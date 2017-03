Eine deutsche »Karriere«

Die Parole »Todesstrafe für Kinderschänder« würde Tino Brandt (hier Ende 2014 vor dem Landgericht Gera) wohl nicht mehr unterschreiben Foto: Martin Schutt/dpa

Nach einer Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie Förderung der Prostitution im Dezember 2014 droht dem Neonazi und Ex-V-Mann Tino Brandt aktuell ein weiterer Gerichtsprozess. Hintergrund sind langjährige Ermittlungen wegen Betrugs im großen Stil. Nach einem Bericht der Coburger Neuen Presse am Sonntag sagte eine Sprecherin des Geraer Landgerichts, die kürzlich eingegangene Anklage richte sich gegen 14 Verdächtige, darunter Brandt und ein weiterer früherer V-Mann aus der rechten Szene. Nach einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) handelt es sich bei dieser zweiten Person um Thomas Dienel. Die Verteidiger hätten nun vier Wochen Zeit, sich zu äußern.

Die Betrugsermittlungen laufen bereits seit mehreren Jahren. Im März 2012 hatten gut 140 Polizisten in diesem Zusammenhang Wohnungen und Geschäftsräume in Rudolstadt und Leipzig durchsucht. Damals war von gewerbsmäßigem Bandenbetrug und einem Schaden von mehr als einer Million Euro die Rede. Außerdem wurden Waffen gefunden.

Die Firmen der Beschuldigten sollen Versicherungspolicen abgeschlossen, danach Arbeitsunfälle und andere Schadensfälle für Mitarbeiter, für die in den meisten Fällen gar kein Gehalt gezahlt worden war, gemeldet und zu Unrecht Leistungen kassiert haben. Zu Details der Vorwürfe in der Anklage äußerten sich bisher weder Gericht noch Staatsanwaltschaft. Von letzterer hieß es nur, dass Anklage gegen eine größere Gruppe wegen Betrugsdelikten erhoben worden sei.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe war der Verdacht aufgekommen, mit dem Geld könnten Strukturen militanter Neonazis finanziert worden sein. Der heute 42jährige Brandt stammt aus Rudolstadt, hatte sich bereits als Teenager kurz nach dem Mauerfall der braunen Szene angeschlossen und während seiner V-Mann-Tätigkeit in den 1990er Jahren auch als kaufmännischer Angestellter beim rechten Coburger Verlag »Nation Europa« gearbeitet. Nach seiner Enttarnung im Jahr 2001 rechtfertigte er das Zubrot vom Inlandsgeheimdienst und sprach von einer »Win-win-Situation« für sich und den Verfassungsschutz. Er hatte von den V-Mann-Honoraren unter anderem Geldstrafen für »Kameraden« bezahlt. Brandt hatte in den 1990er Jahren die Kameradschaft »Thüringer Heimatschutz« aufgebaut, in der auch die späteren mutmaßlichen Gründungsmitglieder der neofaschistischen Terrorgruppe NSU, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, bis zu ihrem Untertauchen 1998 aktiv waren. Gleichzeitig gehörte Brandt alias »Otto« zu den Spitzenverdienern unter den V-Leuten des Thüringer Verfassungsschutzes. Er soll von 1994 bis 2001 rund 200.000 D-Mark Honorar erhalten haben.

Zur Zeit sitzt er eine fünfeinhalbjährige Gefängnisstrafe wegen insgesamt 66 Missbrauchsfällen ab. In der Haft soll er vor Mitgefangenen Falschaussagen zugegeben haben, die er als Zeuge im Münchner NSU-Prozess getätigt habe. »Ich bin doch kein Kameradenschwein«, zitierte ihn laut Nachrichtenagentur dpa im März 2015 ein zeitweiliger Mithäftling. Brandt habe sich damit gebrüstet, im Prozess gegen Zschäpe und vier mutmaßliche NSU-Helfer exakt nur das ausgesagt zu haben, was Gericht und Bundesanwaltschaft ohnehin schon aus den Akten wüssten. Um keine Strafverfolgung zu riskieren, habe er Erinnerungslücken vorgetäuscht. (jW)