Rotlicht: Femizid

Maricela Gonzalez – einer der vielen verschwundenen Frauen aus der nordmexikanischen Grenzstadt Ciudad Juarez Foto: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Femizid (oder auch Feminizid) bezeichnet den Mord an Frauen und Mädchen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Was auf den ersten Blick als Begriff einigermaßen klar umgrenzt scheint, birgt bei genauerer Betrachtung Probleme. Wie lässt sich bestimmen, dass ein Mord wirklich aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit verübt wurde?

Je nach Land und Statistik wird der Begriff Femizid oft unterschiedlich verwendet. Allgemein kann eine zumeist kulturell geprägte Geringschätzung des weiblichen Teils der Gesellschaft zugrunde gelegt werden, die Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen und im schlimmsten Fall ihren Tod zur Folge hat. Femizide kommen in allen gesellschaftlichen Klassen und Bildungsschichten vor.

Aufgrund des gehäuften Auftretens sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen, die oft tödlich endete, stand Indien in den letzten Jahren vermehrt im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Während in vielen Ländern das Risiko, einem Femizid zum Opfer zu fallen, für die Altersgruppe zwischen 30 und 40 Jahren am größten ist, betrifft es dort alle Altersgruppen, von Kindern bis hin zu Frauen im hohen Alter – angefangen von der Abtreibung weiblicher Föten, unzureichender Ernährung und Versorgung von Mädchen im Kindesalter bis hin zu sogenannten Mitgiftmorden, Brautverbrennungen aufgrund zu gering erachteter Mitgiftzahlungen.

Ebenfalls große Bekanntheit erlangte die millionenfache Abtreibung weiblicher Föten in China, ein Ergebnis der Verbindung der patriarchalen Wertschätzung männlicher Nachkommenschaft und der bis 2015 geltenden Ein-Kind-Politik, die die Geburt eines zweiten Kindes bis auf Ausnahmefälle unter Strafe stellte. Mittlerweile macht sich die geringe Zahl junger Mädchen bemerkbar. Schätzungen zufolge »fehlen« in ganz Asien 163 Millionen Frauen.

Drastische Fälle von Femiziden sind aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas bekannt, insbesondere dort, wo die Eskalation des Drogenkrieges und der Bandenkriminalität zu einer allgemeinen Verrohung der Gesellschaft geführt hat, die auch mit einer steigenden Zahl von Frauenmorden einhergeht. Weltweit an der Spitze steht das mittelamerikanische Land El Salvador mit jährlich zwölf Morden an Frauen auf je 100.000 Einwohner. Die jährliche Gesamtmordrate beträgt in dem Land fast 72 Ermordete je 100.000 Einwohner.

Seit langem schon stehen die Morde an Frauen im mexikanischen Grenzgebiet zu den USA im Zentrum des öffentlichen Interesses. Die Grenzstadt Ciudad Juárez, in der Frauen entführt, vergewaltigt und gefoltert wurden, worauf die Leichname außerhalb der Stadt abgelegt wurden, wurde geradezu zum Synonym für Femizid. Heute hat sich die tödliche Gewalt gegen Frauen vom Norden her fast über das ganze Land ausgebreitet. Man geht von 2.000 Morden pro Jahr aus. Ein großer Teil davon sind Beziehungstaten, die von dem Opfer nahestehenden Personen wie Ehepartnern oder Familienangehörigen verübt werden. Hinzu kommen Menschenhandel und organisierte Kriminalität.

Im internationalen Vergleich sind die Zahlen für Deutschland geringer, aber trotzdem erschreckend hoch. Seit 2001 wird der sogenannte intime Femizid von der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst, also der Mord bzw. Totschlag durch den (Ehe-)Partner. Im Jahr 2015 kamen demnach 331 Frauen durch Fälle von Partnerschaftsgewalt ums Leben, 2014 waren es noch 220 gewesen.

Viele Regierungen haben mittels Aufklärungskampagnen und Gesetzen reagiert, um Mädchen und Frauen zu schützen. Da Femizide neben dem Faktor sexistisch geprägter Frauenverachtung aber gehäuft in einem Umfeld von Bürgerkriegen und Drogengewalt vorkommen, reichen solche Schritte kaum aus. Um dem Problem der um sich greifenden Gewalt gegen Frauen, das die Vereinten Nationen mittlerweile als eine »globale Epidemie« bezeichnen, effektiv zu begegnen, bedarf es grundsätzlicher gesellschaftlicher Veränderungen.