnetenkammer, Laura Boldrini, die 2013 auf der Liste der SEL ins Parlament kam. Beide Gruppierungen propagieren eine Rückkehr zur traditionellen Politik von »Mitte-links« und erklären sich zur Zusammenarbeit mit der jetzigen PD bereit, wenn Renzi nicht an deren Spitze zurückkehrt.

Die Entscheidung wird bei den für Ende April angesetzten Vorwahlen der PD fallen, an denen alle wahlberechtigten Italiener teilnehmen können. Zwei Kandidaten wollen gegen Renzi antreten, der im Februar von seinem Amt als Parteichef zurückgetreten war, sich aber erneut bewirbt: Der Regierungschef der Region Apulien, Michele Emiliano, und der derzeitige Justizminister Andrea Orlando. Emiliano will, wenn er gewählt wird, nicht für den Posten des Premiers kandidieren, für den der derzeitige Amtsinhaber Paolo Gentiloni nominiert werden soll.

Für Renzi kommt die offenkundige Zerstrittenheit wie gerufen, kann er sich doch, wie die linke L’Unità am Dienstag schrieb, als Mann der Einheit der Partei und starker Kandidat für das Amt des Regierungschefs präsentieren. Zugleich warnt das Blatt, dass der »neue« Renzi »der alte« sei. Er setze auch weiterhin vor allem auf die bürgerliche Mitte und auf Stimmen von rechts. Werde er wieder zum Vorsitzenden gewählt, würden vorgezogene Parlamentswahlen, die regulär erst im Frühjahr 2018 anstehen, immer wahrscheinlicher.

In der kaum drei Wochen alten SI ist bereits ein Streit über die Zusammenarbeit mit der PD ausgebrochen. Während SI-Chef Nicola Fratoianni mit ihr kooperieren will – auch wenn Renzi wieder deren Führung übernimmt –, lehnt der aus der SEL kommende zweite Mann Arturo Scotto das ab. Er will mit dem »Lager des Fortschritts« zusammenarbeiten.

Gemeinsam ist allen vorgeblichen Opponenten des rechten Kurses von Renzi, dass sie, wie die kommunistische Onlinezeitung Contropiano die Vorgänge einschätzte, keine antikapitalistischen Positionen beziehen und bereit wären, den bei der PD-Gründung 2007 verkündeten »Pakt zwischen Arbeitern und Bourgeoisie« mitzutragen.