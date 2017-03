Gegen Arme und Migranten

Protest gegen das neue Einreiseverbot am Dienstag vor dem Hauptquartier des US-Grenzschutzes in Washington Foto: REUTERS/Eric Thayer

In den USA haben die Republikaner am Montag (Ortszeit) einen Gesetzentwurf vorgelegt, durch den die unter dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama eingeführte Gesundheitsversicherung durch ein neues System ersetzt werden soll. Der Entwurf sieht vor, unter anderem die Versicherungspflicht und staatliche Zuschüsse abzuschaffen. An ihre Stelle soll eine freiwillige Krankenversicherung treten, die mit Steuernachlässen in Höhe von 2.000 bis 4.000 US-Dollar begünstigt werden soll. Bleiben soll die Verpflichtung für Versicherer, Menschen unabhängig von ihren Vorerkrankungen aufzunehmen.

Noch in dieser Woche soll in den Ausschüssen über den Entwurf abgestimmt werden. Als größte Hürde gilt jedoch der US-Senat, in dem die Republikaner nur eine knappe Mehrheit haben. Die oppositionellen Demokraten warnen bereits vor chaotischen Zuständen, sollte »Obama­care« wieder abgeschafft werden, wodurch 20 Millionen Menschen in den USA erstmals Zugang zu einer Krankenversicherung erhalten hatten.

Während Millionen US-Amerikanern somit der Verlust ihrer Versicherung droht, schließt Trump erneut die Grenzen für Menschen aus sechs Ländern. Nachdem US-Gerichte im Januar ein erstes Einreiseverbot aufgehoben hatten, erließ Trump am Montag eine überarbeitete Fassung. Dieser zufolge dürfen Menschen aus dem Iran, Jemen, Libyen, Syrien, Somalia und dem Sudan mindestens 90 Tage lang nicht in die USA einreisen. Im Unterschied zur Anordnung vom Januar sind von der Einreisesperre jedoch Inhaber einer »Greencard« oder eines gültigen Visums ausgenommen.

Der Erlass tritt erst am 16. März in Kraft – unter anderem um ein Chaos zu verhindern, wie es der erste Einreisestopp im Januar an vielen internationalen Flughäfen verursacht hatte. Bürgerrechtsorganisation wie die American Civil Liberties Union (ACLU) haben bereits angekündigt, auch gegen das neue Verbot vor Gericht ziehen zu wollen.

Heimatschutzminister John Kelly kündigte außerdem an, künftig »illegal« einreisende Menschen aus Lateinamerika zur Abschreckung von ihren Kindern trennen zu wollen. Die Kinder sollen demnach vorübergehend bei Pflegefamilien oder bei bereits in den USA lebenden Verwandten untergebracht werden, während ihre Eltern verhört würden. Ziel sei es, Menschen aus Lateinamerika von der Reise über Mexiko in die USA abzuschrecken, sagte Kelly. (dpa/Reuters/jW)