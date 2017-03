Besteuerung beschlossen

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Bund und Länder haben sich über den Umgang mit sogenannten Cum-Cum-Geschäften verständigt. Wie das Bundesfinanzministerium am Dienstag in Berlin mitteilte, können die Finanzämter damit nun nach einheitlichen Kriterien solche Geschäfte aufgreifen, die bis Jahresende 2015 vorgenommen wurden. Zum Jahresbeginn 2016 wurde den kritisierten »Steuersparmodellen« gesetzlich die Grundlage entzogen.

»Damit erhalten die Finanzämter Klarheit, wie sie die rechtswidrigen Cum-Cum-Gestaltungen der Vergangenheit aufarbeiten sollen«, erklärte dazu der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Michael Meister (CDU). Dieses trage dazu bei, das Steueraufkommen von Bund und Ländern zu sichern. Meister wies zugleich Vorwürfe aus einigen Ländern zurück, der Bund wolle »rechtswidrige Gestaltungen der Banken nachträglich legalisieren«. Dies entbehre jeder Grundlage. Die Einigung war wegen des Ablaufs von Verjährungsfristen laut Finanzministerium dringlich.

Bei Cum-Cum-Konstrukten handelt es sich um Steuerschlupflöcher über Dividendengeschäfte zu Lasten des Staates. Über solche Aktiendeals konnten große Kunden aus dem Ausland Steuern auf Dividenden von deutschen Unternehmen umgehen. Im Kern wurden dabei von ausländischen Anlegern gehaltene Anteile kurz vor dem Dividendenstichtag an inländische Anteilseigner übertragen, etwa an Banken. An diese wird die Dividende dann ausgeschüttet, darauf wird eine Kapitalertragsteuer fällig. Die inländische Bank konnte sich dann – anders als die ausländischen Investoren – die Kapitalertragsteuer anrechnen beziehungsweise vom Staat erstatten lassen. Danach wurden die Aktien samt Dividende zurückgereicht, die gesparte Steuer zu Lasten des Staates und der Allgemeinheit wurde unter Banken und Investoren aufgeteilt. Cum-Cum-Geschäfte sind also eine Form des sogenannten Dividenden-Strippings. Bei solchen Transaktionen rund um den Dividendenstichtag wird der Ausschüttungsanspruch von der zugrundeliegenden Aktie getrennt.

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dieses Steuerschlupfloch rückwirkend zum 1. Januar 2016 zu schließen. Eine Anrechnung von Kapitalertragsteuer wird seitdem nur noch gewährt, wenn ein Aktienerwerber während eines Zeitraumes von 91 Tagen um den Dividendenstichtag die Aktie mindestens 45 Tage gehalten und dabei ein erhebliches Kursrisiko getragen hat.

Inwieweit diese Praktiken illegal waren, ist rechtlich ungeklärt. Von seiten beteiligter Banken wird argumentiert, es seien Gesetzeslücken genutzt worden. Eng verwandt sind die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte, bei denen es um Papiere ohne Dividendenanspruch ging. Hier spielte weniger die Steuerersparnis eine Rolle als die mehrfache Erstattung einmal gezahlter Steuern.

Mit diesen Geschäften befasst sich auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestages, da der Bundesregierung vorgehalten wird, Steuerhinterziehungsmodelle toleriert zu haben. So wirft die Opposition Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) vor, trotz frühzeitiger Kenntnis von den Geschäftspraktiken erst spät dagegen eingeschritten zu sein. (dpa/jW)