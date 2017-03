Urteil: Festung Europa bleibt dicht

Ein syrischer Flüchtling zeigt seinen Pass im Pariser Flughafen Charles de Gaulle Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Deutschland und andere EU-Staaten sind nach europäischem Recht nicht dazu verpflichtet, Asylbewerbern in ihren Botschaften im Ausland ein humanitäres Visum zur legalen Einreise auszustellen. Aus dem Unionsrecht ließen sich keine derartigen Verpflichtungen ableiten, urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag. Die Mitgliedsstaaten könnten auf Basis ihrer nationalen Gesetzgebung frei über die Visavergabe entscheiden. Ohne EU-rechtliche Grundlage sei auch die Grundrechtecharta der Union nicht anwendbar.

Der EuGH machte damit die Hoffnungen von Flüchtlingen auf eine sichere und legale Einreisemöglichkeit in die EU zunichte. Gleichzeitig widersprachen die zuständigen Richter dem EuGH-Generalanwalt Paolo Mengozzi. Dieser hatte Anfang Februar in seinem Gutachten die Auffassung vertreten, dass EU-Staaten schutzbedürftigen Menschen Einreisegenehmigungen erteilen müssten. Hilfsorganisationen kritisierten das Urteil scharf. Karl Kopp von Pro Asyl erklärte: »Heute ist ein trauriger Tag für den Flüchtlingsschutz und ein Feiertag für die Festungsbauer und die Schlepperindustrie.«

In dem Ausgangsverfahren für das Urteil ging es um ein syrisches Ehepaar, das mit seinen drei kleinen Kindern aus dem lange umkämpften Aleppo nach Europa fliehen will. Es beantragte dazu im belgischen Konsulat im libanesischen Beirut Visa und machte dabei unter anderem geltend, wegen seines christlich-orthodoxen Glaubens Verfolgung ausgesetzt zu sein. Das belgische Ausländeramt lehnte die Anträge mit der Begründung ab, dass sich die Familie länger als die mit einem Visum bewilligten 90 Tage in Belgien aufhalten und dort Asylanträge stellen wolle. Über das Schicksal der Syrer muss nun der belgische Rat für Ausländerstreitsachen entscheiden. Er hatte den EuGH um eine Einschätzung dazu gebeten. Die Regierung in Brüssel zeigte sich erleichtert. Der zuständige Staatssekretär Theo Francken schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: »Jaaa! Gewonnen!« (dpa/jW)

