Bitte ausmisten

Man mag gar nicht hinsehen: Die Krise des argentinischen Fußballs hält an Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

Einen wunderschönen guten Morgen! Wie erwartet hat am Wochenende die bereits aufgeschobene Rückrunde im Balltreten für Jungs bei Vizeweltmeister und Doppel-Vizeamerikameister Argentinien noch immer nicht begonnen. Die Spielergewerkschaft »Agremiados« hat den unbefristeten Streik für alle Klassen Silberlands ausgerufen und alle machten mit.

Etwa die Hälfte der 30 Erstligaklubs hat seinen Kickern seit vier bis fünf Monaten keinen Centavo mehr gezahlt, in den unteren Klassen sieht es noch düsterer aus. Ein gemeiner Zweitligakicker verdient normalerweise etwa 11.000 Pesos pro Monat (knapp 650 Euro, immerhin doppelt so viel wie ich, aber dafür muss ich nicht so viel rennen – ginge auch gar nicht, bei hundert Kippen am Tag), immer mehr verdingen sich in jüngster Zeit als schwarzarbeitende Handwerker. Geheiratet wird in der Regel wie in der DDR, also kurz nach dem Schamhaarwuchs, aber ein Monoambiente (Ein-Raum-Wohnung, etwa 25 qm) in Buenos Aires für weniger als 6.000 Pesos zu finden, ist fast unmöglich, und wenn, dann nur in Armutsvierteln. Wann ist es Ihnen das letzte Mal passiert, dass der Frisiersalon, die Metzgerei oder das Reisebüro um die Ecke Ihren Lohn beinahe ein halbes Jahr nicht überwiesen hat? Was haben Sie dann getan?

Eine Handvoll Klubs der Primera División hat sich in den letzten Jahren des »Kirchnerismo« auf wundersame Weise mehr oder weniger saniert, der Rest hat nicht mal Geld, um die Reisen zu Auswärtsspielen, geschweige denn die Übernachtungen zu bezahlen. Das liegt daran, dass die AFA, der hiesige Fußballverband, horrende Schulden bei etlichen Klubs hat, und das etliche Klubs horrende Schulden bei der AFA haben. Alles ein Chaos. Als dieser Tage erstmals seit drei oder vier Jahren Gästepublikum zumindest bei Spielen in der Provinz Buenos Aires offiziell wieder zugelassen wurde, gab es ein mediales Aufheulen der gastgebenden Klubs: Die Sicherheitseinsätze würde man in keinem Falle bezahlen. Ein bizarrer Kommentar, denn Hooligans oder Ultras wie in Europa gibt es in Argentinien nicht. Hier heißen die »Barra Bravas« und kämpfen seit zwanzig Jahren praktisch nur untereinander um die Vorherrschaft im Drogen- und Menschenhandel, unter anderem. Sie sind die Reservearmee der politischen Parteien, die sie »casten« und gegen den »politischen Feind« als Schlägertrupps einsetzen, als lebten wir im Amerika anderer Epochen. Die meisten sind »Noquis«. Sie erhalten von ihren Auftraggebern in der Regel als »Belohnung« feste, unkündbare Stellen in den Kommunen. Dort arbeiten sie nie, kassieren aber jeden Monat.

Ich habe bereits vor 2010 öffentlich gefordert, dass die argentinische Regierung bei der AFA interveniert und den ganzen Haufen ausmistet. Und dass in Kauf genommen werden müsste, dass Argentinien deshalb von der FIFA sanktioniert wird und nicht an der WM teilnehmen kann. Das fand ich eine extrem schlaue Idee. Die Regierung erhörte mich, machte jedoch alles anders. Sie beförderte Julio Grondona, Fußballpate und Präsident der AFA, nicht in die metaphorischen Ewigen Jagdgründe, sondern erpresste ihn. Er musste den auf 14 Jahre datierten Vertrag mit TyC Sports (Grupo Clarín) zerreißen. Von da an war der Fußball in Argentinien staatlich, also gratis, und die Regierung und Grondona waren Komplizen. Die kirchneristische Regierung missbrauchte die Spiele fortan für Propaganda.

Sanktioniert wurde die AFA von der FIFA nie. Nach der Erdölindustrie kommt Fußball, und ein Messi ist für die in Zürich ein noch schöneres Schmankerl als das gute alte Zahngold. Amén.