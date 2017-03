Die Frage, wie Frau Familie und Berufstätigkeit verbinden kann, war in der DDR keine Foto: undefined

Mensch Schröder!

Arbeiterkind, Staatsmann, Strippenzieher

Kanzler der Bosse, SPD-Minimierer – was will man noch von dem Mann? Für »ZDFzeit« spricht der Altkanzler offen über Siege und Niederlagen: die verlorene Wahl 2005, sein schwieriges Verhältnis zur SPD, seine Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine schmerzhafte Trennung von Ehefrau Doris. Na dann. Regie: Florian Huber.

ZDF, 20.15

Schlachtfeld Syrien: Die Welt schaut zu

Sechs Jahre lang beobachtete ein Kamerateam die Arbeit der UN-Sondergesandten für Syrien. Mal sehen, was die so gesehen haben.

Arte, 20.15

Chandani und ihr Elefant

Die 16jährige Chandani wächst in Sri Lanka als älteste Tochter eines Mahouts auf, eines jener Elefantenführer, die ihr Wissen von Generation zu Generation an ihre Söhne weitergeben. Chandanis Vater hat vier Töchter und keinen Sohn. Und so ist er bereit, Chandani zu unterrichten. Die muss sich erst den Respekt der anderen Mahouts in einer Elefantenstation im Herzen Sri Lankas erwerben und sich der Aufgabe stellen, einen von der Herde allein gelassenen Elefanten zu betreuen. Der BR zeigt den Film zum Internationalen Frauentag am 8. März. D/SRL 2010.

BR Fernsehen, 22.30

Die Anstalt

Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner

Hier wenigstens herrscht Durchblick – wortgewandt, unkonventionell und mit viel satirischer Schärfe: Max Uthoff und Claus von Wagner klären über die Themen auf, die die Nation bewegen, mit den Gästen Caroline Ebner, Rolf Miller und Till Reiners.

ZDF, 22.15

Wenn Mutti früh zur Arbeit geht

Frauen in der DDR

Frauen aus verschiedenen DDR-Generationen, aus Stadt und Land erinnern sich. Ausschnitte aus Sendungen des DDR-Fernsehens ergänzen die Zeitzeugenberichte, und Hildegard Maria Nickel von der Humboldt-Universität Berlin gibt ihre Einschätzungen dazu ab. Auch Männer bleiben endlich nicht mehr völlig ausgespart aus der Debatte, die sich darum dreht, ob die DDR vielleicht doch kein reiner Monsterstaat war.

RBB, 22.45