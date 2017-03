»Gruppe Freital« vor Gericht

Aktivisten erinnerten am Dienstag beim Prozessauftakt an Kontakte Polizeibeamter zu Beschuldigten Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Generalbundesanwalt setzt sein angesichts der zunehmenden Anschläge auf Geflüchtete vor einem Jahr angekündigtes »Gegenfanal« mit dem Fall der neofaschistischen »Gruppe Freital«. Am Dienstag hat vor dem Oberlandesgericht Dresden der Prozess gegen acht Neonazis begonnen. Ihnen werden schwere Straftaten von Sachbeschädigung bis zum versuchten Mord durch Sprengstoffanschläge vorgeworfen. Seit die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen den Widerstand der sächsischen Justizbehörden an sich gezogen hat, wird die Gruppe zudem als terroristische Vereinigung behandelt. Nur einer der Angeklagten gab am Dienstag seine Personalien an, die anderen verweigerten dies »aus Protest«. Der Prozess gegen die mutmaßlichen Terroristen gleiche einem »Schauprozess«, die Anklageschrift einem »Pranger«, sagte Rechtsanwalt Endrik Wilhelm, der die Angeklagte Maria K. vertritt, in einem Befangenheitsantrag gleich nach der Verlesung der Anklageschrift. Zwar habe seine Mandantin »Schuld auf sich geladen«. Die Angeklagten hätten aber keinen bedeutenden Sachschaden angerichtet. Die Verletzungen der Opfer der »Gruppe Freital« bezeichnete er etwa als »Kratzer«. Die Justiz schieße »weit übers Ziel hinaus«. Die Richter, die nun mit dem Fall betraut sind, seien eigens für den Prozess ausgesucht worden und wegen Befangenheit abzulehnen.

Alexander Hoffmann intervenierte empört. Als Nebenklageanwalt vertritt er einen Bewohner der von den Anschlägen der »Gruppe Freital« betroffenen Unterkünfte für Geflüchtete, der am Mittwoch selbst nicht anwesend war. Hoffmann versuchte die endlosen Ausführungen der Verteidiger zu unterbinden – sie dienten nur der Selbstdarstellung, sagte er. Eine weitere Vertreterin der Nebenklage bezeichnete Wilhelms Vortrag als »infam und absurd«, er stelle eine Verharmlosung der Ereignisse und eine Verhöhnung der Opfer dar.

Zunächst hatte die Verteidigung den Antrag vor der Verlesung der Anklageschrift stellen wollen, so verzögerte sich der Vortrag von Bundesanwalt Jörn Hauschild. Unter anderem wirft er den Angeklagten gefährliche Körperverletzung, das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen und versuchten Mord vor. Um ihre neofaschistische »Gesinnung durch die Begehung von Anschlägen gewaltsam durchzusetzen« hätten sie spätestens seit Juli 2015 in Freital und Umgebung die »Gruppe Freital« als terroristische Vereinigung gebildet. Insbesondere seien Sprengstoffanschläge auf von Asylsuchenden bewohnte Unterkünfte sowie auf Wohnungen, Büros und Fahrzeuge politisch Andersdenkender geplant oder bereits durchgeführt worden. Als Tatmittel wurden in Deutschland unzulässige pyrotechnische Sprengkörper etwa vom Typ »Super Cobra 12« aufgelistet, deren Sprengladung die eines hierzulande erlaubten Feuerwerkskörpers um etwa das 130fache übertreffe.

Die Gefährlichkeit der Sprengkörper sei bei zwei Anschlägen noch verschärft worden, indem sie von außen an Fensterscheiben geklebt worden seien. Dadurch hätten sie als »(Glas-)Splitterbomben« gewirkt. Die Täter hätten die Tötung von Menschen billigend in Kauf genommen. Ende September 2015 habe die Gruppe aufrüsten wollen, sich mit dem Bau von Rohrbomben beschäftigt und die dafür nötigen Bestandteile besorgt.

»Durch die von der ›Gruppe Freital‹ geplanten und begangenen Sprengstoffanschläge sollte ein Klima der Angst und Repression erzeugt werden«, sagte Hauschild. Politisch Andersdenkende sollten eingeschüchtert und Asylsuchende zur Ausreise »veranlasst« werden.

Konkret meint die Anklage, den Beschuldigten fünf bereits durchgeführte Anschläge nachweisen zu können. Der erste Sprengstoffanschlag sei am 27. Juli 2015 auf das Auto des Vorsitzenden der Linksfraktion im Freitaler Stadtrat, Michael Richter, erfolgt. Die Gruppe habe eine Scheibe des Fahrzeugs mit einem Teleskopschlagstock eingeschlagen und einen der zusätzlich mit Schwarzpulver und Kieselsteinen bestückten Sprengkörper hineingeworfen. Der Betroffene sei »schon wegen dessen politischer Ausrichtung und dessen Engagement für Flüchtlinge« als Gegner gesehen und damit Anschlagsziel geworden. Es folgten der Anklage nach bis November 2015 zwei Sprengstoffanschläge auf von Geflüchteten bewohnte Unterkünfte und einer auf das Freitaler Büro der Linkspartei. Im Oktober 2015 habe die »Gruppe Freital« gemeinsam mit Mitgliedern der »Freien Kameradschaft Dresden« (FKD) versucht, das linke Wohnprojekt »Mangelwirtschaft« in Dresden-Übigau durch zum Teil mit Buttersäure bestückte Sprengsätze unbewohnbar zu machen. Bewohner des Hauses hatten zuvor interveniert, als »besorgte Bürger« versuchten, die Einrichtung einer Notunterkunft für Geflüchtete zu verhindern. Während des von der »Gruppe Freital« angeführten Übergriffs auf die »Mangelwirtschaft« hätten mehr als zehn Personen das Gebäude von der Straßenseite attackiert. Weitere Personen seien gleichzeitig von hinten herangeschlichen, hätten mehrere Sprengkörper durch Fenster geworfen und in den Räumlichkeiten zur Explosion gebracht.

Auch die Bewohner des angegriffenen Hausprojekts treten im Prozess als Nebenkläger auf. Sie wollen diese Position nutzen, um zu zeigen, dass es sich bei der »Gruppe Freital« nicht um eine isolierte Terrorzelle handelte. Sie verweisen auf Verbindungen der Angeklagten zu anderen Gruppierungen der extremen Rechten und »bürgerlich-rassistischen Bewegungen«. Um die Perspektive der Geflüchteten zu stärken, erklärten sie in einer Stellungnahme: »Anders als die übrigen Nebenkläger_innen hatten wir die Wahl, uns in Gefahr zu bringen oder dies durch Stillschweigen und Wegsehen zu vermeiden.« Deshalb komme es auf Solidarität mit denjenigen an, die diese Wahl nicht hatten.