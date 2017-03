»Wer anders aussieht, hat das Nachsehen«

Auf der Suche nach dem Filtrat: Sängerin Joy Denalane Foto: Gregor Fischer/dpa

Frau Denalane, machen Sie sich mit ihrem Album »Gleisdreieck« auf die Suche nach Ihrer Kindheit in Kreuzberg?

Das würde ich so nicht sagen. Aber das Album ist ein Zeugnis meiner Lebensreise, die am Gleisdreieck begonnen hat. Das Gleisdreieck hat mich geprägt wie kein anderer Ort. Ich habe dort, im Schoß meiner Familie, erste Erfahrungen machen können. Dort haben die verschiedensten Menschen gelebt, Menschen aus aller Welt, mit allen möglichen Biografien und aus allen sozia­len Schichten. So bin ich stark geprägt worden von der Vorstellung, dass man durchs Leben geht und auf alle möglichen Menschen mit allen möglichen Gedanken und kulturellen und religiösen Hintergründen stößt. Und doch einen gemeinsamen Nenner finden kann.

Wie weit war es denn vom Haus Ihrer Eltern am Hafenplatz bis zum U-Bahnhof Gleisdreieck?

Nur sieben, acht Minuten. Ab dem ersten Schultag musste ich meine Wege alleine zurücklegen. Als ich dann nach der vierten Klasse in die Oberschule kam, bin ich mit der U-Bahn durch die ganze Stadt gefahren.

Wie fühlt man sich heutzutage als dunkelhäutige Frau beim U-Bahn-Fahren in Berlin?

Im Jahr 2015 hat sich die Stimmung mal richtig zugespitzt. Da gab es auf der einen Seite diese ganz starke Willkommenskultur. Und auf der anderen Seite die ganz starke Ablehnung. Beide Gruppen haben sich dazu bewogen gefühlt, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Bei U-Bahn-Fahrten gab es mehrere unangenehme Situationen. Oftmals haben einen die Leute abschätzig von oben bis unten gemustert. Einmal ist eine Frau sogar angeekelt aufgestanden, als ich mich neben ihr hinsetzte. Mit ihrem Blick signalisierte sie mir: »Du gehörst hier nicht hin.«

Woher kommt diese Haltung?

Deutschland wurde über Jahrzehnte definiert als Land der Deutschen mit Gastarbeitern, nicht als Einwanderungsland. So hat sich ein Bild bei den Menschen festgesetzt, nämlich, dass Deutschland eine deutsche, weiße Mehrheitsgesellschaft ist, mit Leuten, die irgendwie »deutsch« aussehen – was auch immer das sein soll. Da haben Leute, die anders aussehen, wie zum Beispiel ich, eben das Nachsehen.

Wie reagieren Sie, wenn Sie so behandelt werden?

Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Situationen, die man nicht kommen sieht. Das passiert zum Beispiel, wenn Leute, die man als nette, aufrechte Menschen kennt, plötzlich komische Sachen sagen.

Haben Sie angesichts der neuen Welle der Fremdenfeindlichkeit in Deutschland, die Sie ja im Song »Zuhause« thematisieren, Angst um Ihre beiden Söhne?

Ich habe immer Angst um meine Söhne. Wegen der Fremdenfeindlichkeit bin ich gerade nicht so verängstigt, weil meine Söhne nicht so aussehen wie ich. Sie sind ja nur noch ein Viertel afrikanisch. Aber ich denke, dass die allgemeine Stimmung und die allgemeine Aggression und die allgemeine Bereitschaft, über die Grenzen zu gehen, auch meine Kinder in Gefahr bringen könnte.

Das graphische Symbol zum Album »Gleisdreieck« ähnelt der Flagge von Südafrika, nur eben in schwarzweiß. Welche Botschaft verbirgt sich dahinter?

Für mich ist das ein Doppelschlag: Auf der einen Seite symbolisiert es tatsächlich das Gleisdreick, die drei Schienenstränge, die da zusammenlaufen. Und die südafrikanische Flagge, der die Farben fehlen, erzählt, finde ich, meine Identität sehr gut. Denn das ist, was übriggeblieben ist. Ein Teil von mir ist südafrikanisch, ein anderer Teil ist es nicht.

Sie haben sich sängerisch zurückgenommen auf »Gleisdreieck«, konzentrieren sich mehr darauf, den Text zu transportieren.

Es war einfach interessant für mich zu sehen: Was ist das Filtrat von Joy Denalane? Wenn man die Dramaturgie auf ihre Essenz herunterbricht, was ist dann noch da?

Die Platte, die erste seit sechs Jahren, hat Ihnen gut getan, sagen Sie. Wegen ihrer Ehrlichkeit. Wie setzt man so etwas in einer Live-Show um?

Live war ich immer sehr wahrhaftig. Man hat das Gefühl, man ist nah an mir dran. Was ich auf der Bühne mache, das ist, was und wer ich bin.