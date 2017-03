Der Druck wirkt

Weil die Politik sich bislang stur stellte, haben die Beschäftigten in der Pflege versucht, eine Mindestpersonalbemessung per Tarifvertrag durchzusetzen Foto: Maja Hitij/dpa

Seit Jahren macht ver.di Druck für mehr Personal in den Kliniken. So auch am Mittwoch, als Tausende Beschäftigte aus allen saarländischen Krankenhäusern in Saarbrücken auf die Straße gingen – nicht zufällig zum Internationalen Frauentag. Nachdem die Regierenden das Problem immer wieder auf die lange Bank geschoben haben, können sie es nun offenbar nicht mehr ignorieren. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat am Dienstag angekündigt, in »Krankenhausbereichen, in denen dies aus Gründen der Patientensicherheit besonders wichtig ist«, verbindliche Untergrenzen bei der Personalausstattung festzulegen. Doch umsetzen soll das neben den Krankenkassen ausgerechnet die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die solche Vorgaben weiterhin rigoros ablehnt.

Mindestvorgaben beim Personal soll es künftig zum Beispiel auf Intensivstationen und in der Nacht geben, so das Ergebnis der Beratungen einer vom Ministerium eingesetzten Expertenkommission, die sich seit Oktober 2015 mit dem Thema beschäftigt. Krankenhäuser, die die Vorgaben ignorieren, sollen mit »angemessenen Sanktionen« belegt werden. Genannt werden finanzielle Abschläge sowie die Veröffentlichung der betreffenden Häuser.

Aus Sicht der Deutschen Kranken­hausgesellschaft (DKG) geht all das freilich »weit über den akzeptablen Rahmen hinaus«. Dies gelte »insbesondere für starre Vorgaben im Nachtdienst«, so DKG-Präsident Thomas Reumann am Dienstag beim Frühjahrsempfang seines Verbandes in Berlin. Er bekräftigte, dass die Krankenhausträger gesetzliche Vorgaben weiterhin kategorisch ablehnen: »Es obliegt den Krankenhäusern, in Abhängigkeit vom Versorgungsbedarf die Personalbesetzung festzulegen.« Die Klinikchefs bleiben damit bei ihrer Haltung, Personalmindeststandards seien ein »Eingriff in die unternehmerische Freiheit«.

Skurril ist vor diesem Hintergrund, dass die Bundesregierung ausgerechnet die DKG gemeinsam mit den Krankenkassen beauftragen will, geeignete Personaluntergrenzen festzulegen. Die »Selbstverwaltungspartner« sollen sich bis Mitte 2018 auf Regelungen einigen, die am 1. Januar 2019 in Kraft treten. Gelingt das nicht, erlässt das Ministerium selbst eine Verordnung.

Dass mit der DKG ein erklärter Gegner von Personalvorgaben die Aufgabe erhält, diese auszuarbeiten, weckt nicht gerade Vertrauen. Die Gewerkschaft fordert deshalb, dass der Gesetzgeber parallel an Lösungen arbeitet. »Die Beschäftigten erwarten Vorgaben, die kurzfristig die nötige Entlastung für die Pflege bringen«, erklärte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler in einer Mitteilung. Es sei aber noch völlig unklar, wann und in welchen Bereichen Untergrenzen festgelegt, geschweige denn wie viele Stellen zusätzlich eingerichtet und finanziert werden. Die Qualität in der Pflege hänge vom vorhandenen Personal ab – nicht nur auf Intensivstationen und im Nachtdienst, stellte die Gewerkschafterin klar. »Wir brauchen eine umfassende Lösung. Beschäftigte lassen sich nicht länger mit homöopathischen Dosen abspeisen.«

Bemerkenswert ist, dass die Regierung zwar mehr Personal in die Krankenhäuser bringen will, außer ohnehin geplanten Maßnahmen aber nicht erklärt, wie das finanziert werden soll. Dennoch ist die Ankündigung des Ministeriums für ver.di ein erster Durchbruch. »Ohne die zahlreichen Proteste und öffentlichkeitswirksamen Aktionen der Beschäftigten in den letzten Jahren wäre dies nicht möglich gewesen«, betonte Bühler.

Und die Aktionen gehen weiter. So unterzeichneten in nur einer Woche mehr als 10.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen einen »Appell für mehr Krankenhauspersonal«. Eine Delegation von 80 Beschäftigten aus NRW-Kliniken beteiligte sich am Mittwoch an der Demonstration im Saarland. Wie dort will ver.di auch Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen zu Tarifverhandlungen für mehr Personal auffordern. »Die Beschäftigten sind nicht mehr bereit, wegen mangelhafter gesetzlicher Vorgaben zur Personalausstattung krank zu werden und ihre Patientinnen und Patienten zu vernachlässigen«, sagte Wolfgang Cremer, Fachbereichsleiter für Gesundheit und Soziales bei ver.di NRW.