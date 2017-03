Testfall Verfassungsbruch

Auf das »Undenkbare vorbereiten«: Ein Soldat der Bundeswehr beobachtet am Dienstag die Vorbereitung zur Antiterrorübung Foto: Ingo Wagner/dpa

Begleitet von Protesten, hat am Dienstag erstmals eine gemeinsame Großübung von Polizei und Bundeswehr begonnen. »Getex 2017« (Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise) heißt diese und dauert noch bis morgen an, sie findet in sechs Bundesländern statt (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein). Als Stabsrahmenübung konzipiert, kommt sie einem Planspiel gleich, das in polizeilichen und militärischen Führungsstäben durchexerziert wird, aber – noch – keine praktisch-operative Komponente enthält. »Ein Übungskrisenstab ist gebildet und wird laufend tagen«, teilte Bundesinnenminister Thomas de Maizière gestern in Berlin mit.

»Getex 2017« befasst sich mit einem extremen Szenario, nach dem in mehreren Bundesländern gleichzeitig Terroranschläge stattfinden. Mit der außergewöhnlichen Dimension der fiktiven Anschläge, die unter anderem einen Amoklauf an einer Schule und Angriffe auf einen Bahnhof sowie auf einen Flughafen umfassen, wird die Einbeziehung der Bundeswehr begründet. Dabei spielt »Getex 2017« zum ersten Mal die Option durch, dass Soldaten im Inland hoheitliche Tätigkeiten wie die Anwendung von Gewalt übernehmen, die eigentlich der Polizei vorbehalten sind. Entsprechend spricht der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) von einem »historischen Moment«.

Für die Bundeswehr selbst geht es vor allem darum, die Kooperation mit der Polizei auszutesten. Einsätze im Inland sind im Rahmen des sogenannten Katastrophenschutzes etwa bei Hochwasser längst Routine. Als solche werden sie in wiederkehrenden Großübungen (»Lükex«) regelmäßig trainiert. Dabei seien inzwischen »die Verfahren klar eingespielt, die Partner identifiziert und die Verbindungen etabliert«, berichtet Oberst i. G. Frank Baumgard, der führend an der Vorbereitung von »Getex 2017« beteiligt gewesen ist, auf der Webseite der Streitkräftebasis. Bei der aktuellen Übung gehe es nun jedoch darum, die Kooperation mit den Polizeibehörden anzubahnen: »Dreh- und Angelpunkt sind die Führungsstäbe der Polizei und ihre sogenannten Besonderen Aufbauorganisationen.« Dabei wolle man die »Kommunikation, Koordination und den Test von Alarmketten« erproben, heißt es aus dem Bundesinnenministerium. »Für mich ist wichtig, dass wir uns auf Undenkbares vorbereiten«, erklärte de Maizière laut dpa.

Militärs nehmen unterdessen bereits eine Verstetigung ihrer Kooperation mit der Polizei in den Blick. So könnten die Führungsebenen der Bundespolizei und der Streitkräftebasis Verbindungsoffiziere bzw. -beamte austauschen, um Kontakt zu halten, schlägt Generalleutnant Martin Schelleis vor, der als Inspekteur der Streitkräftebasis maßgeblich an »Getex 2017« beteiligt ist. Die polizeilich-militärische Kooperation würde dabei systematisch ausgebaut.

»Dieser Bundeswehreinsatz auf Probe kann eine Büchse der Pandora öffnen«, warnte gestern Tobias Pflüger, stellvertetender Vorsitzender der Partei Die Linke, und wies auf die Gefahr hin, es könne früher oder später sogar zum »Tabubruch eines bewaffneten Streitkräfteeinsatzes im Innern« kommen. »Diese Übung ist kein Beitrag zur inneren Sicherheit, sondern ein Nagel in ihrem Sarg«, urteilte auch die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Ulla Jelpke. Für den gestrigen Abend nach jW-Redaktionsschluss waren Proteste von Friedensaktivisten gegen »Getex 2017« angekündigt, unter anderem vor der Theodor-Heuss-Kaserne in Bad Canstatt.