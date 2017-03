Feind im Blick

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere während der Terrorübung in Berlin Foto: REUTERS/Markus Schreiber

»Getex 2017«, die gestern gestartete »Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise«, ist nur der nächste Schritt. Längst hat sie begonnen, die Verzahnung der deutschen Repressionsapparate. Im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) etwa kooperieren Polizeibehörden und Geheimdienste, die ursprünglich – eine Lehre aus der Nazizeit – in Deutschland strikt getrennt bleiben sollten, seit mehr als zehn Jahren. Auch die Bundeswehr ist ansatzweise integriert, mischt im Katastrophenschutz mit – und operiert bei entsprechenden Übungen seit langem an der Seite nicht zuletzt der Polizei. »Getex 2017« bringt dennoch Neues: Erstmals steht die Kooperation mit der Polizei ausdrücklich im Mittelpunkt, erstmals wird die Bundeswehr hoheitliche Tätigkeiten ausführen, also nicht nur Sand schippen und Sanitäter stellen, sondern Polizeifunktionen übernehmen. »Getex 2017« ist der nächste, aber gewiss nicht der letzte Schritt.

Günstig für die Staatsmacht ist: Sie kann sich auf eine überaus breite politische Basis stützen. Zwar nehmen nur sechs von 16 Bundesländern an der Übung teil, doch sind in je vier von ihnen SPD und vor allem Grüne an den Landesregierungen beteiligt. Es zeigt sich also, auch wenn das spätestens seit dem Kosovo-Krieg und der Agenda 2010 niemanden wundern sollte: Auf die Genossen der Bosse und die Biobourgeoisie ist, wenn’s um den Wohlstand des Establishments und um staatliche Machtentfaltung geht, im Ernstfall stets Verlass. Da kann es kaum stören, dass die »Gewerkschaft der Polizei« sich mokiert, Terroristen seien Verbrecher, keine Soldaten, also auch kein Fall für die Bundeswehr: Die deutschen Behörden haben stets mit Argusaugen über ihre Pfründe gewacht und Konkurrenz nach Möglichkeit weggebissen. Beim Polizeiprotest handelt es sich um innere Reibereien der Apparate; das wird sich legen.

Warum aber ist der Regierung die Verzahnung von Polizei und Militär so wichtig? Nun, neben allgemeinen Erwägungen gibt es konkrete Überlegungen. Es gehe natürlich nicht nur um die Bedrohung durch dschihadistischen Terror, zitierte die FAZ am Montag den Generalinspekteur der Streitkräftebasis, Martin Schelleis. Man müsse auch daran denken, dass Deutschland für die NATO zur Drehscheibe von Truppenbewegungen und zum Bereitstellungsraum für Militäreinsätze werde. Selbstverständlich müsse man sich darauf einstellen, dass der Gegner im Ernstfall Konsequenzen ziehe und Militärtransporte hierzulande oder gar die militärische Infrastruktur attackiere. Pünktlich zum Beginn von »Getex 2017« erinnert die Bundeswehr auf ihrer Website daran, dass es schon mal einen größeren Inlandseinsatz jenseits des Katastrophenschutzes gab – vor zehn Jahren zur Absicherung des G-8-Gipfels in Heiligendamm. Der Gegner, das waren damals diejenigen, die sich mit den weltpolitischen Herrschaftsambitionen der G8 nicht abfinden wollten, der »innere Feind«: linke Protestdemonstranten.