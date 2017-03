In Russland ist der Internationale Frauentag bis heute gesetzlicher und arbeitsfreier Feiertag. Zwar ist vielen Menschen der politische Hintergrund dieses Datums kaum noch präsent, doch die Blumenhändler freuen sich auch so über die wohl besten Umsätze des Jahres (Foto: Rischski-Blumenmarkt in Moskau am Dienstag). Der Chef der Kommunistischen Partei, Gennadi Sjuganow, erinnerte in einem Grußwort zum 8. März an die Ideale des Internationalen Frauentags, denen die Sowjetunion in vielen Bereichen nahegekommen sei. (jW)