Staatsunternehmen sollen einspringen

In Beijing tagt der Nationale Volkskongress Foto: Damir Sagolj/Reuters

Die chinesische Führung setzt auf einen fundamentalen industriellen Umbau im Nordosten der Volksrepublik. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping erklärte am Dienstag mit Delegierten des aktuell in Beijing tagenden Nationalen Volkskongresses, die Strukturreform sei unausweichlich für die Revitalisierung dieser Region.

Die dortigen Provinzen Liaoning, Jilin und Heilongjiang gehörten zu den ersten Gebieten Chinas, die industrialisiert wurden. Traditionell sind hier Stahl- und Automobilindustrie sowie Schiffswerften und Erdölraffinerien angesiedelt. Ganz gleich in welchem Stadium sich Chinas Entwicklung befinde, die Realwirtschaft werde immer die Grundlage für das Wachstum und für das Erlangen der Oberhand im globalen Wirtschaftswettbewerb sein, betonte Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ist.

Im Zuge des geplanten Umbaus der Wirtschaft und zur Verminderung des Schadstoffausstoßes will China die Stahlproduktion um insgesamt 50 Millionen Tonnen und die Kohleförderung um 150 Millionen Tonnen zurückfahren. Allein 2016 sind deshalb in der von sinkender Nachfrage geplagten Kohle- und Stahlbranche der Volksrepublik 726.000 Jobs weggefallen, für 2017 wird mit dem Verlust von weiteren 500.000 Arbeitsplätzen gerechnet. Langfristig geht es offenbar um fünf bis sechs Millionen Stellen. Um die sozialen Folgen davon aufzufangen, hat die Regierung im vergangenen Jahr einen Hilfsfonds von umgerechnet fast 15 Milliarden Euro aufgelegt. Zudem sollen massenhaft Ersatzarbeitsplätze im Stahl- und Kohlegürtel geschaffen werden. Chinas Arbeitsminister teilte unlängst mit, dass in diesem Jahr eine halbe Million entlassene Kohle- und Stahlarbeiter in Jobs einer »neuen Ökonomie« vermittelt werden sollen.

Anders als der wohlhabende Süden hat Chinas »Rostgürtel« allerdings nur wenige Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der traditionellen Industrien zu bieten. Zum Teil beschäftigen deshalb staatliche Betriebe ihre Arbeiter weiter und zahlen einen Teil des bisherigen Lohns. Nach Medienberichten arbeiten einige von ihnen nun etwa als Fahrer von Pendlergemeinschaften. Der staatliche Kohleproduzent Longmay in Heilongjiang hat einem offiziellen Dokument zufolge im vergangenen Jahr 800 Millionen Yuan (rund 110 Millionen Euro) aus dem staatlichen Fonds erhalten, um die Verluste aus der reduzierten Förderung aufzufangen und Arbeiter in andere Jobs zu vermitteln.

Arbeiter eines Stahlwerks im Oktober 2015 in Dalian in der Provinz Liaoning Foto: Reuters

Bei einem Treffen mit Abgeordneten aus Liaoning sagte Xi am Dienstag, die Region müsse die Schaffung einer neuen wirtschaftlichen Struktur fördern. Dies beinhalte eine Kombination aus neuen strategischen Sektoren und traditioneller Fertigung. Die Provinz müsse zudem die staatlichen Unternehmen entwickeln und stärken. Diese sollten die Pioniere der Entwicklung sein, sagte der Präsident.

»Der staatliche Sektor funktioniert teilweise wie ein Auffangnetz«, sagte Julian-Evans Pritchard, Volkswirt beim britischen Marktforschungsinstitut Capital Economics. »Anstatt viele Arbeiter zu entlassen, werden eher Lohnerhöhungen eingefroren, so dass die Arbeitslosenquote in einem Abschwung nicht ansteigt wie in anderen Volkswirtschaften.« Offiziell liegt die Erwerbslosigkeit in China bei vier Prozent.

Keegan Elmer vom in Hongkong ansässigen und unter anderem aus den USA finanzierten China Labour Bulletin (CLB) ist offenbar enttäuscht, dass größere Proteste bislang ausbleiben. »Wir haben mit großen Unruhen gerechnet, aber es scheint, als sei etwas passiert, das dies verhindert hat.« Die Anzahl der Proteste von Minenarbeitern ist von 37 im Januar 2016 auf sechs im Dezember 2016 gefallen, wie aus Daten des CLB hervorgeht. (Reuters/Xinhua/jW)