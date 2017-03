Tourismus im Kriegsgebiet

Anschlag im Distrikt Nong Chick (3. November 2016) Foto: REUTERS/Surapan Boonthanom

Thailands Regierung legt ein Sonderprogramm auf. Die drei südlichsten Provinzen im Grenzgebiet zu Malaysia, in denen der jahrzehntelange Konflikt mit islamisch-separatistischen Kräften seit Januar 2004 mit Gewalt ausgetragen wird, sollen wirtschaftlich gefördert werden. Schon in den nächsten zwei Jahren sollen beachtliche Summen aus dem Staatshaushalt in die Unruheregion fließen, vermeldete die führende englischsprachige Tageszeitung des Landes Bangkok Post am Sonntag. So sind etwa verschiedene neue Touristenattraktionen geplant, um 1,2 Millionen Besucher pro Jahr anzulocken. Dadurch sollen Einnahmen in Höhe von 2,5 Milliarden Baht (umgerechnet 67 Millionen Euro) entstehen.

Drei Distrikte – Sungai Kolok in der Provinz Narathiwat, Betong in Yala and Nong Chik in Pattani – sollen den vorgestellten Plänen zufolge als Modellregionen (»Triangle city model«) entwickelt werden. Die Regierung will mit diesem Vorhaben schon 2017 das Wirtschaftswachstum in jedem der Distrikte um mindestens zwei Milliarden Baht erhöhen. Auf Nachhaltigkeit werde dabei Wert gelegt, betonte Regierungssprecher Sansern Kaewkamnerd am Sonntag.

Das Maßnahmenpaket enthält neben der Entwicklung des Tourismus wichtige Infrastrukturprojekte. In Betong ist schon länger für 2019 die Eröffnung eines neuen Flughafens geplant. In Sungai Kolok soll der Bahnhof erneuert werden. Auch Investitionen in den Energiesektor sind geplant. So solle Betong zwei Kraftwerke in öffentlicher Hand erhalten, kündigte der Regierungssprecher an. Noch unklar ist, ob die Stromerzeugung dort auf Basis von Biomasse, Diesel oder Wasserkraft erfolgen wird.

Erneuerungen sind zudem in der Landwirtschaft vorgesehen, die auch im Süden noch immer Haupterwerbszweig für größere Teile der Bevölkerung ist. So sollen in Nong Chik, Hauptort des gleichnamigen Distrikts, kleine und mittlere Verarbeitungsbetriebe für Agrarprodukte aufgebaut und so die lokale Wertschöpfungskette gestärkt werden. Bauern in der Region wiederum werden laut den Plänen künftig ermuntert, sich breiter aufzustellen und beispielsweise mit etwas Viehzucht ein zweites Standbein aufzubauen. Und gerade Sungai Kolok könnte zu einem Zentrum grenzüberschreitenden Handels werden.

Das ökonomische Potential der drei Provinzen besser zu nutzen ist ein neuer Ansatz der regierenden Militärjunta unter Premier Prayuth Chan-ocha. Über Jahrzehnte hatte die Politik im fernen Bangkok die Region eher vernachlässigt, was neben den Spannungen zwischen Angehörigen des im »tiefen Süden« dominierenden Islam und solchen des sonst in Thailand vorherrschenden Buddhismus die Gewalt befeuerte. Noch sind Yala, Pattani und Narathiwat (früher ein eigenständiges Sultanat) aus Angst vor immer wieder vorkommenden Anschlägen zwar eine Tabuzone für Touristen. Doch das könnte und soll sich ändern. Schon seit einiger Zeit wird unter Vermittlung des Nachbarn Malaysia mit den Separatisten verhandelt. Stärkeres Wirtschaftswachstum ist nach Ansicht von Prayuth nun der Ansatz, dem Konflikt zusätzlich Boden zu entziehen.